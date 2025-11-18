

SignalXpert, RangeXpert indikatörünü kullanan trader’lara güçlü bir analiz aracı sunmak için benim tarafımdan geliştirildi. RangeXpert, sistemin temelini oluşturur: piyasanın hassas bölgelerini tespit eder ve bu verileri SignalXpert gerçek zamanlı olarak analiz eder, böylece net ve uygulanabilir sinyaller üretir. Bu, birden fazla zaman diliminde aynı anda 25 farklı varlığın izlenmesini mümkün kılar ve en önemli piyasa hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılar. Entegre uyarı özelliği sayesinde, bildirimler uyarı, push veya e-posta yoluyla gönderilebilir, böylece hiçbir işlem fırsatını kaçırmazsınız. MetaTrader VPS üzerine kurulduğunda SignalXpert kesintisiz olarak 24/7 çalışır ve güvenilir sinyal izleme sağlar. İster giriş ister çıkış planlıyor olun, SignalXpert hızlı ve hassas destek sunar, böylece volatil piyasalarda bile güvenle işlem yapabilirsiniz.





Özellikler

RangeXpert ile kusursuz entegrasyon - piyasa bölgelerini ve alanlarını gerçek zamanlı analiz etmek için verilerini kullanır.

- piyasa bölgelerini ve alanlarını gerçek zamanlı analiz etmek için verilerini kullanır. Aynı anda 25 varlığa kadar izleme - çoklu varlık ve çoklu zaman dilimi analizleri için idealdir.

- çoklu varlık ve çoklu zaman dilimi analizleri için idealdir. Tüm büyük piyasalarla uyumlu - Forex, para birimleri, metaller, hisseler ve endeksler.



- Forex, para birimleri, metaller, hisseler ve endeksler. Gerçek zamanlı sinyal algılama - kırılmaları, aralık geçişlerini ve trend bölgelerini otomatik olarak tespit eder.



- kırılmaları, aralık geçişlerini ve trend bölgelerini otomatik olarak tespit eder. Gerçek zamanlı bildirimler - yeni sinyal oluştuğunda anında uyarı, push veya e-posta gönderir.



- yeni sinyal oluştuğunda anında uyarı, push veya e-posta gönderir. MetaTrader VPS uyumlu - 24/7 kesintisiz çalışma için.



- 24/7 kesintisiz çalışma için. Piyasa volatilitesi ve likidite ile otomatik senkronizasyon.



Ayarlanabilir zaman dilimleri - M1’den D1’e kadar, stratejinize uygun şekilde seçilebilir.



- M1’den D1’e kadar, stratejinize uygun şekilde seçilebilir. Kullanıcı dostu arayüz - net yapı ve kod bilgisi gerektirmeyen sezgisel kullanım.



- net yapı ve kod bilgisi gerektirmeyen sezgisel kullanım. Esnek uyarı filtreleri - hangi sinyallerin izleneceğini özgürce seçme imkânı.



- hangi sinyallerin izleneceğini özgürce seçme imkânı. AutoXpert & DashXpert ile mükemmel uyum - eksiksiz bir analiz ve işlem sistemi oluşturur.



- eksiksiz bir analiz ve işlem sistemi oluşturur. Manuel ve yarı otomatik stratejiler için ideal - farklı işlem stillerini destekler.









Ticaretiniz için daha fazla ÜCRETSİZ araç bulun: araç bulun: https://mql5.com/tr/users/steverosenstock/seller







