AlphaCore System MT5
- Эксперты
- Evgeniy Zhdan
- Версия: 2.0
- Обновлено: 30 октября 2025
- Активации: 5
AlphaCore System - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев.
=== Купите AlphaCore System MT5, и вы сможете получить AlphaCore System для MT4 бесплатно! ===
За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении!
Торговая концепция
Советник работает по методологии адаптивных ценовых коридоров. Система непрерывно отслеживает формирование локальных зон накопления ликвидности (максимумы и минимумы заданного периода) и размещает отложенные ордера на границах этих зон.
MT4 version: https://www.mql5.com/ru/market/product/154043
Ключевые преимущества подхода:
- Торговля по тренду: Вход происходит только при подтвержденном пробое значимого уровня
- Минимизация ложных сигналов: Использование фильтра спреда и отступа от уровней
- Гибкое управление капиталом: Три режима определения объема позиции
- Автоматическая защита прибыли: Встроенный трейлинг-стоп
- Из коробки работает на XAUUSD 1H
Стратегия основана на том факте, что рынок большую часть времени находится в диапазоне (флете), а значимые движения начинаются именно после пробоя локальных экстремумов с достаточным импульсом.
- Никаких фейковых AI не используется!
- Усреднения и системы мартингейла нет.
- Маленький стоп-лосс.
Советник НОВЫЙ и в настоящее время проходит проверку на демо-счетах. Инвест-доступы (на MT5):
|Alpari-MT5-Demo
|ICMarketsSC-Demo
|Tickmill-Demo
|RoboForex-ECN
|Login: 52560342
|Login: 52568877
|Login: 25250262
|Login: 67168292
|Investor: RjA*Js5u
|Investor: O7O0@VffKNOg21
|Investor: &YJh8iK2+0.{
|Investor: 0e5CafcF0(Se
На данный момент цена на советник НЕ высокая. По мере накопления статистики и количества продаж, цена будет увеличиваться.
Документация доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764913
Минимальные требования и рекомендации для работы советника AlphaCore System
Чтобы AlphaCore System показывал максимальную эффективность и стабильность, важно соблюдать базовые технические условия и выбирать брокера с подходящими параметрами исполнения.
Рекомендуемые брокеры
Допускается использование любого брокера, предоставляющего ECN / RAW / LOW Spread условия, обеспечивающие прямой доступ к ликвидности и минимальные задержки.
Торговые условия
- Тип счета: ECN или RAW с рыночным исполнением.
- Модель исполнения: Market Execution, без реквот и без дилингового вмешательства.
Депозит и кредитное плечо
-
Минимальный депозит: $500 при кредитном плече 1:500
-
Рекомендуемый депозит: от $1000 при том же плече
-
Минимальное кредитное плечо: 1:100, оптимально — 1:500
Такое соотношение позволяет советнику использовать алгоритм динамического анализа локальных экстремумов без избыточной нагрузки на маржу.
Тип счета
Используйте хеджинговый счёт (Hedging) — он обеспечивает корректную работу всех алгоритмов AlphaCore, включая фиксацию встречных позиций и управление сеткой ордеров.
Технические рекомендации
-
Обязательно используйте VPS для круглосуточной работы советника.
-
Рекомендуется выбирать сервер вблизи торговых серверов брокера (Tickmill London / RoboForex Europe), чтобы снизить задержку исполнения до минимума.
-
Минимальные системные требования VPS:
-
1 ГБ оперативной памяти
-
стабильное подключение к сети (пинг ≤ 50 мс)
-
ОС Windows Server 2016 или новее
-
Совместимость с котировками
Советник оптимизирован под стандартную ценовую квоту брокеров Tickmill и RoboForex. Если ваш брокер использует нетипичные котировки (например, с тремя знаками после запятой для золота или нестандартный формат по CFD), рекомендуется протестировать работу на демо-счёте перед запуском в реальной торговле.