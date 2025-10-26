Gold Sentry : Trading intelligent de l'or avec technologie de grille à risque plafonné

Découvrez Gold Sentry, un robot de trading puissant et efficace conçu pour XAUUSD.Il est facile à démarrer et trade 100% automatiquement. Après le démarrage, vous n'avez pas besoin de le surveiller.Sélectionnez simplement l'un des profils de paramètres intégrés, et laissez-le trader.Si vous êtes un trader expérimenté, c'est l'EA parfait pour diversifier votre portefeuille.Pour les nouveaux traders également, cet EA peut être l'un de leurs outils automatiques les plus fiables et les plus sûrs.

Gold Sentry est conçu pour être différent des autres EA de grille. Il fonctionne sur un système précis en trois phases :

Entrées quotidiennes prévisibles : L'EA cible une fenêtre de marché spécifique chaque jour pour identifier les opportunités de cassure (breakout) à haute probabilité, visant à capturer des mouvements quotidiens significatifs. De nombreux autres EA attendent toute la journée pour un simple petit signal. Gestion de grille sophistiquée : Si le marché évolue à l'encontre de la transaction initiale, le Gold Sentry active sa grille intelligente. Ce système de grille est très complexe, pour trouver des niveaux de prix à plus forte probabilité basés sur les conditions du marché en temps réel. Exécution à risque plafonné : Chaque panier de transactions est protégé par un stop loss strict et prédéfini. Contrairement aux systèmes de grille traditionnels qui peuvent causer des pertes catastrophiques à tout moment, Gold Sentry garantit que votre risque maximum est toujours connu et maîtrisé.

Ce produit recevra de nouveaux :

Mises à jour pour garantir que l'EA reste stable, sans bug et optimisé pour les conditions actuelles du marché XAUUSD .

pour garantir que l'EA reste stable, sans bug et optimisé pour les conditions actuelles du marché . Évolutions (Upgrades) pour le développement futur introduiront de nouvelles fonctionnalités et des améliorations stratégiques, y compris des plans pour une fréquence de trading accrue, ajoutant plus de valeur.

Principes de base et fonctionnalités

Système de grille à risque plafonné : Chaque séquence de transactions est protégée par un stop loss strict, garantissant que les drawdowns du capital sont toujours contrôlés et prévisibles. La perte maximale pouvant survenir dans une séquence est de ~ 310-350 $ avec les profils prédéfinis.

Chaque séquence de transactions est protégée par un stop loss strict, garantissant que les drawdowns du capital sont toujours contrôlés et prévisibles. La perte maximale pouvant survenir dans une séquence est de ~ Fréquence de trading quotidienne : Gold Sentry est calibré pour trouver des opportunités de trading chaque jour, visant des profits élevés mais réalistes. De nouvelles entrées sont en cours de développement.

Gold Sentry est calibré pour trouver des opportunités de trading chaque jour, visant des profits élevés mais réalistes. De nouvelles entrées sont en cours de développement. Spécifique à l'or : Un système d'entrée bien anticipé et la logique de grille adaptative ont été conçus et optimisés spécifiquement pour la volatilité du marché XAUUSD .

Un système d'entrée bien anticipé et la logique de grille adaptative ont été conçus et optimisés spécifiquement pour la volatilité du marché . Développement continu : Gold Sentry est un projet vivant. Vous recevrez des mises à jour régulières pour l'adaptabilité au marché et des évolutions (upgrades) avec de nouvelles fonctionnalités, assurant la performance et la valeur à long terme de l'EA.

Gold est un projet vivant. Vous recevrez des régulières pour l'adaptabilité au marché et des avec de nouvelles fonctionnalités, assurant la performance et la valeur à long terme de l'EA. Transparence totale : Louez l'EA pour un essai à faible coût, téléchargez la démo gratuite pour le backtesting, et suivez le signal en direct sur mon profil fonctionnant avec un capital réel pour constater ses performances par vous-même.

En quoi Gold Sentry est-il différent ?

Fonctionnalité EA Gold Sentry EA de grille typiques Gestion des risques ✅ Stop Loss strict du panier, à risque plafonné ❌ Pas de Stop Loss, risque élevé d'appel de marge Fréquence de trading ✅ Trading quotidien pour des objectifs élevés ❌ Trades peu fréquents, longues périodes d'inactivité Logique de grille ✅ Logique sophistiquée à confirmations multiples ❌ Martingale simple à distance fixe Adaptabilité au marché ✅ Mises à jour continues pour les changements du marché ❌ Devient rapidement obsolète Transparence ✅ Location, Démo et Signal en direct ❌ Prix unique élevé sans option d'essai

Démarrage rapide et prérequis

Symbole : XAUUSD (Or)

XAUUSD (Or) Timeframe : M10 à H4

M10 à H4 Solde recommandé : 850 $(pour 1:200) ou 1700$ (pour 1:100).

850 $(pour 1:200) ou 1700$ (pour 1:100). Comment démarrer : Attachez au graphique avec les paramètres par défaut, ou sélectionnez un profil parmi les Profils de paramètres, et activez l'AutoTrading.

Paramètres

Profils de paramètres : Les profils 2 et 4 utilisent un lot fixe de 0.02, parfait pour les débutants pour construire jour après jour. Les profils 3 et 5 vous permettent d'ajuster la taille du volume d'entrée.

Les profils 2 et 4 utilisent un lot fixe de 0.02, parfait pour les débutants pour construire jour après jour. Les profils 3 et 5 vous permettent d'ajuster la taille du volume d'entrée. Mode Legacy (Profil 1) : Ce profil spécial déverrouille toutes les entrées de base, vous permettant de tester vos propres paramètres de multiplicateur et de SL. Il y aura plus d'entrées utilisateur ici à l'avenir.

Ce profil spécial déverrouille toutes les entrées de base, vous permettant de tester vos propres paramètres de multiplicateur et de SL. Il y aura plus d'entrées utilisateur ici à l'avenir. Système de grille à risque plafonné : Chaque séquence de transactions est protégée par un stop loss strict, garantissant que les drawdowns du capital sont toujours contrôlés et prévisibles. En utilisant les profils par défaut de 0.02 lot, la perte maximale possible est de ~$310-350.

Chaque séquence de transactions est protégée par un stop loss strict, garantissant que les drawdowns du capital sont toujours contrôlés et prévisibles. Si Environnement de trading : Ajustez votre MagicNumber, SlippagePoints et MaxAllowedSpread pour limiter vos coûts de trading. Les valeurs par défaut sont recommandées.

Ajustez votre MagicNumber, SlippagePoints et MaxAllowedSpread pour limiter vos coûts de trading. Les valeurs par défaut sont recommandées. Take Profit suiveur final : Vous avez le contrôle total pour l'ajuster dans tous les profils. Cela vous permettra de rester plus longtemps dans les transactions déjà gagnantes.

Support

Si vous avez des questions ou des souhaits d'implémentation, le support est disponible via la messagerie MQL5.

Prêt à trader l'or avec une approche plus intelligente, plus sûre et "configurez et oubliez" ?

Achetez ou louez Gold Sentry dès aujourd'hui, ou téléchargez la démo gratuite pour tester ses performances par vous-même !