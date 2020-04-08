Kagi Indicator

先进的卡吉图表指标，具备ATR适应性和智能警报

使用这款专业的卡吉指标改变您的价格分析，它能过滤市场噪音并突出真实的趋势变化。基于1870年代日本米市场的传统图表方法，该工具纯粹关注重要的价格波动，同时忽略基于时间的波动。

核心功能：

双重反转方法

固定Delta：为反转检测设置精确的价格阈值

基于ATR：使用平均真实波幅（14周期标准）自动适应市场波动性

根据您的交易风格和市场条件在方法之间切换

视觉清晰度

阳线（粗、蓝色）：看涨动能 - 多头控制市场

阴线（细、红色）：看跌动能 - 空头控制市场

可自定义颜色和线宽以获得最佳图表可见性

自动标记肩部（阻力）和腰部（支撑）水平

全面的警报系统（7种卡吉信号规则）

阳/阴转换：趋势方向改变时立即警报 肩部形成：顶部看跌反转点警报 腰部形成：底部看涨反转点警报 多重肩部：通过连续下降的顶部检测强劲的看跌趋势 多重腰部：通过连续上升的底部识别强劲的看涨趋势 多级突破：突然垂直价格飙升警报 趋势强度分析：跟踪线长度以测量动能强度

独立警报控制

启用或禁用特定警报类型

自定义连续计数以确认趋势（默认：3）

所有警报包括精确的价格水平和清晰的方向信号

多/空机会通知

技术规格

适用于所有时间框架（M1至MN）

适用于所有市场：外汇、股票、商品、指数、加密货币

最大历史K线：1000（可调整）

无重绘 - 基于已关闭K线的计算

高效的内存使用与自动对象清理

交易应用

趋势识别：粗线确认强劲趋势，细线表示弱势

支撑/阻力：肩部和腰部标记关键价格水平

噪音降低：只有重大移动触发图表变化

突破交易：多级警报捕捉爆炸性价格波动

区间检测：频繁翻转表示盘整期

风险管理指南

在先前的肩部/腰部水平使用止损

结合成交量分析进行确认

根据资产波动性调整反转阈值

在实盘交易前在历史数据上测试不同设置

考虑市场条件：趋势性与区间性

推荐设置

日内交易：ATR方法，乘数1.0-2.0

波段交易：ATR方法，乘数2.0-3.0或固定Delta 30-100点

剥头皮：固定Delta 5-15点（高频信号）

持仓交易：ATR方法，乘数3.0+或固定Delta 100+点

该指标通过消除基于时间的噪音并专注于纯粹的价格行为来补充传统的蜡烛图分析。当与适当的风险管理、仓位计算和市场背景意识相结合时，可获得最佳结果。

注意：过去的表现不能保证未来的收益。始终实行适当的风险管理，并在实盘交易前彻底测试策略。