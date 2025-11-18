SignalXpert

SignalXpert è stato sviluppato da me per offrire ai trader che utilizzano l’indicatore RangeXpert uno strumento di analisi potente. RangeXpert funge da base del sistema: rileva aree di mercato precise e fornisce i dati che SignalXpert analizza in tempo reale per generare segnali chiari e utilizzabili. Questo consente il monitoraggio simultaneo di fino a 25 diversi asset su più timeframe, rilevando in tempo reale i movimenti di mercato più importanti. Grazie alla funzione di avviso integrata, le notifiche possono essere inviate tramite alert, push o email, assicurando che non perderai più alcuna opportunità di trading. Installato su un VPS MetaTrader, SignalXpert funziona 24/7 e offre un monitoraggio dei segnali affidabile. Che tu stia pianificando ingressi o uscite, SignalXpert ti fornisce un supporto rapido e preciso, permettendoti di operare con sicurezza anche nei mercati più volatili.


Specifiche

  • Integrazione perfetta con RangeXpert - utilizza i suoi dati per analizzare aree e zone di mercato in tempo reale.
  • Monitoraggio simultaneo di fino a 25 asset - ideale per analisi multi-asset e multi-timeframe.
  • Compatibile con tutti i principali mercati - Forex, valute, metalli, azioni e indici.
  • Rilevamento dei segnali in tempo reale - identifica automaticamente breakout, transizioni di range e zone di trend.
  • Notifiche in tempo reale - tramite alert, push o email, immediatamente all’apparire di nuovi segnali.
  • Compatibile con VPS MetaTrader - funzionamento continuo 24/7 senza interruzioni.
  • Sincronizzazione automatica con la volatilità e la liquidità del mercato.
  • Timeframe regolabili - da M1 a D1, a seconda della tua strategia di trading.
  • Interfaccia intuitiva - struttura chiara e utilizzo semplice senza conoscenze di programmazione.
  • Filtri di avviso flessibili - scegli quali segnali monitorare attivamente.
  • Combinazione perfetta con AutoXpert & DashXpert - per un sistema completo di analisi e trading.
  • Ideale per strategie manuali e semi-automatizzate - supporta diversi stili di trading.


