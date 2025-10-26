手動ヘルパーTP (Manual Helper TP) このツールは、利益を保護し、リスクを低減するために設計されています。 取引のストップロスを設定し、トレーリングストップを管理します。 使用方法 取引するシンボルのチャートにアタッチ（適用）すると、あなたのルールに従ってポジションを処理します。 すべての設定はポイント単位です。お使いのシンボルと戦略に合わせて調整することが重要です。デフォルト設定はXAUUSDで動作します。スキャルピングの場合は、より小さなSL、BE、TPを使用することをお勧めします。 このエキスパートアドバイザー（EA）は、決して自動で新規取引を開始しません。 その唯一の仕事は、あなたの個人的な設定に基づいて既存の取引のストップロスを管理することです。手動取引や他のEAによって開かれた取引を管理するための強力なアシスタントです。 主な機能 初期ストップロス: ストップロスなしで取引が開始された場合、このユーティリティは設定に基づいて自動的にストップロスを追加します。 ブレークイーブン保護: 取引が有利な方向に動くと、自動的にストップロスを移動させて少額の利益を確定

FREE