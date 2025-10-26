Gold Sentry
- Experts
- Istvan Bako
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Gold Sentry: Trading Intelligente sull'Oro con Tecnologia Grid a Rischio Contenuto
Ti presentiamo Gold Sentry, un robot di trading potente ed efficace creato per XAUUSD. È facile da avviare e negozia al 100% in automatico. Dopo l'avvio, non è necessario supervisionarlo. Basta selezionare uno dei Profili di Impostazioni integrati e lasciarlo fare trading. Se sei un trader esperto, questo è l'EA perfetto per diversificare il tuo portafoglio. Anche per i nuovi trader, questo EA può essere uno dei loro strumenti automatici più fidati e affidabili.
Gold Sentry è progettato per essere diverso dagli altri EA grid. Opera su un preciso sistema a tre fasi:
- Ingressi Giornalieri Prevedibili: L'EA mira a una specifica finestra di mercato ogni giorno per identificare opportunità di breakout ad alta probabilità, con l'obiettivo di catturare significativi movimenti giornalieri. Molti altri EA aspettano tutto il giorno solo per un piccolo segnale.
- Gestione Sofisticata della Griglia: Se il mercato si muove contro l'operazione iniziale, il Gold Sentry attiva la sua griglia intelligente. Questo sistema a griglia è altamente complesso, per trovare livelli di prezzo a probabilità più elevata basati sulle condizioni di mercato in tempo reale.
- Esecuzione a Rischio Contenuto: Ogni paniere di operazioni è protetto da uno stop loss predefinito e rigido. A differenza dei sistemi a griglia tradizionali che possono causare perdite catastrofiche in qualsiasi momento, Gold Sentry assicura che il tuo rischio massimo sia sempre noto e controllato.
Questo prodotto riceverà nuovi:
- Aggiornamenti per garantire che l'EA rimanga stabile, privo di bug e ottimizzato per le attuali condizioni di mercato di XAUUSD.
- Miglioramenti (Upgrades) per lo sviluppo futuro introdurranno nuove funzionalità e potenziamenti strategici, inclusi piani per una maggiore frequenza delle operazioni, aggiungendo più valore.
Principi Fondamentali e Caratteristiche
- Sistema Grid a Rischio Contenuto: Ogni sequenza di operazioni è protetta da uno stop loss rigido e serrato, garantendo che i drawdown dell'equity siano sempre controllati e prevedibili. La perdita massima che può verificarsi in una sequenza è di ~310-350$ con i Profili predefiniti.
- Frequenza di Trading Giornaliera: Gold Sentry è calibrato per trovare opportunità di trading ogni giorno, mirando a profitti elevati ma realistici. Nuovi ingressi sono in fase di sviluppo.
- Specifico per l'Oro: Un sistema di ingresso ben previsto e la logica della griglia adattiva sono stati ingegnerizzati e ottimizzati specificamente per la volatilità del mercato XAUUSD.
- Sviluppo Continuo: Gold Sentry è un progetto vivo. Riceverai regolari aggiornamenti per l'adattabilità al mercato e miglioramenti (upgrades) con nuove funzionalità, assicurando le prestazioni e il valore a lungo termine dell'EA.
- Piena Trasparenza: Noleggia l'EA per una prova a basso costo, scarica la demo gratuita per il backtesting e segui il segnale live sul mio profilo che gira con capitale reale per testimoniare in prima persona le sue prestazioni.
In cosa è diverso Gold Sentry?_
|Caratteristica
|Gold Sentry EA
|Tipici EA Grid
|Gestione del Rischio
|✅ Stop Loss del paniere Stretto e a Rischio Contenuto
|❌ Nessuno Stop Loss, alto rischio di margin call
|Frequenza di Trading
|✅ Trading giornaliero per obiettivi elevati
|❌ Operazioni infrequenti, lunghi periodi di inattività
|Logica della Griglia
|✅ Logica sofisticata a conferme multiple
|❌ Semplice Martingala a distanza fissa
|Adattabilità al Mercato
|✅ Aggiornamenti continui per i cambiamenti del mercato
|❌ Diventa rapidamente obsoleto
|Trasparenza
|✅ Noleggio, Demo e Segnale Live
|❌ Prezzo elevato una tantum senza opzione di prova
Avvio Rapido e Requisiti
- Simbolo: XAUUSD (Oro)
- Timeframe: da M10 a H4
- Saldo Raccomandato: $850 (per 1:200) o $1700 (per 1:100).
- Come Iniziare: Collega al grafico con impostazioni predefinite, o seleziona un Profilo da Profili di Impostazioni, e abilita l'AutoTrading.
Impostazioni
- Profili di Impostazioni: I profili 2 e 4 utilizzano un lotto fisso di 0.02, perfetti per i principianti per crescere giorno dopo giorno. I profili 3 e 5 ti permettono di regolare la dimensione del Volume di Ingresso.
- Modalità Legacy (Profilo 1): Questo profilo speciale sblocca tutti gli input di base, permettendoti di testare le tue impostazioni di moltiplicatore e SL. Ci saranno più input utente qui in futuro.
- Sistema Grid a Rischio Contenuto: Ogni sequenza di operazioni è protetta da uno stop loss rigido e serrato, garantendo che i drawdown dell'equity siano sempre controllati e prevedibili. Usando i profili predefiniti con lotto 0.02, la massima perdita possibile è ~$310-350. D
- Ambiente di Trading: Regola il tuo MagicNumber, SlippagePoints e MaxAllowedSpread per limitare i tuoi costi di trading. Si raccomandano i valori predefiniti.
- Final Trailing Take Profit: Hai il pieno controllo per regolarlo in tutti i Profili. Questo ti permetterà di rimanere più a lungo nelle operazioni già in profitto.
Supporto
Se c'è qualche domanda o desiderio di implementazione, il supporto è disponibile tramite messaggistica MQL5.
Pronto a fare trading sull'Oro con un approccio più intelligente, più sicuro e "imposta e dimentica"?
Compra o Noleggia il Gold Sentry oggi stesso, o scarica la demo gratuita per testare tu stesso le sue prestazioni!