SignalXpert

CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS


SignalXpert a été développé par moi pour offrir aux traders utilisant l’indicateur RangeXpert un outil d’analyse puissant. RangeXpert sert de base au système : il détecte des zones de marché précises et fournit les données que SignalXpert analyse en temps réel pour générer des signaux clairs et exploitables. Cela permet la surveillance simultanée de jusqu’à 25 actifs différents sur plusieurs unités de temps, tout en détectant les mouvements de marché les plus importants en temps réel. Grâce à la fonction d’alerte intégrée, les notifications peuvent être envoyées par alerte, push ou email, garantissant que vous ne manquerez plus aucune opportunité de trading. Installé sur un VPS MetaTrader, SignalXpert fonctionne 24h/24 et offre une surveillance fiable des signaux. Que vous planifiiez des entrées ou des sorties, SignalXpert vous offre un soutien rapide et précis, vous permettant de trader en confiance même dans des marchés volatils.


Spécifications

  • Intégration fluide avec RangeXpert - utilise ses données pour analyser les zones et structures du marché en temps réel.
  • Surveillance simultanée de jusqu’à 25 actifs - idéal pour l’analyse multi-actifs et multi-unités de temps.
  • Compatible avec tous les principaux marchés - Forex, devises, métaux, actions et indices.
  • Détection de signaux en temps réel - identifie automatiquement les cassures, transitions de range et zones de tendance.
  • Notifications en temps réel - via alerte, notification push ou email dès l’apparition d’un nouveau signal.
  • Compatible avec les VPS MetaTrader - fonctionnement continu 24/7 sans interruption.
  • Synchronisation automatique avec la volatilité et la liquidité du marché.
  • Unités de temps ajustables - de M1 à D1 selon votre stratégie de trading.
  • Interface conviviale - structure claire et manipulation intuitive, sans connaissances en code.
  • Filtres d’alerte flexibles - choisissez les signaux que vous souhaitez surveiller activement.
  • Combinaison parfaite avec AutoXpert & DashXpert - pour un système complet d’analyse et de trading.
  • Idéal pour les stratégies manuelles et semi-automatisées - supporte différents styles de trading.


Découvrez d'autres outils GRATUITS pour vos opérations de trading:

https://mql5.com/fr/users/steverosenstock/seller


N'OUBLIEZ PAS LAISSER UN AVIS. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, rejoignez la discussion avec nous..
Des demandes?  Écrivez-moi – SignalXpert reste concentré mais s'adapte.

Plus de l'auteur
ShowXpert
Steve Rosenstock
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS ShowXpert est ton centre visuel de contrôle pour MetaTrader 5.  ShowXpert est un outil intelligent de visualisation qui affiche toutes tes opérations clôturées Buy et Sell directement sur le graphique, y compris le résultat en points et devise . Les opérations gagnantes apparaissent en vert, les pertes en rouge, le tout de manière claire, intuitive et mis à jour en temps réel. D’un seul coup d’œil, tu peux voir quels setups ont fonctionné et com
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS DashXpert est un tableau de bord puissant et entièrement gratuit pour MetaTrader 5 , affichant toutes les données essentielles du marché, les informations du compte et les statistiques de performance directement sur ton graphique. Au lieu de naviguer entre plusieurs fenêtres et onglets, DashXpert t’offre une vue centralisée et intelligente - optimisée pour une clarté maximale, une distraction minimale et une apparence professionnelle. Il fournit
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS InfoXpert est un outil intelligent et gratuit pour MetaTrader 5 qui affiche toutes les données essentielles de trading directement sur ton graphique - en direct, clairement et avec précision. Tu peux voir instantanément ton profit ou ta perte (en devise et en pourcentage), le spread ainsi que le temps restant de la bougie actuelle - parfait pour prendre des décisions rapides dans un trading actif. Tous les éléments sont entièrement personnalisab
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS TimeXpert est un outil entièrement gratuit pour MetaTrader 5 qui affiche les sessions de trading mondiales - Tokyo, Sydney, London et New York - directement sur ton graphique. Au lieu de calculer les horaires manuellement, tu obtiens une vue d’ensemble automatique et codée par couleur , qui montre d’un coup d’œil quand les marchés ouvrent, se chevauchent ou ferment . Cela te permet d’identifier instantanément où apparaît la volatilité , quand la
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliothèque
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS NewsXpert a été développé pour offrir aux traders une vue claire et structurée de tous les événements économiques à venir directement sur le graphique. Ton filtre de nouvelles en temps réel pour MetaTrader 5 . L’indicateur détecte automatiquement toutes les actualités pertinentes pour les devises sélectionnées et les marque avec des lignes codées par couleur (faible, moyen, fort impact). Ainsi, tu sais toujours exactement quand et quelles nouvel
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Indicateurs
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS StrongXpert est ton outil précis de suivi en temps réel de la force des devises sur le marché mondial. Il a été conçu pour te montrer où le capital entre réellement - et d’où il sort du marché . L’indicateur mesure la force relative des huit principales devises (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) et transforme des mouvements de prix complexes en un tableau de bord visuel simple et lisible - directement sur le graphique. Identifie en quelque
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis