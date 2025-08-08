Smart Breakout Channels MT5 Scanner

Этот индикатор строит зоны обнаружения пробоя, называемые “Smart Breakout Channels”, основанные на нормализованном по волатильности ценовом движении. Эти зоны отображаются как динамические боксы с наложением данных объёма. Инструмент обнаруживает временные области аккумуляции или дистрибуции с использованием пользовательского расчёта нормализованной волатильности и отмечает момент, когда цена выходит за пределы этих диапазонов — вверх или вниз. Каждый канал представляет собой структурированный диапазон с дополнительным контекстом из дельты объёма, объёма вверх/вниз и визуального градиентного индикатора, отражающего уклон импульса.

КОНЦЕПЦИИ

Расчёт нормализованной ценовой волатильности выполняется путём измерения стандартного отклонения цены и отображения его на шкалу [0,1] с использованием максимума и минимума за заданный период просмотра. Когда нормализованная волатильность достигает локального минимума, а затем начинает расти, рисуется прямоугольный канал между максимальной и минимальной ценами в этой зоне. Эти боксы сохраняются до тех пор, пока цена не выйдет за их пределы — либо по закрытию свечи (настраивается), либо при касании границы. Информация об объёме отображается в виде столбцов дельты внутри бокса, показывая распределение объёма в период формирования канала. Визуальный индикатор в реальном времени показывает положение дельты объёма внутри диапазона канала.

ОСОБЕННОСТИ

  • Обнаружение и построение каналов пробоя на основе волатильностно-нормализованных ценовых пивотов.

  • Необязательные вложенные каналы для отображения нескольких зон одновременно или однозонального вида.

  • Градиентный индикатор объёма с динамическим указателем для отображения текущего положения дельты внутри бокса.

  • Три режима отображения объёма: сырой объём, сравнительный объём вверх/вниз и дельта.

  • Оповещения о формировании нового канала и событиях пробоя.

СКАНЕР И ОПОВЕЩЕНИЯ
Пользователи могут включать/выключать сканер для быстрого мониторинга других графиков.
Индикатор имеет сигнальные оповещения при появлении событий Покупка/Продажа и стрелок пробоя; с этими уведомлениями (особенно при использовании Сканера) пользователи могут легко отслеживать рыночную информацию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Примените индикатор к любому графику. Прямоугольник пробоя появляется, когда волатильность меняется и формируется стабильный диапазон. Отслеживайте цену относительно границ бокса. Движение выше верхней границы может указывать на продолжение роста, а движение ниже нижней границы — на продолжение снижения. Опция “Strong Closes Only” может использоваться для фильтрации сигналов.
Наблюдайте внутренние свечи объёма, чтобы оценить концентрацию активности покупок/продаж внутри бокса. Индикатор справа можно использовать для интерпретации того, смещено ли чистое давление вверх или вниз перед пробоем.

Оповещения можно использовать для получения уведомлений о событиях пробоя без постоянного мониторинга графика.



Richirich1k
651
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

