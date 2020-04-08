Magic Trend Candle - Сложная система подтверждения тренда, которая сочетает полосы волатильности SuperTrend с фильтрами импульса RSI и тренда MACD для выявления торговых возможностей с высокой вероятностью. Индикатор перекрашивает свечи на основе тройного подтверждения - зеленые свечи появляются, когда SuperTrend бычий И RSI выше 50 И MACD положительный, в то время как красные свечи требуют одновременного подтверждения всех трех медвежьих сигналов.

Логика сигналов - Система использует полосы SuperTrend на основе ATR для определения основного направления тренда, затем фильтрует сигналы через RSI (по умолчанию 51 период) и MACD (периоды 51/101/21) для подтверждения. Серые свечи указывают на нейтральные условия, когда не все три индикатора согласны, предотвращая преждевременные входы во время консолидации или слабых трендов. Пунктирная линия тренда под ценовым действием обеспечивает визуальную ссылку на скользящий стоп.

Ключевые особенности - Система тройного подтверждения устраняет ложные сигналы во время неспокойных рынков, требуя согласованности между индикаторами волатильности, импульса и тренда. Многоуровневая система оповещений поддерживает звуковые уведомления, оповещения по электронной почте и push-уведомления на мобильные устройства для доставки сигналов в реальном времени. Оповещения срабатывают только при закрытии подтвержденного бара (не текущего бара), обеспечивая надежные сигналы без проблем с перерисовкой, которые характерны для многих трендовых индикаторов.

Лучшая практика - Используйте зеленые свечи для длинных входов со стоп-лоссом ниже линии SuperTrend, а красные свечи для коротких входов со стопами выше линии. Выходите из позиций, когда свечи становятся серыми, сигнализируя о потере тройного подтверждения до полного разворота тренда. Отрегулируйте множитель ATR (по умолчанию 5.0) в зависимости от волатильности рынка - более низкие значения обеспечивают более узкие стопы для скальпинга, более высокие значения подходят для свинг-трейдинга с более широкими колебаниями цен.