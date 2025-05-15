Luxor The Oscillators Engine

Luxor — Точность и Эффективность для Профессиональных Трейдеров

Luxor — это продвинутый торговый индикатор, основанный на мощной комбинации двух проверенных алгоритмов: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) и PCH (Percentage Change). Индикатор генерирует четкие и надежные сигналы на покупку, продажу и выход, дополненные динамическими полосами RMS и push-уведомлениями в реальном времени.

Основные Преимущества:

  • Точные сигналы входа и выхода — торгуйте с уверенностью.

  • Сглаживание ALMA — эффективно устраняет рыночный шум.

  • PCH-анализ — выявляет ускорение тренда и смену импульса.

  • Полосы RMS (среднеквадратичное отклонение) — адаптируются к волатильности рынка.

  • Push-уведомления — моментальные сигналы на смартфон.

  • Отображение в отдельном окне — удобный и понятный интерфейс.

Настройки:

  • input_length , input_smooth — настройка чувствительности сигнала.

  • offset , sigma — точная настройка ALMA.

  • blen , bmult — ширина RMS-полос.

  • ShowSignals , EnableNotifications — включение/отключение визуальных сигналов и уведомлений.

Как Использовать:

  • Подходит для всех валютных пар, индексов, криптовалют и акций.

  • Рекомендуется использовать на таймфреймах от M15 до H4.

  • Подходит для ручной и алгоритмической торговли.

Push-уведомления:

Получайте сигналы мгновенно:

  • BUY — подтверждённый восходящий импульс.

  • SELL — подтверждённый нисходящий импульс.

  • EXIT — ослабление или разворот движения.

Важно: убедитесь, что push-уведомления включены в настройках терминала.

Дополнительная Информация:

  • Разработчик: Titouan Cadoux

  • Версия: 1.00

  • Поддержка: для вопросов пишите в личные сообщения на MQL5.

Улучшите свою торговлю с помощью Luxor

Скачайте сейчас, протестируйте в демо-режиме и переходите к реальной торговле, когда будете готовы.


Hisayoshi Muramatsu
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

Фильтр:
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

Findolin
Findolin 2025.05.19 07:33 
 

Very good indicator for scalping. And for free! Thank you very much!

