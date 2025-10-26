Gold Sentry: Sınırlı Riskli Grid Teknolojisi ile Akıllı Altın Ticareti

Karşınızda XAUUSD için yapılmış güçlü ve etkili bir ticaret robotu olan Gold Sentry. Başlaması kolaydır ve %100 otomatik olarak işlem yapar. Başlattıktan sonra izlemenize gerek yoktur. Sadece dahili Ayar Profillerinden birini seçin ve işlem yapmasına izin verin. Eğer deneyimli bir tüccarsanız, bu, portföyünüzü çeşitlendirmek için mükemmel bir EA'dır. Ayrıca yeni tüccarlar için bu EA, en güvendikleri ve güvenilir otomatik araçlarından biri olabilir.

Gold Sentry , diğer grid EA'lardan farklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Hassas üç fazlı bir sistem üzerinde çalışır:

Öngörülebilir Günlük Girişler: EA, her gün belirli bir piyasa aralığını hedefleyerek yüksek olasılıklı kırılma fırsatlarını belirler ve önemli günlük hareketleri yakalamayı amaçlar. Diğer birçok EA, sadece küçük bir sinyal için bütün gün bekler. Sofistike Grid Yönetimi: Piyasa ilk işleme karşı hareket ederse, Gold Sentry akıllı gridini etkinleştirir. Bu grid sistemi, gerçek zamanlı piyasa koşullarına dayalı olarak daha yüksek olasılıklı fiyat seviyelerini bulmak için oldukça karmaşıktır. Sınırlı Riskli Yürütme: Her işlem sepeti, önceden tanımlanmış, kesin bir stop loss ile korunur. Her an feci kayıplara neden olabilen geleneksel grid sistemlerinin aksine, Gold Sentry maksimum riskinizin her zaman bilinir ve kontrol altında olmasını sağlar.

Bu ürün yeni:

Güncellemeler alarak EA'nın kararlı, hatasız ve mevcut XAUUSD piyasa koşulları için optimize edilmiş kalmasını sağlayacaktır.

alarak EA'nın kararlı, hatasız ve mevcut piyasa koşulları için optimize edilmiş kalmasını sağlayacaktır. Gelecekteki geliştirme için Yükseltmeler, artan işlem sıklığı planları da dahil olmak üzere yeni özellikler ve stratejik geliştirmeler sunacak ve daha fazla değer katacaktır.

Temel İlkeler ve Özellikler

Sınırlı Riskli Grid Sistemi: Her işlem dizisi, sıkı bir kesin stop loss ile korunur, bu da özkaynak düşüşlerinin (drawdown) her zaman kontrollü ve öngörülebilir olmasını sağlar. Önceden tanımlanmış Profillerle bir dizide meydana gelebilecek maksimum kayıp ~ 310-350 $ 'dır.

Her işlem dizisi, sıkı bir kesin stop loss ile korunur, bu da özkaynak düşüşlerinin (drawdown) her zaman kontrollü ve öngörülebilir olmasını sağlar. Önceden tanımlanmış Profillerle bir dizide meydana gelebilecek maksimum kayıp ~ 'dır. Günlük İşlem Sıklığı: Gold Sentry, her gün işlem fırsatları bulmak için kalibre edilmiştir ve yüksek ancak gerçekçi bir kâr hedefler. Yeni girişler geliştirme aşamasındadır.

Gold Sentry, her gün işlem fırsatları bulmak için kalibre edilmiştir ve yüksek ancak gerçekçi bir kâr hedefler. Yeni girişler geliştirme aşamasındadır. Altına Özel: İyi tahmin edilen bir giriş sistemi ve adaptif grid mantığı, özellikle XAUUSD piyasasının volatilitesi için tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

İyi tahmin edilen bir giriş sistemi ve adaptif grid mantığı, özellikle piyasasının volatilitesi için tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Sürekli Geliştirme: Gold Sentry yaşayan bir projedir. Piyasa uyarlanabilirliği için düzenli güncellemeler ve yeni özelliklerle yükseltmeler alacaksınız, bu da EA'nın uzun vadeli performansını ve değerini garanti eder.

