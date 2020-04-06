AlphaCore System MT5

Стратегия основана на том факте, что рынок большую часть времени находится в диапазоне (флете), а значимые движения начинаются именно после пробоя локальных экстремумов с достаточным импульсом.

На данный момент цена на советник НЕ высокая. По мере накопления статистики и количества продаж, цена будет увеличиваться. Документация доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764913

Минимальные требования и рекомендации для работы советника AlphaCore System



Чтобы AlphaCore System показывал максимальную эффективность и стабильность, важно соблюдать базовые технические условия и выбирать брокера с подходящими параметрами исполнения.

Рекомендуемые брокеры

Допускается использование любого брокера, предоставляющего ECN / RAW / LOW Spread условия, обеспечивающие прямой доступ к ликвидности и минимальные задержки.

Торговые условия

Тип счета: ECN или RAW с рыночным исполнением.

ECN или RAW с рыночным исполнением. Модель исполнения: Market Execution, без реквот и без дилингового вмешательства.

Депозит и кредитное плечо

Минимальный депозит: $500 при кредитном плече 1:500

Рекомендуемый депозит: от $1000 при том же плече

Минимальное кредитное плечо: 1:100, оптимально — 1:500

Такое соотношение позволяет советнику использовать алгоритм динамического анализа локальных экстремумов без избыточной нагрузки на маржу.

Тип счета

Используйте хеджинговый счёт (Hedging) — он обеспечивает корректную работу всех алгоритмов AlphaCore, включая фиксацию встречных позиций и управление сеткой ордеров.

Технические рекомендации

Обязательно используйте VPS для круглосуточной работы советника.

Рекомендуется выбирать сервер вблизи торговых серверов брокера (Tickmill London / RoboForex Europe), чтобы снизить задержку исполнения до минимума.

Минимальные системные требования VPS: 1 ГБ оперативной памяти стабильное подключение к сети (пинг ≤ 50 мс) ОС Windows Server 2016 или новее



Совместимость с котировками

Советник оптимизирован под стандартную ценовую квоту брокеров Tickmill и RoboForex. Если ваш брокер использует нетипичные котировки (например, с тремя знаками после запятой для золота или нестандартный формат по CFD), рекомендуется протестировать работу на демо-счёте перед запуском в реальной торговле.