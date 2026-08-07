True Trendline for MT5

True Trendline for MT5

— Полная реконструкция легендарной логики трендовых линий MT4, созданная с нуля специально для MetaTrader 5 —

■ Обзор

Индикатор «TrueTL» был одним из самых популярных и надёжных инструментов для построения трендовых линий в эпоху MT4. Вдохновлённый его концепцией, True Trendline for MT5 был полностью переработан и создан заново, чтобы идеально соответствовать архитектуре и возможностям MetaTrader 5.

Это не простой порт. Это пиксель‑точное воспроизведение оригинальной логики, объединённое с ультра‑быстрым алгоритмом, оптимизированным для MT5. Новый стандарт анализа трендовых линий.

■ Четыре ключевых преимущества

1. Полное воспроизведение легендарной логики

Комбинация фрактального анализа и уникальных свечных паттернов позволяет выделять только «действительно значимые линии». Поведение полностью соответствует оригинальному TrueTL. При переходе с MT4 на MT5 ваша аналитическая среда остаётся неизменной.

2. Ультра‑быстрый и лёгкий алгоритм, оптимизированный для MT5

Большинство авто‑рисующих индикаторов тяжёлые и вызывают задержки на графике. True Trendline for MT5 решает эту проблему благодаря:

  • кэшированию ценовых данных;
  • предварительным вычислениям наклонов;
  • оптимизации отрисовки объектов.

Даже при работе с несколькими графиками индикатор работает мгновенно и плавно.

3. Надёжный фильтр «Three‑Touch»

Индикатор автоматически определяет линии, к которым цена прикасалась три и более раз — ключевые уровни, на которые обращают внимание многие трейдеры. Это снижает количество ложных сигналов и выделяет трендовые линии с высокой вероятностью.

4. Чистый график одним кликом

Одна кнопка на графике позволяет мгновенно включать или отключать отображение всех линий. Чистый и удобный интерфейс для профессионального анализа.

■ Рекомендуется для

  • трейдеров, переходящих с MT4 на MT5 и ищущих надёжный индикатор трендовых линий;
  • дискретионных трейдеров, которым нужны точные и объективные линии тренда;
  • тех, кто хочет сократить время анализа и сосредоточиться на принятии решений.

■ Основные функции и параметры

  • Normal_TL_Period: настройка периода анализа;
  • Three_Touch: автоматическое определение высокоточных линий;
  • Mark_Highest_and_Lowest: выделение ключевых максимумов и минимумов;
  • Extend_Right: продление линий в будущее (Ray);
  • Visual Customization: настройка кнопок, цветов, шрифтов и толщины линий.

■ Подход разработчика

Вы всё ещё используете MT4 только потому, что «нет TrueTL для MT5»? Этот инструмент создан разработчиком, глубоко понимающим внутреннюю структуру MQL5 — от управления памятью до оптимизации вычислений.

Это «инструмент для профессионального анализа, который можно использовать всю жизнь».

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5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
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Kazutaka Okuno
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Kazutaka Okuno
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Kazutaka Okuno
Индикаторы
TrendScanner ALMA — Лёгкий и тихий сканер тренда TrendScanner ALMA незаметно отслеживает состояние тренда по выбранным символам и таймфреймам, сканируя рынок через регулярные интервалы, чтобы обнаруживать тонкие изменения и уведомлять вас — без засорения графика. Особенности Определение тренда на основе ALMA   Построенный на скользящей средней Arnaud Legoux Moving Average (ALMA), сканер обеспечивает плавные и отзывчивые сигналы тренда, эффективно фильтруя рыночный шум. Тихий мониторинг
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Индикаторы
TrendCompass ALMA — Описание для MT5 Market (на русском) TrendCompass ALMA — это высокоточный трендовый индикатор, который сочетает плавность ALMA, волатильностные сигналы полос Боллинджера и динамический диапазон ATR‑каналов.   Он мгновенно показывает направление и силу тренда с помощью чистой 5‑уровневой цветовой системы. Основные особенности: • 5‑цветная визуализация наклона тренда   • Ультра‑плавное ядро ALMA с пониженным шумом   • Обнаружение сжатия/расширения Bollinger Bands   • Дина
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Индикаторы
TrendCompass Dashboard — ваш ALMA‑центр управления рынком. Все таймфреймы. Все активы. Один клик. Забудьте о рутинном переключении графиков. Этот дашборд — 5‑ступенчатый сканер трендов, который не только показывает направление, но и мгновенно создаёт ваше идеальное рабочее пространство. Кликните на сигнал — и через 0.1 секунды вы готовы к сделке. Почему это «Must‑Have» для профи? Smart Template (Новинка!) Это не просто открытие графика. При клике на ячейку дашборд автоматически загружает в
Multi Second Scope Chart Generator Pro
Kazutaka Okuno
Индикаторы
Полная интеграция секундных графиков × AI × HUD. Уникальный «AI‑индикатор для секундных таймфреймов». Из‑за использования тиковых данных индикатор некорректно работает в официальной демо‑среде MQL5. Чтобы проверить удобство работы, используйте CCIver . Чтобы оценить производительность AI, используйте GOLDver . Обзор Multi Second Scope Chart Generator Pro обрабатывает секундные данные в реальном времени и объединяет AI‑прогноз, CCI‑движок, MACD и M1‑регрессионные каналы в единый HUD — инструме
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Kazutaka Okuno
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