AlphaCore System MT5

AlphaCore System - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев.

=== Купите AlphaCore System MT5, и вы сможете получить AlphaCore System для MT4 бесплатно! ===

За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении!

Торговая концепция

Советник работает по методологии адаптивных ценовых коридоров. Система непрерывно отслеживает формирование локальных зон накопления ликвидности (максимумы и минимумы заданного периода) и размещает отложенные ордера на границах этих зон.

MT4 version: https://www.mql5.com/ru/market/product/154043

Ключевые преимущества подхода:

  • Торговля по тренду: Вход происходит только при подтвержденном пробое значимого уровня
  • Минимизация ложных сигналов: Использование фильтра спреда и отступа от уровней
  • Гибкое управление капиталом: Три режима определения объема позиции
  • Автоматическая защита прибыли: Встроенный трейлинг-стоп
  • Из коробки работает на XAUUSD 1H

Стратегия основана на том факте, что рынок большую часть времени находится в диапазоне (флете), а значимые движения начинаются именно после пробоя локальных экстремумов с достаточным импульсом.

  • Никаких фейковых AI не используется!
  • Усреднения и системы мартингейла нет.
  • Маленький стоп-лосс.

Советник НОВЫЙ и в настоящее время проходит проверку на демо-счетах. Инвест-доступы (на MT5):

Alpari-MT5-Demo ICMarketsSC-Demo Tickmill-Demo RoboForex-ECN
Login: 52560342 Login: 52568877 Login: 25250262 Login: 67168292
Investor: RjA*Js5u Investor: O7O0@VffKNOg21 Investor: &YJh8iK2+0.{ Investor: 0e5CafcF0(Se

На данный момент цена на советник НЕ высокая. По мере накопления статистики и количества продаж, цена будет увеличиваться. 

Документация доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764913

Минимальные требования и рекомендации для работы советника AlphaCore System

Чтобы AlphaCore System показывал максимальную эффективность и стабильность, важно соблюдать базовые технические условия и выбирать брокера с подходящими параметрами исполнения.

Рекомендуемые брокеры

Допускается использование любого брокера, предоставляющего ECN / RAW / LOW Spread условия, обеспечивающие прямой доступ к ликвидности и минимальные задержки.

Торговые условия

  • Тип счета: ECN или RAW с рыночным исполнением.
  • Модель исполнения: Market Execution, без реквот и без дилингового вмешательства.

Депозит и кредитное плечо

  • Минимальный депозит: $500 при кредитном плече 1:500

  • Рекомендуемый депозит: от $1000 при том же плече

  • Минимальное кредитное плечо: 1:100, оптимально — 1:500

Такое соотношение позволяет советнику использовать алгоритм динамического анализа локальных экстремумов без избыточной нагрузки на маржу.

Тип счета

Используйте хеджинговый счёт (Hedging) — он обеспечивает корректную работу всех алгоритмов AlphaCore, включая фиксацию встречных позиций и управление сеткой ордеров.

Технические рекомендации

  • Обязательно используйте VPS для круглосуточной работы советника.

  • Рекомендуется выбирать сервер вблизи торговых серверов брокера (Tickmill London / RoboForex Europe), чтобы снизить задержку исполнения до минимума.

  • Минимальные системные требования VPS:

    • 1 ГБ оперативной памяти

    • стабильное подключение к сети (пинг ≤ 50 мс)

    • ОС Windows Server 2016 или новее

Совместимость с котировками

Советник оптимизирован под стандартную ценовую квоту брокеров Tickmill и RoboForex. Если ваш брокер использует нетипичные котировки (например, с тремя знаками после запятой для золота или нестандартный формат по CFD), рекомендуется протестировать работу на демо-счёте перед запуском в реальной торговле.


