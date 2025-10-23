Kagi Indicator
- Indicateurs
- Arinze Michael Ejike
- Version: 2.222
- Activations: 11
Indicateur Kagi Avancé avec Adaptation ATR et Alertes Intelligentes
Transformez votre analyse des prix avec cet indicateur Kagi professionnel qui filtre le bruit du marché et met en évidence les véritables changements de tendance. Basé sur les méthodes traditionnelles japonaises de graphiques des marchés du riz des années 1870, cet outil se concentre uniquement sur les mouvements de prix significatifs tout en ignorant les fluctuations temporelles.
Fonctionnalités Principales:
Méthodes Duales de Retournement
- Delta Fixe: définissez un seuil de prix précis pour la détection de retournement
- Basé sur ATR: ajustement automatique à la volatilité du marché en utilisant la plage vraie moyenne (standard de 14 périodes)
- Basculez entre les méthodes en fonction de votre style de trading et des conditions du marché
Clarté Visuelle
- Lignes Yang (épaisses, bleues): momentum haussier - les taureaux ont le contrôle
- Lignes Yin (fines, rouges): momentum baissier - les ours ont le contrôle
- Couleurs et largeur de ligne personnalisables pour une visibilité optimale du graphique
- Marquage automatique des niveaux d'épaule (résistance) et de taille (support)
Système d'Alertes Complet (7 Règles de Signaux Kagi)
- Transitions Yang/Yin: alertes immédiates lorsque la direction de la tendance change
- Formation d'Épaule: alertes aux points de retournement baissier aux sommets
- Formation de Taille: alertes aux points de retournement haussier aux creux
- Épaules Multiples: détecte les fortes tendances baissières avec des sommets descendants consécutifs
- Tailles Multiples: identifie les fortes tendances haussières avec des creux ascendants consécutifs
- Cassures Multiniveaux: alertes lors de hausses verticales soudaines de prix
- Analyse de Force de Tendance: suit la longueur de ligne pour mesurer l'intensité du momentum
Contrôles d'Alerte Individuels
- Activez ou désactivez des types d'alerte spécifiques
- Personnalisez le comptage consécutif pour confirmation de tendance (par défaut: 3)
- Toutes les alertes incluent des niveaux de prix précis et des signaux directionnels clairs
- Notifications d'opportunités LONG/SHORT
Spécifications Techniques
- Fonctionne sur toutes les périodes (M1 à MN)
- Convient à tous les marchés: Forex, Actions, Matières premières, Indices, Crypto
- Maximum de barres historiques: 1000 (ajustable)
- Pas de repeint - calculs basés sur des barres fermées
- Utilisation efficace de la mémoire avec nettoyage automatique des objets
Applications de Trading
- Identification de Tendance: les lignes épaisses confirment les tendances fortes, les fines signalent la faiblesse
- Support/Résistance: les épaules et tailles marquent les niveaux de prix clés
- Réduction du Bruit: seuls les mouvements significatifs déclenchent des changements de graphique
- Trading de Cassures: les alertes multiniveaux capturent les mouvements de prix explosifs
- Détection de Fourchette: les retournements fréquents indiquent des périodes de consolidation
Directives de Gestion des Risques
- Utilisez des stop loss aux niveaux précédents d'épaule/taille
- Combinez avec l'analyse du volume pour confirmation
- Ajustez le seuil de retournement en fonction de la volatilité de l'actif
- Testez différents paramètres sur des données historiques avant le trading en direct
- Considérez les conditions du marché: tendance vs fourchette
Paramètres Recommandés
- Trading Intrajournalier: méthode ATR avec multiplicateur 1.0-2.0
- Swing Trading: méthode ATR avec multiplicateur 2.0-3.0 ou Delta Fixe 30-100 pips
- Scalping: Delta Fixe 5-15 pips (signaux haute fréquence)
- Trading Positionnel: méthode ATR avec multiplicateur 3.0+ ou Delta Fixe 100+ pips
Cet indicateur complète l'analyse traditionnelle des chandeliers en éliminant le bruit temporel et en se concentrant sur l'action pure du prix. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'il est combiné avec une gestion appropriée des risques, un dimensionnement de position et une conscience du contexte du marché.
Note: les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pratiquez toujours une gestion appropriée des risques et testez les stratégies de manière approfondie avant le trading en direct.