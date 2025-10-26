Gold Sentry

手动交易助手 TP (Manual Helper TP) 此工具旨在帮助您保护利润并降低风险。 它会为您的交易设置止损 (Stop Loss)，并管理追踪止损 (Trailing Stop)。 如何使用 将其附加到您交易品种的图表上，它将根据您的规则处理您的头寸。 所有设置均以点数 (points) 为单位。根据您的交易品种和策略进行调整非常重要。默认设置适用于黄金 (XAUUSD)。对于剥头皮交易 (scalping)，最好使用较小的止损 (SL)、保本 (BE) 和止盈 (TP)。 此智能交易系统 (EA) 绝不会自行开设任何交易。 它唯一的工作是根据您的个性化设置来管理您现有交易的止损。它是您手动交易或管理其他 EA 所开交易的强大助手。 主要功能 初始止损: 如果开仓时没有设置止损，该工具将根据您的设置自动添加一个。 保本止损 (Secure Breakeven): 一旦交易朝对您有利的方向移动，它会自动移动您的止损以锁定少量利润。 高级双层追踪止损: 使用两个级别的追踪止损。开始时使用较宽的追踪距离让利润奔跑，之后随着趋势的增强使用较窄的追踪距离来保护您的收益。 适用于任何交

FREE