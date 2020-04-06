All Weather Rotation Gold Pro

All Weather Rotation EA – どんな市場環境でも安定したトレードを

市場の“天気”は常に変化します。明確なトレンドが出る日もあれば、ボラティリティが雨のように降り注ぐ日もあり、不確実さが漂う時期もあります。All Weather Rotation EA は、順調な相場でも難しい局面でも、規律と構造を持って安定して動作するよう設計されています。

強気相場でも弱気相場でも、この EA は明確なルールに従い、感情やニュースの影響を受けません。

主な特徴

• トレンドとプルバックのロジック
• 市場フェーズのローテーション判定
• 強力なフィルター（ATR、RSI、取引時間）
• H4 最適化による安定性
• 厳格なリスク管理
• マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピンなし

利点

• さまざまな市場環境に対応
• 落ち着いた時間軸でストレスを軽減
• 透明性の高いルールベースのロジック
• XAUUSD に最適化

まとめ

All Weather Rotation EA は、相場の強弱や静寂に関わらず、構造化されたトレードを実現します。市場の“天気”を予測するのではなく、どんな環境でも一貫性を保つためのシステムです。


