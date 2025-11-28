All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – her piyasa koşulunda istikrarlı işlem

Piyasaların “hava durumu” sürekli değişir: bazen trendler güneş gibi parlar, bazen volatilite yağmur gibi yağar ve bazen belirsizlik hâkim olur. All Weather Rotation EA, hem iyi hem zor piyasa dönemlerinde disiplinli ve yapısal şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır — tıpkı her havada çalışan bir sistem gibi.

Boğa ya da ayı piyasası fark etmeksizin, EA net kurallara uyar ve duygu, haber veya piyasa gürültüsünden etkilenmez.

Temel özellikler

• Trend ve pullback mantığı

• Piyasa fazı rotasyon algısı

• Güçlü filtreler (ATR, RSI, işlem zamanları)

• H4 zaman dilimi optimizasyonu

• Sıkı risk yönetimi

• Martingale yok, grid yok, averaging yok

Avantajlar

• Değişen piyasa koşullarına uyum sağlar

• Yapısal yaklaşımı sayesinde daha az stres

• Şeffaf ve kural temelli mantık

• XAUUSD için optimize edildi

Sonuç

All Weather Rotation EA, güçlü, sakin veya kararsız dönemlerde bile yapılandırılmış işlem sunar. Piyasanın “havasını” tahmin etmeye çalışmaz; her koşulda istikrarlı kalmak için tasarlanmıştır.