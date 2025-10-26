Gold Sentry
- 专家
- Istvan Bako
- 版本: 2.2
- 更新: 30 十一月 2025
- 激活: 10
Gold Sentry
具有风险上限网格的智能黄金交易
Gold Sentry 是专为 XAUUSD (黄金) 开发的全自动交易机器人。它利用专门设计的网格结构，无需人工干预即可运行。
策略概述
-
每日入场：EA 针对特定的市场窗口，识别高概率的突破机会。
-
网格管理：如果市场走势不利于初始交易，EA 将根据实时市场状况激活自适应网格系统来管理头寸。
-
风险控制：每一组交易都受硬止损 (Hard Stop Loss) 保护。这确保了每个序列的风险是确定的，避免了传统网格系统通常相关的无限回撤风险。
主要特点
-
硬止损：核心逻辑中内置了净值保护。
-
每日活跃：旨在每个交易日扫描入场机会。
-
黄金优化：入场逻辑和网格间距针对 XAUUSD 的波动性进行了调整。
建议
-
交易品种：XAUUSD (黄金)
-
时间周期：任意 (EA 使用内部逻辑)
-
建议余额：$850 (1:200 杠杆) 或 $1700 (1:100 杠杆)。
-
美分账户：最低 $10。
设置
-
设置配置文件：从内置配置文件中选择。
-
请运行回测以查看哪种配置文件最适合您的经纪商。
-
交易环境：调整 MagicNumber, Slippage 和 MaxSpread 以适应您的经纪商。
如何开始
将 EA 加载到 XAUUSD 图表上，选择您想要的设置配置文件，然后启用自动交易 (AutoTrading)。
Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .