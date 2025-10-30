AlphaCore System MT4

5

AlphaCore System - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев.

=== Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! ===

За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении!

Торговая концепция

Советник работает по методологии адаптивных ценовых коридоров. Система непрерывно отслеживает формирование локальных зон накопления ликвидности (максимумы и минимумы заданного периода) и размещает отложенные ордера на границах этих зон.

MT5 version: https://www.mql5.com/ru/market/product/152374

Ключевые преимущества подхода:

  • Торговля по тренду: Вход происходит только при подтвержденном пробое значимого уровня
  • Минимизация ложных сигналов: Использование фильтра спреда и отступа от уровней
  • Гибкое управление капиталом: Три режима определения объема позиции
  • Автоматическая защита прибыли: Встроенный трейлинг-стоп
  • Из коробки работает на XAUUSD 1H

Стратегия основана на том факте, что рынок большую часть времени находится в диапазоне (флете), а значимые движения начинаются именно после пробоя локальных экстремумов с достаточным импульсом.

  • Никаких фейковых AI не используется!
  • Усреднения и системы мартингейла нет.
  • Маленький стоп-лосс.

Советник НОВЫЙ и в настоящее время проходит проверку на демо-счетах. Инвест-доступы (на MT4):

ICMarketsSC-Demo04 demo01.mt4tickmill.com
Login: 44942015 Login: 20266555
Investor: b92XJ*03c:QG Investor: P24yCJmP7+2)

На данный момент цена на советник НЕ высокая. По мере накопления статистики и количества продаж, цена будет увеличиваться. 

Документация доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764913

Минимальные требования и рекомендации для работы советника AlphaCore System

Чтобы AlphaCore System показывал максимальную эффективность и стабильность, важно соблюдать базовые технические условия и выбирать брокера с подходящими параметрами исполнения.

Рекомендуемые брокеры

Также допускается использование любого брокера, предоставляющего ECN / RAW / LOW Spread условия, обеспечивающие прямой доступ к ликвидности и минимальные задержки.

Торговые условия

  • Тип счета: ECN или RAW с рыночным исполнением.
  • Модель исполнения: Market Execution, без реквот и без дилингового вмешательства.

Депозит и кредитное плечо

  • Минимальный депозит: $500 при кредитном плече 1:500

  • Рекомендуемый депозит: от $1000 при том же плече

  • Минимальное кредитное плечо: 1:100, оптимально — 1:500

Такое соотношение позволяет советнику использовать алгоритм динамического анализа локальных экстремумов без избыточной нагрузки на маржу.

Тип счета

Используйте хеджинговый счёт (Hedging) — он обеспечивает корректную работу всех алгоритмов AlphaCore, включая фиксацию встречных позиций и управление сеткой ордеров.

Технические рекомендации

  • Обязательно используйте VPS для круглосуточной работы советника.

  • Рекомендуется выбирать сервер вблизи торговых серверов брокера (Tickmill London / RoboForex Europe), чтобы снизить задержку исполнения до минимума.

  • Минимальные системные требования VPS:

    • 1 ГБ оперативной памяти

    • стабильное подключение к сети (пинг ≤ 50 мс)

    • ОС Windows Server 2016 или новее

Совместимость с котировками

Советник оптимизирован под стандартную ценовую квоту брокеров Tickmill и RoboForex. Если ваш брокер использует нетипичные котировки (например, с тремя знаками после запятой для золота или нестандартный формат по CFD), рекомендуется протестировать работу на демо-счёте перед запуском в реальной торговле.


Отзывы 1
Ruslan Usmanov
891
Ruslan Usmanov 2025.12.11 15:14 
 

Качество и полнота описания:5 Надежность и удобство пользования:5 Поддержка пользователей:5

