Kagi Indicator

Indicateur Kagi Avancé avec Adaptation ATR et Alertes Intelligentes

Transformez votre analyse des prix avec cet indicateur Kagi professionnel qui filtre le bruit du marché et met en évidence les véritables changements de tendance. Basé sur les méthodes traditionnelles japonaises de graphiques des marchés du riz des années 1870, cet outil se concentre uniquement sur les mouvements de prix significatifs tout en ignorant les fluctuations temporelles.

Fonctionnalités Principales:

Méthodes Duales de Retournement

Delta Fixe: définissez un seuil de prix précis pour la détection de retournement

Basé sur ATR: ajustement automatique à la volatilité du marché en utilisant la plage vraie moyenne (standard de 14 périodes)

Basculez entre les méthodes en fonction de votre style de trading et des conditions du marché

Clarté Visuelle

Lignes Yang (épaisses, bleues): momentum haussier - les taureaux ont le contrôle

Lignes Yin (fines, rouges): momentum baissier - les ours ont le contrôle

Couleurs et largeur de ligne personnalisables pour une visibilité optimale du graphique

Marquage automatique des niveaux d'épaule (résistance) et de taille (support)

Système d'Alertes Complet (7 Règles de Signaux Kagi)

Transitions Yang/Yin: alertes immédiates lorsque la direction de la tendance change Formation d'Épaule: alertes aux points de retournement baissier aux sommets Formation de Taille: alertes aux points de retournement haussier aux creux Épaules Multiples: détecte les fortes tendances baissières avec des sommets descendants consécutifs Tailles Multiples: identifie les fortes tendances haussières avec des creux ascendants consécutifs Cassures Multiniveaux: alertes lors de hausses verticales soudaines de prix Analyse de Force de Tendance: suit la longueur de ligne pour mesurer l'intensité du momentum

Contrôles d'Alerte Individuels

Activez ou désactivez des types d'alerte spécifiques

Personnalisez le comptage consécutif pour confirmation de tendance (par défaut: 3)

Toutes les alertes incluent des niveaux de prix précis et des signaux directionnels clairs

Notifications d'opportunités LONG/SHORT

Spécifications Techniques

Fonctionne sur toutes les périodes (M1 à MN)

Convient à tous les marchés: Forex, Actions, Matières premières, Indices, Crypto

Maximum de barres historiques: 1000 (ajustable)

Pas de repeint - calculs basés sur des barres fermées

Utilisation efficace de la mémoire avec nettoyage automatique des objets

Applications de Trading

Identification de Tendance: les lignes épaisses confirment les tendances fortes, les fines signalent la faiblesse

Support/Résistance: les épaules et tailles marquent les niveaux de prix clés

Réduction du Bruit: seuls les mouvements significatifs déclenchent des changements de graphique

Trading de Cassures: les alertes multiniveaux capturent les mouvements de prix explosifs

Détection de Fourchette: les retournements fréquents indiquent des périodes de consolidation

Directives de Gestion des Risques

Utilisez des stop loss aux niveaux précédents d'épaule/taille

Combinez avec l'analyse du volume pour confirmation

Ajustez le seuil de retournement en fonction de la volatilité de l'actif

Testez différents paramètres sur des données historiques avant le trading en direct

Considérez les conditions du marché: tendance vs fourchette

Paramètres Recommandés

Trading Intrajournalier: méthode ATR avec multiplicateur 1.0-2.0

Swing Trading: méthode ATR avec multiplicateur 2.0-3.0 ou Delta Fixe 30-100 pips

Scalping: Delta Fixe 5-15 pips (signaux haute fréquence)

Trading Positionnel: méthode ATR avec multiplicateur 3.0+ ou Delta Fixe 100+ pips

Cet indicateur complète l'analyse traditionnelle des chandeliers en éliminant le bruit temporel et en se concentrant sur l'action pure du prix. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'il est combiné avec une gestion appropriée des risques, un dimensionnement de position et une conscience du contexte du marché.

Note: les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pratiquez toujours une gestion appropriée des risques et testez les stratégies de manière approfondie avant le trading en direct.