

SignalXpert a été développé par moi pour offrir aux traders utilisant l’indicateur RangeXpert un outil d’analyse puissant. RangeXpert sert de base au système : il détecte des zones de marché précises et fournit les données que SignalXpert analyse en temps réel pour générer des signaux clairs et exploitables. Cela permet la surveillance simultanée de jusqu’à 25 actifs différents sur plusieurs unités de temps, tout en détectant les mouvements de marché les plus importants en temps réel. Grâce à la fonction d’alerte intégrée, les notifications peuvent être envoyées par alerte, push ou email, garantissant que vous ne manquerez plus aucune opportunité de trading. Installé sur un VPS MetaTrader, SignalXpert fonctionne 24h/24 et offre une surveillance fiable des signaux. Que vous planifiiez des entrées ou des sorties, SignalXpert vous offre un soutien rapide et précis, vous permettant de trader en confiance même dans des marchés volatils.





Spécifications

Intégration fluide avec RangeXpert - utilise ses données pour analyser les zones et structures du marché en temps réel.

