AlphaCore System MT5

AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 5, que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas.

Concepto de Trading

El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos.
El sistema monitoriza continuamente la formación de zonas de acumulación de liquidez local (máximos y mínimos durante un periodo definido) y coloca órdenes pendientes en los límites de estas zonas.

Principales ventajas

  • Operativa basada en tendencias: Las entradas se producen sólo después de una ruptura confirmada de un nivel significativo.

  • Minimización de señales falsas: Se aplican filtros de diferencial y parámetros de desplazamiento de niveles.

  • Gestión flexible del capital: Tres modos para determinar el tamaño de la posición.

  • Protección automática de beneficios: Trailing stop incorporado.

  • Optimizado "out of the box" para XAUUSD H1.

La estrategia se basa en el hecho de que el mercado pasa la mayor parte del tiempo en un rango (fase plana), y los movimientos significativos comienzan sólo después de las rupturas de los extremos locales con suficiente impulso.

  • No se utiliza IA falsa.
  • Sin promedios ni sistemas de Martingala.
  • Stop Loss pequeño.

Por el momento, el precio del asesor NO es alto. A medida que se acumulen las estadísticas comerciales y crezca el número de ventas, el precio aumentará.

Requisitos mínimos y recomendaciones para utilizar el sistema AlphaCore

Para garantizar la máxima eficacia y estabilidad, es imprescindible cumplir los requisitos técnicos básicos y elegir un broker con parámetros de ejecución adecuados.

Brokers recomendados

Puede utilizar cualquier broker que ofrezca cuentas ECN / RAW / LOW Spread que proporcionen acceso directo a la liquidez y mínimos retrasos en la ejecución.

Condiciones de negociación

  • Tipo de cuenta: ECN o RAW con ejecución de mercado.

  • Modelo de ejecución: Ejecución de mercado - sin recotizaciones, sin intervención de la mesa de contratación.

Depósito y apalancamiento

  • Depósito mínimo: 500 $ con apalancamiento 1:500

  • Depósito recomendado: a partir de 1.000 $ con el mismo apalancamiento

  • Apalancamiento mínimo: 1:100, óptimo - 1:500

Este ratio permite al asesor utilizar su algoritmo dinámico de análisis local-extremo sin excesiva carga de margen.

Tipo de cuenta

Utilice una cuenta Hedging - garantiza el correcto funcionamiento de todos los algoritmos de AlphaCore, incluidas las posiciones cubiertas y la gestión de la red.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda encarecidamente un VPS para un funcionamiento 24/7.
Elige un servidor localizado cerca de los servidores de trading de tu broker (Tickmill Londres / RoboForex Europa) para minimizar la latencia.

Requerimientos mínimos del VPS:

  • 1 GB RAM

  • Conexión de red estable (ping ≤ 50 ms).

  • Sistema operativo: Windows Server 2016 o más reciente.

Compatibilidad con la cotización

El asesor está optimizado para el formato de cotización estándar utilizado por Tickmill y RoboForex.
Si tu bróker utiliza cotizaciones no estándar (por ejemplo, tres decimales para el oro o formatos de CFD inusuales), se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de ejecutarlo en una cuenta real.


