All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – stabilité sous toutes les conditions de marché

Le climat du marché change constamment : parfois les tendances brillent, parfois la volatilité tombe comme la pluie, et parfois règne l’incertitude. All Weather Rotation EA est conçu pour fonctionner de manière disciplinée et structurée, que le marché soit favorable ou difficile.

Que les taureaux ou les ours dominent, l’EA suit des règles claires et reste insensible aux émotions, aux nouvelles et au bruit.

Caractéristiques principales

• Logique de tendance et de pullback

• Détection rotationnelle des phases du marché

• Filtres solides (ATR, RSI, plages horaires)

• Optimisation sur H4

• Gestion du risque stricte

• Sans martingale, sans grid, sans moyennage

Avantages

• Adapté à diverses conditions de marché

• Moins de stress grâce à une approche structurée

• Logique transparente et basée sur des règles

• Optimisé pour XAUUSD

Conclusion

All Weather Rotation EA permet un trading structuré — dans les phases calmes, actives ou incertaines. Il ne cherche pas à prévoir le “temps” du marché, mais à rester cohérent sous tout type de climat.