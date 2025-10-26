Gold Sentry
Умная торговля золотом с сеткой ограниченного риска
Gold Sentry — это полностью автоматизированный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (Золото). Он использует специализированную сеточную структуру, рассчитанную на работу без ручного вмешательства.
Обзор стратегии
Ежедневные входы: Советник нацелен на определенные рыночные окна для выявления возможностей пробоя с высокой вероятностью.
Управление сеткой: Если рынок движется против первоначальной сделки, советник активирует адаптивную сеточную систему для управления позицией на основе рыночных условий в реальном времени.
Контроль рисков: Каждая корзина сделок защищена жестким стоп-лоссом (Hard Stop Loss). Это гарантирует, что риск определен для каждой последовательности, избегая неограниченных просадок, часто связанных с традиционными сеточными системами.
Ключевые особенности
Жесткий стоп-лосс: Защита капитала встроена в основную логику.
Ежедневная активность: Сканирование возможностей для входа каждый торговый день.
Оптимизация для золота: Логика входа и шаг сетки настроены под волатильность XAUUSD.
Рекомендации
Символ: XAUUSD (Gold)
Таймфрейм: Любой (Советник использует внутреннюю логику)
Рекомендуемый баланс: $850 (плечо 1:200) или $1700 (плечо 1:100).
Центовый счет: минимум $10.
Настройки
Профили настроек: Выберите один из встроенных профилей.
Пожалуйста, запустите бэктесты, чтобы узнать, какие профили лучше всего подходят для вашего брокера.
Торговая среда: Настройте MagicNumber, Slippage и MaxSpread в соответствии с вашим брокером.
Как начать
Прикрепите советник к графику XAUUSD, выберите желаемый профиль настроек и включите автоторговлю (AutoTrading).
