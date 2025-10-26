Gold Sentry
- Experts
- Istvan Bako
- Versão: 2.2
- Atualizado: 30 novembro 2025
- Ativações: 10
Gold Sentry
Negociação Inteligente de Ouro com Grid de Risco Limitado
O Gold Sentry é um robô de negociação totalmente automatizado desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro). Ele utiliza uma estrutura de grid especializada projetada para operar sem intervenção manual.
Visão Geral da Estratégia
-
Entradas Diárias: O EA visa janelas de mercado específicas para identificar oportunidades de rompimento de alta probabilidade.
-
Gestão de Grid: Se o mercado se mover contra a negociação inicial, o EA ativa um sistema de grid adaptável para gerenciar a posição com base nas condições de mercado em tempo real.
-
Controle de Risco: Cada conjunto de negociações é protegido por um Hard Stop Loss. Isso garante que o risco seja definido por sequência, evitando os riscos de rebaixamento ilimitado frequentemente associados aos sistemas de grid tradicionais.
Principais Recursos
-
Hard Stop Loss: Proteção de patrimônio integrada na lógica principal.
-
Atividade Diária: Projetado para buscar oportunidades de entrada todos os dias de negociação.
-
Otimização para Ouro: A lógica de entrada e o espaçamento do grid são ajustados para a volatilidade do XAUUSD.
Recomendações
-
Símbolo: XAUUSD (Ouro)
-
Timeframe: Qualquer (O EA usa lógica interna)
-
Saldo Recomendado: $850 (alavancagem 1:200) ou $1700 (alavancagem 1:100).
-
Conta Cent: $10 mín.
Configurações
-
Perfis de Configuração: Selecione a partir de perfis integrados.
-
Por favor, execute backtests para ver quais perfis funcionam melhor para a sua corretora.
-
Ambiente de Negociação: Ajuste MagicNumber, Slippage e MaxSpread para se adequar à sua corretora.
Como Começar
Anexe o EA a um gráfico XAUUSD, selecione o Perfil de Configuração desejado e habilite o AutoTrading.
Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .