Advanced PolyLines
- Утилиты
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 1 августа 2026
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Advanced PolyLines — это профессиональный графический инструмент, который упрощает создание соединенных линий прямо на графике. Вместо рисования множества отдельных линий вы можете построить единую непрерывную структуру, что облегчает технический анализ и делает ваш график гораздо более чистым и организованным. Он был разработан для устранения ограничений традиционных инструментов рисования MetaTrader 5. С его помощью можно быстро создавать сложные графические структуры, сохраняя порядок на графике и облегчая последующее редактирование. Вместо того чтобы настраивать несколько линий по отдельности, вся структура остается связанной, что обеспечивает гораздо более эффективный пользовательский опыт.
Основные характеристики и преимущества
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Минималистичный плавающий интерфейс (UI): Элегантная панель инструментов, интегрированная прямо в график. С помощью интуитивно понятных кнопок вы можете активировать режим рисования (✏), свернуть меню (🔗) или удалить все созданные полилинии (🧹) всего одним кликом.
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Интеллектуальная магнитная привязка (Magnetic Snap): Забудьте о бесконечном приближении графика для выравнивания линии по фитилю свечи. Утилита автоматически определяет близость мыши и с хирургической точностью «примагничивает» линию к точкам OHLC (Open, High, Low, Close) свечей.
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Расширенное перемещение узлов (Joint Dragging): Если вам нужно скорректировать вершину или основание структуры, просто перетащите соединительный узел (вершину). Все линии, связанные с этим узлом, будут двигаться одновременно, сохраняя всю структуру неповрежденной и пропорциональной.
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Непрерывное продление путей: Легко добавляйте новые сегменты к любому свободному концу уже существующей полилинии на графике, что позволяет картографировать долгосрочные тренды без прерываний.
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Синхронизация стилей в группе: Если вы измените цвет, толщину или стиль (сплошная, штриховая, пунктирная) одного сегмента через встроенные свойства MT5, вся связанная полилиния мгновенно унаследует этот новый вид.
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Умное сохранение на разных таймфреймах: Утилита гарантирует, что геометрические привязки, зафиксированные на свечах, сохранят свое точное положение и визуальную целостность даже при переключении между различными таймфреймами (например, с H1 на M15).
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Полный контроль с помощью горячих клавиш: Мгновенно скрывайте или отображайте визуальный интерфейс с помощью специальной горячей клавиши, сохраняя экран чистым, чтобы при необходимости сфокусироваться на цене.