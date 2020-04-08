LinearRegressionVolume Profile

Индикатор Linear Regression Volume Profile объединяет анализ линейной регрессии с профилированием распределения объема для создания усовершенствованного инструмента визуализации рыночной структуры. Основа начинается с расчета линейной регрессии по заданному количеству исторических баров, вычисляя значения наклона и точки пересечения с осью Y, которые определяют траекторию линии тренда через ценовое действие. Эта линия регрессии служит центральной осью, вокруг которой анализируется распределение объема, автоматически адаптируясь к преобладающему направлению тренда, а не оставаясь горизонтально неподвижной. Затем индикатор рассчитывает канал на основе ATR вокруг этой линии регрессии, где ширина канала определяется пользовательским коэффициентом, умноженным на значение Average True Range за 200 периодов, обеспечивая пропорциональную адаптацию уровней профиля к текущей волатильности рынка. Анализ распределения объема происходит путем деления этого канала на несколько горизонтальных уровней (по умолчанию 7 выше и 7 ниже линии регрессии), где каждый уровень представляет собой определенную ценовую зону, наклоненную вдоль угла регрессии. Для каждого исторического бара в периоде расчета индикатор проверяет, какие ценовые уровни были затронуты диапазоном high-low этого бара, и накапливает соответствующий объем на этих уровнях. Полученное распределение объема визуализируется через цветные горизонтальные полосы, исходящие от каждого уровня, с цветами, интерполирующими между минимальным объемом (фиолетовый) и максимальным объемом (желтый) на основе процентной доли каждого уровня от общего накопленного объема. Направленная стрелка появляется на самом старом баре в периоде расчета, указывая вверх для положительных наклонов регрессии (нисходящие тренды в обратной логике индикатора) и вниз для отрицательных наклонов (восходящие тренды), обеспечивая немедленное визуальное подтверждение рассчитанного направления тренда. Профиль автоматически пересчитывается на каждом новом баре, поддерживая скользящий анализ самого последнего ценового действия и распределения объема внутри регрессионного канала. Когда FirstBarToUse установлен выше нуля, вертикальная белая пунктирная линия отмечает начальную точку периода расчета, четко обозначая, какая часть графика анализируется. Процентные метки, отображаемые рядом с каждым уровнем профиля, показывают, какая доля общего объема была торговлена в этой конкретной ценовой зоне, помогая трейдерам определять узлы с высоким объемом, которые могут действовать как области поддержки или сопротивления. Это сочетание уровней, скорректированных регрессией, с профилированием объема создает инструмент, который раскрывает, где происходила значительная торговая активность относительно преобладающей структуры тренда, а не анализирует объем относительно фиксированных горизонтальных ценовых уровней.

Параметры:

  • FirstBarToUse: Смещение от текущего бара для начала расчетов (0 начинается с самого последнего бара)
  • CalculationLength: Количество исторических баров, включенных в регрессию и анализ объема (по умолчанию 101)
  • NumberOfLevels: Количество уровней профиля выше и ниже линии регрессии (по умолчанию 7, создавая всего 15 уровней)
  • ProfileWidth: Визуальная толщина полос профиля объема в пикселях (по умолчанию 7)
  • ChannelSize: Множитель, применяемый к 200-периодному ATR для расчета ширины канала (по умолчанию 0.8)
  • ColorMaxVolume: Цвет, назначенный уровням с наивысшей концентрацией объема (по умолчанию желтый 0xFFEB3B)
  • ColorMinVolume: Цвет, назначенный уровням с наименьшей концентрацией объема (по умолчанию фиолетовый 0xC022DC)
  • LineStyle: Визуальный стиль для линий уровня (по умолчанию пунктирный)
  • ShowArrow: Переключатель для отображения направленной стрелки тренда (по умолчанию true)
  • UpTrendColor: Цвет для индикации восходящей стрелки тренда (по умолчанию лайм)
  • DownTrendColor: Цвет для индикации нисходящей стрелки тренда (по умолчанию красный)
  • FontSizeArrows: Размер символа направленной стрелки в пунктах (по умолчанию 20)


