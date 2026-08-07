True Trendline for MT5
- Индикаторы
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- Версия: 2.0
- Активации: 20
True Trendline for MT5
— Полная реконструкция легендарной логики трендовых линий MT4, созданная с нуля специально для MetaTrader 5 —
■ Обзор
Индикатор «TrueTL» был одним из самых популярных и надёжных инструментов для построения трендовых линий в эпоху MT4. Вдохновлённый его концепцией, True Trendline for MT5 был полностью переработан и создан заново, чтобы идеально соответствовать архитектуре и возможностям MetaTrader 5.
Это не простой порт. Это пиксель‑точное воспроизведение оригинальной логики, объединённое с ультра‑быстрым алгоритмом, оптимизированным для MT5. Новый стандарт анализа трендовых линий.
■ Четыре ключевых преимущества
1. Полное воспроизведение легендарной логики
Комбинация фрактального анализа и уникальных свечных паттернов позволяет выделять только «действительно значимые линии». Поведение полностью соответствует оригинальному TrueTL. При переходе с MT4 на MT5 ваша аналитическая среда остаётся неизменной.
2. Ультра‑быстрый и лёгкий алгоритм, оптимизированный для MT5
Большинство авто‑рисующих индикаторов тяжёлые и вызывают задержки на графике. True Trendline for MT5 решает эту проблему благодаря:
- кэшированию ценовых данных;
- предварительным вычислениям наклонов;
- оптимизации отрисовки объектов.
Даже при работе с несколькими графиками индикатор работает мгновенно и плавно.
3. Надёжный фильтр «Three‑Touch»
Индикатор автоматически определяет линии, к которым цена прикасалась три и более раз — ключевые уровни, на которые обращают внимание многие трейдеры. Это снижает количество ложных сигналов и выделяет трендовые линии с высокой вероятностью.
4. Чистый график одним кликом
Одна кнопка на графике позволяет мгновенно включать или отключать отображение всех линий. Чистый и удобный интерфейс для профессионального анализа.
■ Рекомендуется для
- трейдеров, переходящих с MT4 на MT5 и ищущих надёжный индикатор трендовых линий;
- дискретионных трейдеров, которым нужны точные и объективные линии тренда;
- тех, кто хочет сократить время анализа и сосредоточиться на принятии решений.
■ Основные функции и параметры
- Normal_TL_Period: настройка периода анализа;
- Three_Touch: автоматическое определение высокоточных линий;
- Mark_Highest_and_Lowest: выделение ключевых максимумов и минимумов;
- Extend_Right: продление линий в будущее (Ray);
- Visual Customization: настройка кнопок, цветов, шрифтов и толщины линий.
■ Подход разработчика
Вы всё ещё используете MT4 только потому, что «нет TrueTL для MT5»? Этот инструмент создан разработчиком, глубоко понимающим внутреннюю структуру MQL5 — от управления памятью до оптимизации вычислений.
Это «инструмент для профессионального анализа, который можно использовать всю жизнь».