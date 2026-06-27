Trend Detection Indicator

Чистый индикатор определения тренда на основе структуры рынка для MT5 с визуальными стрелками тренда, маркерами действительных пивотов и дополнительными структурными областями.

STS Structure Trend Detector — это чистый индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для определения направления рыночного тренда на основе ценовой структуры.

STS Structure Trend Detector разработан для трейдеров, которым нужен простой визуальный инструмент для отслеживания текущей рыночной структуры прямо на графике. Индикатор анализирует действительные максимумы и минимумы, определяет структурные изменения тренда и отображает результат с помощью понятных стрелок, маркеров пивотов и дополнительных структурных зон.

Это не Expert Advisor, и он не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Это только визуальный индикатор рыночной структуры. Его можно использовать как дополнительный инструмент подтверждения для дискреционной торговли, ручного анализа или как часть собственной торговой стратегии трейдера.

Основные возможности

Определение тренда на основе структуры рынка

Визуальные стрелки восходящего и нисходящего тренда

Маркеры действительного максимума и действительного минимума на графике

Дополнительные области ценовой структуры между действительными пивотами

Дополнительный режим отображения простых пивотов для более глубокого анализа

Чистое отображение в основном окне графика

Без торговой логики

Без ордеров, без управления позициями, без управления капиталом

Подходит для ручного анализа рынка

Как он может помочь

Индикатор помогает трейдерам определять текущее направление рынка на основе поведения ценовой структуры. Вместо отображения большого количества ненужных сигналов он фокусируется на важных точках разворота рынка и изменениях тренда. Это делает график более чистым и удобным для чтения.

Его можно использовать для:

Подтверждения направления тренда

Анализа рыночной структуры

Фильтрации ручных входов

Проверки направления на старшем таймфрейме

Анализа структуры поддержки и сопротивления

Визуального изучения действительных максимумов и минимумов

Требования

Этот индикатор создан для MetaTrader 5.

Перед использованием индикатора пользователь должен правильно установить начальные структурные точки. Индикатор требует начальное время свечи действительного максимума и начальное время свечи действительного минимума. Эти две точки используются как стартовая структурная база для графика.

Для лучших результатов:

Используйте индикатор на графике с достаточным количеством загруженной истории

Внимательно задавайте начальное время свечи максимума и минимума

Выбирайте правильное начальное направление тренда

Используйте символ и таймфрейм, которые соответствуют вашему собственному торговому методу

Проверяйте настройки на демо-графике перед использованием в реальном анализе

Структура индикатора

Индикатор организован в несколько чистых разделов входных параметров:

Начальная структура

Этот раздел определяет первые действительные структурные точки, используемые индикатором.

Основные параметры:

Время свечи начального действительного максимума

Время свечи начального действительного минимума

Начальное направление тренда

Опция привязки к ближайшему бару

Максимальное расстояние привязки в минутах

Логика структуры

Этот раздел управляет общим поведением подтверждения структуры.

Основные параметры:

Количество боковых баров для простого пивота

Допуск для равных максимумов и минимумов

Режим подтверждения пробоя

Буфер пробоя

Обработка истории при запуске

Сброс поиска противоположной стороны после подтверждения действительного пивота

Стрелки тренда

Этот раздел управляет отображением стрелок смены тренда на графике.

Основные параметры:

Показать или скрыть стрелки тренда

Расстояние стрелки от свечи

Стиль стрелки восходящего тренда

Стиль стрелки нисходящего тренда

Размер стрелки

Цвет восходящего тренда

Цвет нисходящего тренда

Маркеры действительных пивотов

Этот раздел управляет отображением подтвержденных действительных максимумов и минимумов.

Основной параметр:

Показать или скрыть маркеры действительных пивотов

Отладка простых пивотов

Этот раздел в основном предназначен для пользователей, которые хотят визуально изучать внутреннюю структуру простых пивотов.

Основной параметр:

Показать или скрыть маркеры простых пивотов

Области действительных пивотов

Этот раздел управляет дополнительными структурными зонами, которые отображаются между важными областями пивотов.

Основные параметры:

Показать или скрыть области действительных пивотов

Процент области

Цвет области максимума

Цвет области минимума

Прозрачность прямоугольника

Отображать прямоугольники на заднем плане

Общие настройки

Этот раздел содержит общие настройки отображения и объектов графика.

Основные параметры:

Очищать старые объекты при инициализации

Удалять объекты при деинициализации

Важные примечания

STS Structure Trend Detector — это инструмент анализа, а не торговый робот. Он не гарантирует торговых результатов и не заменяет управление рисками или личное торговое решение. Индикатор предназначен для того, чтобы помочь трейдерам более ясно читать рыночную структуру и принимать более обоснованные ручные решения.

Всегда тестируйте индикатор на демо-счете или историческом графике перед использованием в реальных торговых условиях.