Gold yaşayan bir projedir. Piyasa uyarlanabilirliği için düzenli ve yeni özelliklerle alacaksınız, bu da EA'nın uzun vadeli performansını ve değerini garanti eder. Tam Şeffaflık: Düşük maliyetli bir deneme için EA'yı kiralayın, geriye dönük test (backtesting) için ücretsiz demoyu indirin ve performansına ilk elden tanık olmak için profilimdeki gerçek sermaye ile çalışan canlı sinyali takip edin.

Gold Sentry'nin Farkı Nedir?

Özellik Gold Sentry EA Tipik Grid EA'lar Risk Yönetimi ✅ Sıkı, Sınırlı Riskli sepet Stop Loss ❌ Stop Loss yok, yüksek margin call riski İşlem Sıklığı ✅ Yüksek hedefler için günlük işlem ❌ Seyrek işlemler, uzun boşta kalma süreleri Grid Mantığı ✅ Sofistike, çoklu teyit mantığı ❌ Basit, sabit mesafeli Martingale Piyasa Uyarlanabilirliği ✅ Piyasa değişiklikleri için sürekli güncellemeler ❌ Hızla güncelliğini yitirir Şeffaflık ✅ Kiralama, Demo ve Canlı Sinyal ❌ Deneme seçeneği olmayan yüksek tek seferlik fiyat

Hızlı Başlangıç ve Gereksinimler

Sembol: XAUUSD (Altın)

XAUUSD (Altın) Zaman Aralığı: M10 - H4

M10 - H4 Önerilen Bakiye: $850 (1:200 için) veya $1700 (1:100 için).

$850 (1:200 için) veya $1700 (1:100 için). Nasıl Başlanır: Grafiğe varsayılan ayarlarla ekleyin veya Ayar Profillerinden bir Profil seçin ve AutoTrading'i (Otomatik Ticaret) etkinleştirin.

Ayarlar

Ayar Profilleri: Profil 2 ve 4, sabit 0.02 lot kullanır; yeni başlayanların gün be gün ilerlemesi için mükemmeldir. Profil 3 ve 5, Giriş Hacmi (Entry Volume) boyutunu ayarlamanıza izin verir.

Profil 2 ve 4, sabit 0.02 lot kullanır; yeni başlayanların gün be gün ilerlemesi için mükemmeldir. Profil 3 ve 5, Giriş Hacmi (Entry Volume) boyutunu ayarlamanıza izin verir. Eski Mod (Profil 1): Bu özel profil, tüm temel girdilerin kilidini açarak kendi çarpan ve SL ayarlarınızı test etmenize olanak tanır. Gelecekte burada daha fazla kullanıcı girdisi olacaktır.

Bu özel profil, tüm temel girdilerin kilidini açarak kendi çarpan ve SL ayarlarınızı test etmenize olanak tanır. Gelecekte burada daha fazla kullanıcı girdisi olacaktır. Sınırlı Riskli Grid Sistemi: Her işlem dizisi, sıkı bir kesin stop loss ile korunur, bu da özkaynak düşüşlerinin her zaman kontrollü ve öngörülebilir olmasını sağlar. Varsayılan 0.02 lot profillerini kullanırken, olası maksimum kayıp ~$310-350'dir.

Her işlem dizisi, sıkı bir kesin stop loss ile korunur, bu da özkaynak düşüşlerinin her zaman kontrollü ve öngörülebilir olmasını sağlar. İşlem Ortamı: İşlem maliyetlerinizi sınırlamak için MagicNumber, SlippagePoints ve MaxAllowedSpread ayarlarınızı yapın. Varsayılan ayarlar önerilir.

İşlem maliyetlerinizi sınırlamak için MagicNumber, SlippagePoints ve MaxAllowedSpread ayarlarınızı yapın. Varsayılan ayarlar önerilir. Son İzleyen Kâr Al (Final Trailing Take Profit): Tüm Profillerde bunu ayarlamak için tam kontrole sahipsiniz. Bu, zaten kazançta olan işlemlerde daha uzun süre kalmanızı sağlayacaktır.

Destek

Herhangi bir soru veya uygulanmasını istediğiniz bir dilek varsa, MQL5 mesajlaşma yoluyla destek mevcuttur.

Daha akıllı, daha güvenli ve "kur ve unut" bir yaklaşımla Altın ticareti yapmaya hazır mısınız?

Gold Sentry'yi bugün satın alın veya kiralayın ya da performansını kendiniz test etmek için ücretsiz demoyu indirin!