Рекомендуем также
Mystery
Rohit Katyal
Эксперты
⸻ Mystery – The Intelligent Trading Robot Mystery is an advanced, fully-automated trading robot designed to deliver consistent performance across dynamic market conditions. Built for precision and reliability, Mystery analyzes market trends, momentum, and volatility using cutting-edge algorithms to identify high-probability trading opportunities. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Mystery simplifies your trading experience by automating complex strategies with intelligen
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Эксперты
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Эксперты
MSX AI Scalper Pro Smart • Adaptive • Autonomous Trading Engine Overview MSX AI Scalper Pro is an advanced automated trading system built for BTCUSD on M5 timeframe . Unlike many robots that depend on strict time filters, news blocks or manual control, this system is designed to trade continuously 24/7 , adapting to market volatility in real time — without external filters or manual babysitting. Working Principle (Short Theory) The EA combines: Smoothed HMA trend direction – to detect cle
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Эксперты
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Эксперты
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Эксперты
GOLD Zombie — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie is a high-performance Expert Advisor (EA) developed specifically for trading XAUUSD H1 with surgical precision and powerful risk control. Designed to excel in modern market conditions, GOLD Zombie adapts intelligently to volatility while maintaining strict trade discipline—making it ideal for both individual traders and prop firm evaluations. Why GOLD Zombie Delivers
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Эксперты
GoldMax   EA   – это один из лучших советников для Meta Trader 5. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент, множитель лота, сетку и механизм сокращения просадки.  Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading th
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Эксперты
FXmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader  5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует стандартные индикаторы   Meta   Trader  5 .  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here ] Рек
The Machine by New Capital
New Capital B.V.
Эксперты
Short description Counter-trend EA for AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD. Low-risk mean reversion with controlled martingale and funding-account presets. Live monitoring Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2257448 What it is A counter-trend mean-reversion Expert Advisor designed to produce steady monthly returns under conservative risk. Built for traders who prioritize capital protection (including funding account rules) and prefer transparent, testable logic. How it trades Entry logic: Sells/buys sho
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Эксперты
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Эксперты
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Эксперты
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
HLC Ticks Channel
Dmitiry Ananiev
Эксперты
Советник скальпер торгует в тиковом канале основанном на канале Дончиана. Уникальный алгоритм расчета канала учитывает тиковые движения рынка и подстраивается под канал, для получения максимальной прибыли.  Советник рассчитан на брокеров с минимальным спредом и комиссиями. Работает на многих кроссах. В роботе возможна торговля фиксированным лотом или лотом пропорциональным депозиту.  Так же предусмотрен виртуальный стоплосс который отрабатывает расширения спреда в Ролловер и на новостях.
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Эксперты
Алготрейдинг Эксперт-советник основан на логике тренда и формировании цен с использованием взвешенных линейных средних LWMA. Расчет оказывается влияние на самые последние цены, которые имеют больший вес в расчете среднего. Это среднее вычисляется путем взятия каждой из цен закрытия в определенный период времени и умножения их на предопределенный коэффициент веса. Как только учитывается положение периодов времени, они суммируются и делятся на сумму количества периодов времени. Сигналы Он состоит
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GOLD or BITCOIN, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Эксперты
Экспертный Советник с рейтингом 5 звёзд — FundPass Pro Представляем FundPass Pro: Идеальное AI-решение "подключи и торгуй" для всех типов счетов и испытаний проп-фирм ️ Важное уведомление : Для обеспечения совместимости со всеми типами счетов , включая счета проп-фирм и стандартные личные счета, необходимо включить режим "Prop Firm Mode" во входных параметрах . Несоблюдение этого условия может привести к работе советника в режиме, нарушающем правила проп-фирм. Обзор: FundPass Pro — это вы
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
