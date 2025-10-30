AlphaCore System MT5

AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 5, der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert.

=== Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT4 kostenlos! ===

Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht!

Handelskonzept

Der Advisor arbeitet nach der Methodik der adaptiven Preiskorridore.
Das System überwacht kontinuierlich die Bildung von lokalen Liquiditätsakkumulationszonen (Hochs und Tiefs über einen definierten Zeitraum) und platziert Pending Orders an den Grenzen dieser Zonen.

MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/154043

Die wichtigsten Vorteile

  • Trendbasierter Handel: Einstiege erfolgen erst nach einem bestätigten Ausbruch über ein signifikantes Niveau.

  • Minimierung von Fehlsignalen: Spread-Filter und Offset-Parameter von Levels werden angewendet.

  • Flexibles Kapitalmanagement: Drei Modi zur Bestimmung der Positionsgröße.

  • Automatische Gewinnabsicherung: Eingebauter Trailing-Stop.

  • Standardmäßig optimiert für XAUUSD H1.

Die Strategie basiert auf der Tatsache, dass der Markt die meiste Zeit in einer Spanne verbringt (flache Phase) und signifikante Bewegungen nur nach Ausbrüchen von lokalen Extremen mit ausreichendem Momentum beginnen.

  • Es wird keine gefälschte KI verwendet!
  • Keine Mittelwertbildung oder Martingale-Systeme.
  • Kleiner Stop-Loss.

Der Expert Advisor ist NEU und wird derzeit auf Demokonten getestet. Zugang für Investoren (auf MT5):

Alpari-MT5-Demo ICMarketsSC-Demo Tickmill-Demo RoboForex-ECN
Anmeldung: 52560342 Login: 52568877 Anmeldung: 25250262 Einloggen: 67168292
Anleger: RjA*Js5u Anleger: O7O0@VffKNOg21 Anleger: &YJh8iK2+0.{ Anleger: 0e5CafcF0(Se

Im Moment ist der Preis für den Berater noch NICHT hoch. Wenn sich die Handelsstatistiken häufen und die Zahl der Verkäufe wächst, wird der Preis steigen.

Dokumentation: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764914

Mindestanforderungen und Empfehlungen für die Verwendung des AlphaCore Systems

Um maximale Effizienz und Stabilität zu gewährleisten, ist es wichtig, die grundlegenden technischen Anforderungen zu erfüllen und einen Broker mit geeigneten Ausführungsparametern zu wählen.

Empfohlene Broker

Sie können jeden Broker nutzen, der ECN / RAW / LOW Spread Konten anbietet, die direkten Liquiditätszugang und minimale Ausführungsverzögerungen bieten.

Handelsbedingungen

  • Kontotyp: ECN oder RAW mit Marktausführung.

  • Ausführungsmodell: Marktausführung - keine Requotes, keine Dealing Desk Intervention.

Einzahlung und Leverage

  • Mindesteinlage: 500 $ mit Hebelwirkung 1:500

  • Empfohlene Einzahlung: ab $1.000 mit demselben Hebel

  • Mindest-Hebelwirkung: 1:100, optimal - 1:500

Dieses Verhältnis ermöglicht es dem Berater, seinen dynamischen Algorithmus zur Analyse von lokalen Extremen ohne übermäßige Margenbelastung zu nutzen.

Kontotyp

Verwenden Sie ein Hedging-Konto - es gewährleistet die korrekte Funktionsweise aller AlphaCore-Algorithmen, einschließlich abgesicherter Positionen und Grid-Management.

Technische Empfehlungen

Ein VPS wird für den 24/7 Betrieb dringend empfohlen.
Wählen Sie einen Server in der Nähe der Handelsserver Ihres Brokers (Tickmill London / RoboForex Europe), um die Latenz zu minimieren.

Mindestanforderungen an den VPS:

  • 1 GB RAM

  • Stabile Netzwerkverbindung (ping ≤ 50 ms)

  • OS: Windows Server 2016 oder neuer

Quote-Kompatibilität

Der Advisor ist für das von Tickmill und RoboForex verwendete Standard-Kursformat optimiert.
Wenn Ihr Broker nicht standardisierte Quotierungen verwendet (z. B. drei Dezimalstellen für Gold oder ungewöhnliche CFD-Formate), wird empfohlen, das System auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem Live-Konto ausführen.


