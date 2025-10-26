Gold Sentry

Ручной Помощник TP (Manual Helper TP) Этот инструмент предназначен для защиты вашей прибыли и снижения рисков. Он будет устанавливать Stop Loss и управлять скользящим стопом (Trailing Stop) для ваших сделок. Как использовать Прикрепите его к графику торгуемого вами символа, и он будет управлять вашими позициями в соответствии с вашими правилами. Все настройки указаны в пунктах. Важно настроить их под ваш символ и стратегию. Настройки по умолчанию могут работать с XAUUSD. Для скальпинга лучше исп

FREE