Другие продукты этого автора
Divergence for Many Indicators MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Индикаторы
Индикатор дивергенции 10 разных индикаторов. Поиск и отображение классических и скрытых дивергенций. Индикаторы, в которых производится поиск дивергенций: MACD; MACD Histogram; RSI; Stochastic; CCI; Momentum; OBV; VWmacd; Chaikin Money Flow; Money Flow Index. Это реплика индикатора с ресурса   tradingview , адаптированная под терминал MT5. MT4-версия доступна здесь:  https://www.mql5.com/en/market/product/87846 Настройки: Bars in history for analysis - количество баров для анализа; Divergence Ty
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор TickCounter осуществляет подсчет тиков   вверх   и   вниз   на каждом новом баре. Подсчет начинается с момента установки индикатора на график. Столбики гистограммы отображают: Желтые столбики - общее количество тиков; Синие столбики - тики ВВЕРХ; Красные столбики - тики ВНИЗ. Если синий столбик не виден, значит тиков вниз больше и красный столбик отображается поверх синего (красный слой выше синего). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Каждая переинициализация ин
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Эксперты
Советник Supertrend Торговый эксперт Supertrend с элементами усреднения. Разрабатывался в течение 3 месяцев до получения хороших результатов. Не скальпер. Минимальный баланс для начала торговли — 100 $. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значный поток котировок. Эффективная система управления рисками. Рабочий лот и ограничение максимального лота рассчитывается автоматически исходя из заданных настроек в советнике. В итоге получаем полную автономную автоматическую торговую систему. В общем —
Stardust
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа стратегии советника StarDust – выявление диссонанса в показаниях нескольких индикаторов как признака флета и вход в рынок при выявлении относительно уверенного движения. Советник работает на "основных" валютных парах с низким спредом. Наилучшие результаты стратегии достигаются на таймфрейме М15. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значные потоки котировок. Настройки Comment_to_orders – комментарий к выставленным ордерам. Можно оставить поле пустым, тогда комментария не будет. MM – зад
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник, ловящий цену при ее движении против тренда с целью открытия ордера в обратную сторону (в сторону основного тренда). Примеры входов и суть стратегии приведены на скринах. Используются стоп-лоссы в зависимости от значений индикатора ATR. Настройки: Lot_ - если Risk_ = 0, то советник будет торговать этим лотом; Risk_ - риск на одну сделку. Учитывается размер стоп-лосса; koeff_ATR - коэфециент, умножаемый на значение индикатора ATR для расчета стоп-лосса (чем больше, тем больше стоп-лосс)
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник "Быстрая Стрела" ("FastBoom") находит наиболее вероятные с точки отката/разворота цены и выставляет ордер. В случае дальнейшего движения цены "против" тейк-профита, выставляются усредняющие ордера. Настройки советника: Lots - начальный лот; LotExponent - множитель для последующих ордеров (Мартингейл). 1 - без множителя. TakeProfit - размер тейк-профита в пунктах; Настройки Стохастика InpKPeriod - K Period индикатора Stochastic InpDPeriod - D Period индикатора Stochastic InpSlowing - S
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет двойную/тройную дивергенцию объемов и начинает работу. Используется уникальная формула расчета лотов, что многократно повышает устойчивость торговли. Рекомендуемый ТФ - 1h. Валютная пара - EURUSD , однако советник может работать на любых торговых инструментах, не склонных к высокой волатильности. Настройки mode - можно вручную задавать направление торговли; close - уровень закрытия ордеров (подробнее на скриншоте); Step between orders - шаг в пунктах между ордерами; Maximum o
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник открывает ордера от горизонтальной линии, которую трейдер самостоятельно может устанавливать на любой уровень - путем перетаскивания мышкой или изменением свойств самой линии. Например, при нахождении горизонтальной линии выше текущей цены, при достижении горизонтальной линии советник откроет бай-ордер. И наоборот: Если линия ниже текущей цены, при пересечении ее ценой будет открыт селл-ордер. Бай-пересечением линии считается: открытие текущей свечи ниже горизонтальной линии; текущая BI
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник только продает. Рекомендуемые валютные пары для работы : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Рабочий таймфрейм: H1. Percent% - регулирует закрытие как убыточных, так и прибыльных сделок исходя из общего состояния счета. Использование советника одновременно на 23 указанных торговых инструментах позволяет в случае затяжного тренда компенсирова
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Эксперты
