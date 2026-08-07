True Trendline for MT5

— Полная реконструкция легендарной логики трендовых линий MT4, созданная с нуля специально для MetaTrader 5 —

■ Обзор

Индикатор «TrueTL» был одним из самых популярных и надёжных инструментов для построения трендовых линий в эпоху MT4. Вдохновлённый его концепцией, True Trendline for MT5 был полностью переработан и создан заново, чтобы идеально соответствовать архитектуре и возможностям MetaTrader 5.

Это не простой порт. Это пиксель‑точное воспроизведение оригинальной логики, объединённое с ультра‑быстрым алгоритмом, оптимизированным для MT5. Новый стандарт анализа трендовых линий.

■ Четыре ключевых преимущества

1. Полное воспроизведение легендарной логики

Комбинация фрактального анализа и уникальных свечных паттернов позволяет выделять только «действительно значимые линии». Поведение полностью соответствует оригинальному TrueTL. При переходе с MT4 на MT5 ваша аналитическая среда остаётся неизменной.

2. Ультра‑быстрый и лёгкий алгоритм, оптимизированный для MT5

Большинство авто‑рисующих индикаторов тяжёлые и вызывают задержки на графике. True Trendline for MT5 решает эту проблему благодаря:

кэшированию ценовых данных;

предварительным вычислениям наклонов;

оптимизации отрисовки объектов.

Даже при работе с несколькими графиками индикатор работает мгновенно и плавно.

3. Надёжный фильтр «Three‑Touch»

Индикатор автоматически определяет линии, к которым цена прикасалась три и более раз — ключевые уровни, на которые обращают внимание многие трейдеры. Это снижает количество ложных сигналов и выделяет трендовые линии с высокой вероятностью.

4. Чистый график одним кликом

Одна кнопка на графике позволяет мгновенно включать или отключать отображение всех линий. Чистый и удобный интерфейс для профессионального анализа.

■ Рекомендуется для

трейдеров, переходящих с MT4 на MT5 и ищущих надёжный индикатор трендовых линий;

дискретионных трейдеров, которым нужны точные и объективные линии тренда;

тех, кто хочет сократить время анализа и сосредоточиться на принятии решений.

■ Основные функции и параметры

Normal_TL_Period: настройка периода анализа;

настройка периода анализа; Three_Touch: автоматическое определение высокоточных линий;

автоматическое определение высокоточных линий; Mark_Highest_and_Lowest: выделение ключевых максимумов и минимумов;

выделение ключевых максимумов и минимумов; Extend_Right: продление линий в будущее (Ray);

продление линий в будущее (Ray); Visual Customization: настройка кнопок, цветов, шрифтов и толщины линий.

■ Подход разработчика

Вы всё ещё используете MT4 только потому, что «нет TrueTL для MT5»? Этот инструмент создан разработчиком, глубоко понимающим внутреннюю структуру MQL5 — от управления памятью до оптимизации вычислений.

Это «инструмент для профессионального анализа, который можно использовать всю жизнь».