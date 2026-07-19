Advanced PolyLines

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Advanced PolyLines — это профессиональный графический инструмент, который упрощает создание соединенных линий прямо на графике. Вместо рисования множества отдельных линий вы можете построить единую непрерывную структуру, что облегчает технический анализ и делает ваш график гораздо более чистым и организованным. Он был разработан для устранения ограничений традиционных инструментов рисования MetaTrader 5. С его помощью можно быстро создавать сложные графические структуры, сохраняя порядок на графике и облегчая последующее редактирование. Вместо того чтобы настраивать несколько линий по отдельности, вся структура остается связанной, что обеспечивает гораздо более эффективный пользовательский опыт.

Основные характеристики и преимущества

  • Минималистичный плавающий интерфейс (UI): Элегантная панель инструментов, интегрированная прямо в график. С помощью интуитивно понятных кнопок вы можете активировать режим рисования (✏), свернуть меню (🔗) или удалить все созданные полилинии (🧹) всего одним кликом.

  • Интеллектуальная магнитная привязка (Magnetic Snap): Забудьте о бесконечном приближении графика для выравнивания линии по фитилю свечи. Утилита автоматически определяет близость мыши и с хирургической точностью «примагничивает» линию к точкам OHLC (Open, High, Low, Close) свечей.

  • Расширенное перемещение узлов (Joint Dragging): Если вам нужно скорректировать вершину или основание структуры, просто перетащите соединительный узел (вершину). Все линии, связанные с этим узлом, будут двигаться одновременно, сохраняя всю структуру неповрежденной и пропорциональной.

  • Непрерывное продление путей: Легко добавляйте новые сегменты к любому свободному концу уже существующей полилинии на графике, что позволяет картографировать долгосрочные тренды без прерываний.

  • Синхронизация стилей в группе: Если вы измените цвет, толщину или стиль (сплошная, штриховая, пунктирная) одного сегмента через встроенные свойства MT5, вся связанная полилиния мгновенно унаследует этот новый вид.

  • Умное сохранение на разных таймфреймах: Утилита гарантирует, что геометрические привязки, зафиксированные на свечах, сохранят свое точное положение и визуальную целостность даже при переключении между различными таймфреймами (например, с H1 на M15).

  • Полный контроль с помощью горячих клавиш: Мгновенно скрывайте или отображайте визуальный интерфейс с помощью специальной горячей клавиши, сохраняя экран чистым, чтобы при необходимости сфокусироваться на цене.


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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
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Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Другие продукты этого автора
Daily POC
Felipe Monteiro Rodrigues
5 (1)
Индикаторы
Daily POC — это высокопроизводительный индикатор профиля объема (Volume Profile), ориентированный исключительно на извлечение данных дневной сессии (D1). Он невероятно легкий, может работать на нескольких активах одновременно, не зависая в MetaTrader 5, и никогда не оставляет «призрачных» объектов или прямоугольников на графике при изменении таймфрейма или применении шаблонов. Он служит для математического определения зон наибольшей институциональной ликвидности дня. Индикатор автоматически отри
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Advanced Line Tools
Felipe Monteiro Rodrigues
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Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced Line Tools — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать графический анализ в MetaTrader 5 более быстрым, организованным и практичным. Индикатор позволяет создавать линии и управлять ими прямо на графике с помощью простого интерфейса, избавляя от необходимости постоянно переключаться между встроенными инструментами платформы. Всего в несколько кликов вы можете отметить важные ценовые уровни, нарисоват
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Advanced Sessions
Felipe Monteiro Rodrigues
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Advanced Sessions — это профессиональный индикатор торговых сессий Forex, разработанный для трейдеров, которым необходимы точность, визуальная ясность и высокая производительность в MetaTrader 5. Индикатор автоматически определяет основные рыночные сессии: • Азия • Лондон • Нью-Йорк Сессии автоматически корректируются в соответствии с часовым поясом брокера и переходом на летнее время (DST), поддерживая точную синхронизацию с реальным рынком. Индикатор специально разработан для внутридневной тор
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Advanced MTF High Low — это индикатор структурного анализа нескольких таймфреймов, который автоматически определяет наиболее значимые максимумы и минимумы различных периодов (Месяц, Неделя, День, H4, H1 и другие) и проецирует эти уровни непосредственно на текущий график младших таймфреймов. Индикатор разработан для того, чтобы помочь трейдерам быстро находить важные институциональные зоны поддержки и сопротивления, используя реальные экстремумы старших таймфреймов. Уровни остаются видимыми до те
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Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced Line Alerts — это индикатор, который превращает горизонтальные линии в интеллектуальные ценовые оповещения. Благодаря простому и удобному интерфейсу вы можете создавать ценовые уровни прямо на графике и получать уведомления, когда рынок достигает этих уровней. Индикатор автоматически сохраняет все созданные линии оповещений. Даже если MetaTrader был закрыт, все линии будут восстановлены при следующем запуске пл
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Advanced Time Range Separator
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Не забудьте оставить комментарий и оценить, если вам понравился продукт! Advanced Time Range Separator был разработан для отображения и выделения наиболее важных зон ликвидности на рынке — максимумов и минимумов внутридневных сессий, дней, недель и месяцев — полностью автоматизированным и визуально чистым способом. Основные функции (Key Features) Ghost Mode (Мгновенное скрытие): Нажмите клавишу "T" (полностью настраивается), чтобы скрыть или показать все прямоугольники диапазонов за одну миллисе
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