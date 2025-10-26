Gold Sentry

5

Gold Sentry

Negociação Inteligente de Ouro com Grid de Risco Limitado

O Gold Sentry é um robô de negociação totalmente automatizado desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro). Ele utiliza uma estrutura de grid especializada projetada para operar sem intervenção manual.

Visão Geral da Estratégia

  • Entradas Diárias: O EA visa janelas de mercado específicas para identificar oportunidades de rompimento de alta probabilidade.

  • Gestão de Grid: Se o mercado se mover contra a negociação inicial, o EA ativa um sistema de grid adaptável para gerenciar a posição com base nas condições de mercado em tempo real.

  • Controle de Risco: Cada conjunto de negociações é protegido por um Hard Stop Loss. Isso garante que o risco seja definido por sequência, evitando os riscos de rebaixamento ilimitado frequentemente associados aos sistemas de grid tradicionais.

Principais Recursos

  • Hard Stop Loss: Proteção de patrimônio integrada na lógica principal.

  • Atividade Diária: Projetado para buscar oportunidades de entrada todos os dias de negociação.

  • Otimização para Ouro: A lógica de entrada e o espaçamento do grid são ajustados para a volatilidade do XAUUSD.

Recomendações

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe: Qualquer (O EA usa lógica interna)

  • Saldo Recomendado: $850 (alavancagem 1:200) ou $1700 (alavancagem 1:100).

  • Conta Cent: $10 mín.

Configurações

  • Perfis de Configuração: Selecione a partir de perfis integrados.

  • Por favor, execute backtests para ver quais perfis funcionam melhor para a sua corretora.

  • Ambiente de Negociação: Ajuste MagicNumber, Slippage e MaxSpread para se adequar à sua corretora.

Como Começar

Anexe o EA a um gráfico XAUUSD, selecione o Perfil de Configuração desejado e habilite o AutoTrading.


Kashta
1159
Kashta 2025.10.31 19:01 
 

Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .

