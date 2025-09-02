Индикатор FNCD представляет собой продвинутый инструмент технического анализа, который объединяет преобразование Фишера со статистической нормализацией цен для создания сложного осциллятора. Основа начинается с Z-оценки нормализации, где ценовые данные стандартизируются путем вычисления того, на сколько стандартных отклонений текущая цена отстоит от своего скользящего среднего за определенный период. Этот процесс нормализации преобразует необработанные ценовые движения в стандартизированные единицы, что облегчает выявление экстремальных отклонений независимо от уровня цены инструмента. Преобразование Фишера затем конвертирует эти нормализованные значения в ограниченный осциллятор, который колеблется вокруг нуля, при этом экстремальные показания указывают на потенциальные зоны разворота. К преобразованным значениям Фишера применяются две экспоненциальные скользящие средние - быстрая EMA и медленная EMA - создавая двухлинейную систему, похожую на MACD, но с улучшенными статистическими свойствами. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх, генерируются бычьи сигналы, а медвежьи сигналы возникают, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз.