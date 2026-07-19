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Advanced PolyLines — это профессиональный графический инструмент, который упрощает создание соединенных линий прямо на графике. Вместо рисования множества отдельных линий вы можете построить единую непрерывную структуру, что облегчает технический анализ и делает ваш график гораздо более чистым и организованным. Он был разработан для устранения ограничений традиционных инструментов рисования MetaTrader 5. С его помощью можно быстро создавать сложные графические структуры, сохраняя порядок на графике и облегчая последующее редактирование. Вместо того чтобы настраивать несколько линий по отдельности, вся структура остается связанной, что обеспечивает гораздо более эффективный пользовательский опыт.

Основные характеристики и преимущества