Luxor The Oscillators Engine

Luxor — Точность и Эффективность для Профессиональных Трейдеров

Luxor — это продвинутый торговый индикатор, основанный на мощной комбинации двух проверенных алгоритмов: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) и PCH (Percentage Change). Индикатор генерирует четкие и надежные сигналы на покупку, продажу и выход, дополненные динамическими полосами RMS и push-уведомлениями в реальном времени.

Основные Преимущества:

Точные сигналы входа и выхода — торгуйте с уверенностью.

Сглаживание ALMA — эффективно устраняет рыночный шум.

PCH-анализ — выявляет ускорение тренда и смену импульса.

Полосы RMS (среднеквадратичное отклонение) — адаптируются к волатильности рынка.

Push-уведомления — моментальные сигналы на смартфон.

Отображение в отдельном окне — удобный и понятный интерфейс.

Настройки:

input_length , input_smooth — настройка чувствительности сигнала.

offset , sigma — точная настройка ALMA.

blen , bmult — ширина RMS-полос.

ShowSignals , EnableNotifications — включение/отключение визуальных сигналов и уведомлений.

Как Использовать:

Подходит для всех валютных пар, индексов, криптовалют и акций.

Рекомендуется использовать на таймфреймах от M15 до H4 .

Подходит для ручной и алгоритмической торговли.

Push-уведомления:

Получайте сигналы мгновенно:

BUY — подтверждённый восходящий импульс.

SELL — подтверждённый нисходящий импульс.

EXIT — ослабление или разворот движения.

Важно: убедитесь, что push-уведомления включены в настройках терминала.

Дополнительная Информация:

Разработчик: Titouan Cadoux

Версия: 1.00

Поддержка: для вопросов пишите в личные сообщения на MQL5.

Улучшите свою торговлю с помощью Luxor

Скачайте сейчас, протестируйте в демо-режиме и переходите к реальной торговле, когда будете готовы.



