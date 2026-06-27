Trend Detection Indicator

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  • Elham Afsharpour
    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    Я опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
    6 продуктов
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 19 июля 2026
  • Активации: 5

Чистый индикатор определения тренда на основе структуры рынка для MT5 с визуальными стрелками тренда, маркерами действительных пивотов и дополнительными структурными областями.

STS Structure Trend Detector — это чистый индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для определения направления рыночного тренда на основе ценовой структуры.

STS Structure Trend Detector разработан для трейдеров, которым нужен простой визуальный инструмент для отслеживания текущей рыночной структуры прямо на графике. Индикатор анализирует действительные максимумы и минимумы, определяет структурные изменения тренда и отображает результат с помощью понятных стрелок, маркеров пивотов и дополнительных структурных зон.

Это не Expert Advisor, и он не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Это только визуальный индикатор рыночной структуры. Его можно использовать как дополнительный инструмент подтверждения для дискреционной торговли, ручного анализа или как часть собственной торговой стратегии трейдера.

Основные возможности

Определение тренда на основе структуры рынка

Визуальные стрелки восходящего и нисходящего тренда

Маркеры действительного максимума и действительного минимума на графике

Дополнительные области ценовой структуры между действительными пивотами

Дополнительный режим отображения простых пивотов для более глубокого анализа

Чистое отображение в основном окне графика

Без торговой логики

Без ордеров, без управления позициями, без управления капиталом

Подходит для ручного анализа рынка

Как он может помочь

Индикатор помогает трейдерам определять текущее направление рынка на основе поведения ценовой структуры. Вместо отображения большого количества ненужных сигналов он фокусируется на важных точках разворота рынка и изменениях тренда. Это делает график более чистым и удобным для чтения.

Его можно использовать для:

Подтверждения направления тренда

Анализа рыночной структуры

Фильтрации ручных входов

Проверки направления на старшем таймфрейме

Анализа структуры поддержки и сопротивления

Визуального изучения действительных максимумов и минимумов

Требования

Этот индикатор создан для MetaTrader 5.

Перед использованием индикатора пользователь должен правильно установить начальные структурные точки. Индикатор требует начальное время свечи действительного максимума и начальное время свечи действительного минимума. Эти две точки используются как стартовая структурная база для графика.

Для лучших результатов:

Используйте индикатор на графике с достаточным количеством загруженной истории

Внимательно задавайте начальное время свечи максимума и минимума

Выбирайте правильное начальное направление тренда

Используйте символ и таймфрейм, которые соответствуют вашему собственному торговому методу

Проверяйте настройки на демо-графике перед использованием в реальном анализе

Структура индикатора

Индикатор организован в несколько чистых разделов входных параметров:

Начальная структура

Этот раздел определяет первые действительные структурные точки, используемые индикатором.

Основные параметры:

Время свечи начального действительного максимума

Время свечи начального действительного минимума

Начальное направление тренда

Опция привязки к ближайшему бару

Максимальное расстояние привязки в минутах

Логика структуры

Этот раздел управляет общим поведением подтверждения структуры.

Основные параметры:

Количество боковых баров для простого пивота

Допуск для равных максимумов и минимумов

Режим подтверждения пробоя

Буфер пробоя

Обработка истории при запуске

Сброс поиска противоположной стороны после подтверждения действительного пивота

Стрелки тренда

Этот раздел управляет отображением стрелок смены тренда на графике.

Основные параметры:

Показать или скрыть стрелки тренда

Расстояние стрелки от свечи

Стиль стрелки восходящего тренда

Стиль стрелки нисходящего тренда

Размер стрелки

Цвет восходящего тренда

Цвет нисходящего тренда

Маркеры действительных пивотов

Этот раздел управляет отображением подтвержденных действительных максимумов и минимумов.

Основной параметр:

Показать или скрыть маркеры действительных пивотов

Отладка простых пивотов

Этот раздел в основном предназначен для пользователей, которые хотят визуально изучать внутреннюю структуру простых пивотов.

Основной параметр:

Показать или скрыть маркеры простых пивотов

Области действительных пивотов

Этот раздел управляет дополнительными структурными зонами, которые отображаются между важными областями пивотов.

Основные параметры:

Показать или скрыть области действительных пивотов

Процент области

Цвет области максимума

Цвет области минимума

Прозрачность прямоугольника

Отображать прямоугольники на заднем плане

Общие настройки

Этот раздел содержит общие настройки отображения и объектов графика.

Основные параметры:

Очищать старые объекты при инициализации

Удалять объекты при деинициализации

Важные примечания

STS Structure Trend Detector — это инструмент анализа, а не торговый робот. Он не гарантирует торговых результатов и не заменяет управление рисками или личное торговое решение. Индикатор предназначен для того, чтобы помочь трейдерам более ясно читать рыночную структуру и принимать более обоснованные ручные решения.

Всегда тестируйте индикатор на демо-счете или историческом графике перед использованием в реальных торговых условиях.


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MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Индикаторы
[iVISTscalp5]:  Лаборатория исследования поведения рынка через время TLV Framework | Liquidity Activation Points Общее описание iVISTscalp5 — это мультиуровневый индикатор таймингов и ценовой структуры, разработанный в рамках проекта VISTmany. Система прогнозирует время, направление и диапазон движения через Liquidity Activation Points (тайминги). Индикатор iVISTscalp5 можно использовать с параметрами по умолчанию для любого финансового инструмента. -----------------------------------------
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Btcusd Pro
Metin Erkamoglu
Индикаторы
BTCUSD PRO Signal Solution for MT5 BTCUSD PRO is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze BTCUSD or BTCUSD# with a structured signal workflow. The product is not an automated trading system. It does not open, close, or manage trades automatically. It provides analytical buy and sell signal information and displays a visual trade plan on the chart so the user can make their own trading decisions. Main purpose BTCUSD PRO is designed for traders who prefe
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
Индикаторы
Triple Crox v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Паттерны • Фибоначчи • CLUSTER ML • Мульти-фильтр 1. Обзор Triple Crox v4.10 — проф. MT5 индикатор: 13 паттернов , Фибоначчи , CLUSTER ML , мульти-фильтр для точных сигналов. 2. Конфигурация Хейкен-Аши , стрелки Buy / Sell , Entry/TP1/TP2/TP3/SL , 13 фильтров. 3. Визуальные компоненты Buy/Sell стрелки • Облако EMA (3 слоя) • Ribbon лента • DEMA-ATR • Фибоначчи уровни • 13 паттернов с зонами пробоя • Dashboard 4. Риск-менеджмент ATR-стопы • Trailing
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Индикаторы
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO - это больше, чем простой измеритель силы. Вместо того, чтобы ограничивать расчет ценой, его значения могут быть основаны на любом из 19 встроенных режимов измерения силы + 9 таймфреймов. С FFx USM вы сможете задавать любой период для любой комбинации таймфреймов. Например, вы можете установить панель на последние 10 свечей на M15-H1-H4… Полная гибкость! Простая интерпретация... Это дает отличное представление о том, какие валюты слабые и сильные, поэтому вы смож
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Universal MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус выбранного индикатора на каждом из них. 9 индикаторов (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Каждый из них можно несколько раз применять на одном графике с различными настройками. Простая интерпретация. Сделки на покупку подтверждаются, когда большинство таймфреймов показывается зеленым цветом. А сделки на продажу подтверждаются, когда большинство таймфреймов пока
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 21). Панель работает в двух режимах: Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения Режим Watcher: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения В этом реж
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
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Elham Afsharpour
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