Illusion - советник использует теорию вероятности - после череды непрерывных виртуальных проигрышей - т.е. как раз во время флета, советник начинает торговать уже в тренде. Кроме того, советник учитывает соотношение бычьих/медвежьих свечей на старших таймфреймах для определения наибольшей вероятности направления движения цены. Одновременно может быть открыт только 1 ордер. В случае убытка, следующий ордер выставляется увеличенным лотом (коэффициент умножения выставляется в настройках). Допускает
ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор рассчитывает наиболее вероятные зоны остановки/разворота тренда , зоны уверенных трендовых движений . В расчет принимаются: скорость изменения цены; относительный угол отклонения графика; средняя амплитуда движения цены; выходы цены из своего "зоны комфорта"; значения индикатора ATR. Индикатор может сигнализировать Alert-том при входе цены в зоны остановки/разворота. Настройки Draw the entire length? - рисовать зоны до конца графика или нет; Show Stop UP-trend - показывать зону остано
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор строит линию тренда и определяет уровни для совершения сделок, если цена ушла от уровня тренда "слишком далеко". Более подробно и более понятно смотрите на скриншотах. Настройки Away from the trend line - Расстояние от линии тренда до уровня сделок; Arrow Signal for deals - Включение отображения стрелки при достижении ценой уровня сделок; Size of Arrow - Размер стрелки; Alert Signal for deals - Включение Алерта при достижении ценой уровня сделок; TrendLine color - Цвет линии тренда; B
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Эксперты
Аксиома валютного рынка - любой тренд будет сломлен! Данный советник определяет направление тренда (розовая линия), рассчитывает уровни для открытия встречных ордеров в зависимости от настроек. Для каждый валютной пары и таймфрейма, в зависимости от волатильности торгового инструмента, значения Away from the trend line for Deal - расстояние от линии тренда до линии открытия ордера будет разным. Последующие ордера могут быть открыты с увеличенным лотом (по умолчанию лот статичный). Посмотрите на
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет моменты сильных движений и открывает позицию в сторону наиболее вероятного направления движения цены. Стратегия включает в себя обязательную установку стоп-лосса и тейк-профита. Возможно нахождение в рынке нескольких самостоятельных ордеров (их максимальное количество определяется в настройках). Цель заложенной в советник торговой системы заключается в количественном превышении числа профитных сделок над числом убыточных. Рекомендуется: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. Советн
Vise
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Vise - индикатор тренда. Верхняя и нижняя линии подтягиваются за ценой, показывая трейдеру превалирующее направление цены. Частый пробой верхней линии говорит о бычьем тренде, нижней - о медвежьем. Настройки Points for UpLine - стартовое число пунктов для верхней линии; Points for DownLine - стартовое число пунктов для нижней линии. При пробое верхнего уровня (линии) этот уровень смещается вверх на Points for UpLine. Если тренд продолжает идти вверх, верхний уровень является уровнем сопротивлен
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Twinkle - трендовый скальпер с невидимыми брокеру стоп-лоссом и тейк-профитом. Советник не ищет развороты тенденции. Советник ловит сильные движения рынка и открывает ордера в направлении тренда. Ваш брокер не видит уровни закрытия ордеров. Советник закрывает ордера самостоятельно при достижении указанных в настройках уровней взятия прибыли и/или фиксации убытка. Рекомендуемые торговые инструменты: EURUSD M5, GBPUSD M5. Рекомендуются ECN-счета, 5-знак. Настройки советника "Lot settings" Risk on
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Эксперты
Советник с элементами системы Мартингейла. Ордера открываются на заданном расстоянии от скользящей средней. Для наиболее точного входя используется индикатор Parabolic SAR и некоторые технические детали. Торговый робот имеет гибкие настройки. Рекомендуется использовать одновременно на 4 валютных парах: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Несмотря на неплохую устойчивость, желательно в насыщенные новостными событиями дни отключать советник от работы. Настройки Percentage of risk - пр
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Эксперты
LuckyCase - советник с элементами мартингейла. Стратегия советника основана на значительном "уходе" цены от индикатора SAR и пробоя уровней Bands. После открытия сделки вступает в работу уникальная система управления капиталом, которая и является основной частью торговой стратегии. Сделки закрываются при накоплении определенного в настройках уровня пунктов рыночных ордеров, по проценту от депозита или по противоположному пробою канала. Настройки советника по умолчанию для: EURUSD M15; USDJPY M15
Elize
