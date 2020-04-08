Три отдельные системы полос RSI отображаются одновременно на вашем графике для комплексного анализа рынка. Каждая система рассчитывает уровни поддержки и сопротивления на основе значений RSI с настраиваемыми периодами и пороговыми значениями.

Индикатор предоставляет визуальные торговые сигналы через стрелочные маркеры при прорыве цены через рассчитанные полосы. Длинные сигналы появляются когда цена поднимается выше нижней полосы после нахождения ниже неё, а короткие сигналы активируются когда цена падает ниже верхней полосы после нахождения выше неё.

Каждая из трёх систем может быть настроена независимо с различными длинами RSI, уровнями перекупленности и перепроданности, и таймфреймами. Настройки по умолчанию используют периоды 51, 31 и 21 бар с различными пороговыми уровнями, оптимизированными для разных рыночных условий.

Встроенная система оповещений отправляет уведомления при прорывах полос, предотвращая дублирующие оповещения для одного сигнала. Все визуальные элементы включая цвета, толщину линий и отображение стрелок могут быть настроены или отключены по необходимости.

Инструмент работает на всех таймфреймах и торговых инструментах, позволяя трейдерам сравнивать множественные RSI перспективы в одном окне индикатора. Средние линии между верхними и нижними полосами предоставляют дополнительные опорные точки для анализа тренда.

Идеально подходит для трейдеров, ищущих подтверждающие сигналы от множественных расчётов RSI без загромождения графиков отдельными индикаторами.



