Luxor The Oscillators Engine
- Индикаторы
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Версия: 1.3
- Обновлено: 24 июля 2025
Luxor — Точность и Эффективность для Профессиональных Трейдеров
Luxor — это продвинутый торговый индикатор, основанный на мощной комбинации двух проверенных алгоритмов: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) и PCH (Percentage Change). Индикатор генерирует четкие и надежные сигналы на покупку, продажу и выход, дополненные динамическими полосами RMS и push-уведомлениями в реальном времени.
Основные Преимущества:
-
Точные сигналы входа и выхода — торгуйте с уверенностью.
-
Сглаживание ALMA — эффективно устраняет рыночный шум.
-
PCH-анализ — выявляет ускорение тренда и смену импульса.
-
Полосы RMS (среднеквадратичное отклонение) — адаптируются к волатильности рынка.
-
Push-уведомления — моментальные сигналы на смартфон.
-
Отображение в отдельном окне — удобный и понятный интерфейс.
Настройки:
-
input_length , input_smooth — настройка чувствительности сигнала.
-
offset , sigma — точная настройка ALMA.
-
blen , bmult — ширина RMS-полос.
-
ShowSignals , EnableNotifications — включение/отключение визуальных сигналов и уведомлений.
Как Использовать:
-
Подходит для всех валютных пар, индексов, криптовалют и акций.
-
Рекомендуется использовать на таймфреймах от M15 до H4.
-
Подходит для ручной и алгоритмической торговли.
Push-уведомления:
Получайте сигналы мгновенно:
-
BUY — подтверждённый восходящий импульс.
-
SELL — подтверждённый нисходящий импульс.
-
EXIT — ослабление или разворот движения.
Важно: убедитесь, что push-уведомления включены в настройках терминала.
Дополнительная Информация:
-
Разработчик: Titouan Cadoux
-
Версия: 1.00
-
Поддержка: для вопросов пишите в личные сообщения на MQL5.
Улучшите свою торговлю с помощью Luxor
Скачайте сейчас, протестируйте в демо-режиме и переходите к реальной торговле, когда будете готовы.
thank you so mch !!!