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник Elize разработан для работы с валютной парой EURCHF. Учтены особенности данного торгового инструмента, его поведение и зависимость от поведения других валют. В частности - при однонаправленном движении валют европейских стран (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) советник начинает работу и открывает сделку в сторону тренда европейских валют. В случае отката цены советник использует уникальный механизм вывода Средств счета в плюсовое значение без увеличения торгового лота (мартингейла). Однак
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определяет линии поддержки/сопротивления на трех таймфреймах одновременно: на один ТФ ниже; на текущем ТФ; на один ТФ выше. Кроме линий поддержки/сопротивления, индикатор определяет разворотные точки (пики волн): красные точки - пики на низшем таймфрейме; желтые точки - пики на текущем таймфрейме. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Параметры Show trend line - Показывать ли основную линию тренда Main Trend Line Color - Цвет трендовой линии; Show trend text - Текст нап
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался специально для торговли золотом (Spot Gold). Основа стратегии - уровни Фибоначчи, рассчитываемые от максимума/минимума предыдущей (первой) свечи, фибо-уровни от ширины канала текущего и младшего таймфреймов. При расположении значимых фибо-уровней разных порядков в одном ценовом коридоре (в пределах спреда), советник определяет этот коридор как цель для движения цены и начинает работу. Мартингейл и усреднение не используются. Каждый ордер самостоятелен, имеет стоп-лосс и т
Jazz
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет важные ценовые уровни, в районе которых тренд часто переходит в боковое движение или разворачивается. Дополнительным фильтром зон перекупленности/перепроданности выступает индикатор Stochastic Oscillator. После открытия ордера советник устанавливает стоп-лосс и тейк-профит. Торговая стратегия, заложенная в советник, использует трейлинг-стоп. Советник рекомендуется использовать одновременно на трех торговых инструментах: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Настройки: Co
Panther
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник ищет сформировавшиеся фигуры технического анализа на старшем (часовом) таймфрейме для начала работы на 5-минутном графике. Используемые фигуры технического анализа: двойная вершина/двойное дно, голова/плечи, флаг, расширяющийся/сужающийся треугольники. Фильтром для открытия сделок служит технический индикатор Relative Vigor Index - "индикатор относительной бодрости". Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежь
Spook
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет дивергенцию на текущем и старшем таймфреймах. В случае совпадения дивергенций советник начинает работу. Сделки имеют жесткие тейк-профит и стоп-лосс. Каждая сделка сопровождается трейлинг-стопом. Стратегия предполагает использование близкого стоп-лосса. Поэтому, убыточные сделки и/или серии убыточных сделок бывают не редко. Для тех, кто болезненно переживает каждую убыточную сделку, советник не подходит. Рекомендуется использовать советник одновременно на следующих торговых ин
Grand
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался под особенности торгового инструмента - валютной пары CHFJPY. Алгоритм советника определяет направление текущего тренда и начинает работу. В случае разворота цены в рамках текущего тренда торговый робот добавляет дополнительные ордера. В случае смены тренда советник начинает работу в противоположную сторону от первоначальной сетки ордеров. Если условий для закрытия всех ордеров не было и направление тренда снова изменилось, советник продолжает работу с "первой" сеткой орд
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Slender
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия советника основана на системе хэджирования путем выставления встречных ордеров. Алгоритм советника определяет начало тренда и открывает позицию в его сторону. В случае ошибочного входа советник начинает нивелировать просадку встречными (хэджирующими) ордерами с заданным в настройках интервалом (Coefficient of counter orders). Ордера закрываются при достижении одного из двух значений - достижения профита в процентах или достижения профита в пунктах. Советник не использует увеличение лот
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник работает по принципу сетки с сторону трендовых движения с заданным в настройках шагом между открываемыми позициями. Закрытие позиций происходит по общему тейк-профиту. Фильтром для открытия ордеров является стандартный индикатор Parabolic Stop and Reverse system (SAR), идущий в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Советник разрабатывался и тестировался с 99,9% качеством котировок. Работу советника в режиме реального времени вы можете посмотреть у меня в сигналах . Наилучшие рез
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв