Gold Sentry

5

Умная торговля золотом с сеткой ограниченного риска

Gold Sentry — это полностью автоматизированный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (Золото). Он использует специализированную сеточную структуру, рассчитанную на работу без ручного вмешательства.

Обзор стратегии

  • Ежедневные входы: Советник нацелен на определенные рыночные окна для выявления возможностей пробоя с высокой вероятностью.

  • Управление сеткой: Если рынок движется против первоначальной сделки, советник активирует адаптивную сеточную систему для управления позицией на основе рыночных условий в реальном времени.

  • Контроль рисков: Каждая корзина сделок защищена жестким стоп-лоссом (Hard Stop Loss). Это гарантирует, что риск определен для каждой последовательности, избегая неограниченных просадок, часто связанных с традиционными сеточными системами.

Ключевые особенности

  • Жесткий стоп-лосс: Защита капитала встроена в основную логику.

  • Ежедневная активность: Сканирование возможностей для входа каждый торговый день.

  • Оптимизация для золота: Логика входа и шаг сетки настроены под волатильность XAUUSD.

Рекомендации

  • Символ: XAUUSD (Gold)

  • Таймфрейм: Любой (Советник использует внутреннюю логику)

  • Рекомендуемый баланс: $850 (плечо 1:200) или $1700 (плечо 1:100).

  • Центовый счет: минимум $10.

Настройки

  • Профили настроек: Выберите один из встроенных профилей.

  • Пожалуйста, запустите бэктесты, чтобы узнать, какие профили лучше всего подходят для вашего брокера.

  • Торговая среда: Настройте MagicNumber, Slippage и MaxSpread в соответствии с вашим брокером.

Как начать

Прикрепите советник к графику XAUUSD, выберите желаемый профиль настроек и включите автоторговлю (AutoTrading).


Kashta
1153
Kashta 2025.10.31 19:01 
 

Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .

