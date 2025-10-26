Gold Sentry
- エキスパート
- Istvan Bako
- バージョン: 2.2
- アップデート済み: 30 11月 2025
- アクティベーション: 10
リスク制限グリッドによるインテリジェントなゴールド取引
Gold Sentryは、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された完全自動売買ロボットです。手動介入なしで動作するように設計された特殊なグリッド構造を利用しています。
戦略の概要
-
毎日のエントリー: EAは特定の市場時間帯をターゲットにし、高確率のブレイクアウト機会を特定します。
-
グリッド管理: 市場が最初の取引に逆行した場合、EAはリアルタイムの市場状況に基づいてポジションを管理するために適応型グリッドシステムを起動します。
-
リスク管理: すべての取引バスケットは、ハードストップロス（Hard Stop Loss）によって保護されています。これにより、リスクがシーケンスごとに定義され、従来のグリッドシステムによくある無制限のドローダウンリスクを回避します。
主な機能
-
ハードストップロス: エクイティ保護がコアロジックに組み込まれています。
-
毎日の活動: 取引日ごとにエントリー機会をスキャンするように設計されています。
-
ゴールド最適化: エントリーロジックとグリッド間隔は、XAUUSDのボラティリティに合わせて調整されています。
推奨事項
-
シンボル: XAUUSD (Gold)
-
時間足: 任意 (EAは内部ロジックを使用)
-
推奨残高: $850 (レバレッジ 1:200) または $1700 (レバレッジ 1:100)。
-
セント口座: 最低 $10。
設定
-
設定プロファイル: 組み込みプロファイルから選択してください。
-
バックテストを実行して、ブローカーに最適なプロファイルを確認してください。
-
取引環境: ブローカーに合わせてMagicNumber、Slippage、MaxSpreadを調整してください。
開始方法
EAをXAUUSDチャートに適用し、希望の設定プロファイルを選択して、自動売買（AutoTrading）を有効にしてください。
Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .