PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Институциональное исполнение ордеров

Вы когда-нибудь задумывались, почему институциональные трейдеры получают лучшие цены исполнения? Они не используют простые рыночные ордера (Market Orders) для больших объемов. Они используют алгоритмы, подобные этому.

Проблема: Рыночный ордер с большим объемом страдает от проскальзывания (Slippage) и затрат на спред. Вы двигаете рынок против себя (Market Impact). Решение: Этот алгоритм исполнения разбивает ваш общий ордер (например, 10 лотов) на умные части ("Slices"). Они размещаются как лимитные ордера внутри спреда на основе профиля объема.

Как работает алгоритм:

  • Slicing (Нарезка): Общая позиция делится на мелкие транши (например, 10 частей).

  • VWAP Logic: Советник рассчитывает VWAP (средневзвешенную по объему цену). Лимитные ордера размещаются только тогда, когда цена статистически выгодна (ниже VWAP для покупок, выше VWAP для продаж).

  • Chase Logic (Логика преследования): Цена уходит? Алгоритм распознает импульс (Momentum) и динамически подтягивает лимитные ордера, чтобы гарантировать исполнение.

  • TCA (Анализ транзакционных издержек): Советник измеряет в реальном времени, сколько "Альфы" (ценового преимущества) вы сгенерировали по сравнению с мгновенным рыночным ордером.

Панель и Метрики: Панель предоставляет профессиональный обзор качества исполнения:

  • Alpha (pts): Ваша конкретная прибыль от использования алгоритма (против Market Order).

  • Impl. Shortfall: Разница между начальной ценой и средней ценой исполнения.

  • Momentum %: Показывает, есть ли тренд на рынке (важно для Chase-логики).

  • Progress: Прогресс выполнения (например, 3.50 / 10.00 лотов исполнено).

Управление:

  • BUY / SELL VWAP: Запускает алгоритм. С этого момента EA берет управление на себя.

  • URGENCY (Срочность - Low/Med/High): Управляет агрессивностью.

    • Low: Терпеливая лимитная торговля (лучшие цены, медленное заполнение).

    • High: Агрессивное преследование цены (быстрое заполнение, чуть меньше Альфы).

  • STOP: Экстренная остановка. Удаляет все открытые части и отложенные ордера.

Параметры (Выдержка):

  • Total Volume: Общий объем для исполнения.

  • Execution Window: Окно времени (например, 60 минут), за которое ордер должен быть выполнен.

  • Slices: Количество частей (Рекомендация: 5-20).

  • Adaptive Spread: Приостанавливает исполнение, если спред неожиданно расширяется.

Итог: DRX VWAP Executor — это не генератор сигналов, а инструмент для профессионального управления сделками. Он профессионализирует ваш вход в рынок и помогает радикально снизить проскальзывание


Другие продукты этого автора
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Индикаторы
Получите кристально четкую рыночную структуру за секунды – без ручного построения! Индикатор HTF Auto Support & Resistance автоматически отмечает ключевые уровни поддержки и сопротивления прямо на графике. Эти уровни основаны на старших таймфреймах (HTF), поэтому они гораздо надежнее случайных краткосрочных линий. Основные функции: Автоматическое определение сильнейших зон поддержки и сопротивления Мульти-таймфрейм анализ: выбирайте старший ТФ для более точных уровней Четко структурированные зо
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Индикаторы
Разблокируйте потенциал вашего трейдинга с индикатором AlphaWave! Принесите спокойствие в ваш трейдинг: Индикатор AlphaWave разработан для придания спокойствия вашему трейдингу, сглаживая график и обеспечивая точность определения направления тренда. Принятие четких торговых решений стало легче прежде. Революционная технология сглаживания с 10 режимами: Опыт гладкой и четкой демонстрации графика с индикатором AlphaWave. Революционная технология сглаживания предлагает не один, а целых 10 режимов,
ScalpingThink
Simon Draxler
Эксперты
ScalpingThink – Точность в скальпинге ScalpingThink — это инновационная двунаправленная система скальпинга для трейдеров, которые делают ставку на быстрые движения и точные входы. Цель: контролируемая прибыль в кратчайшие сроки благодаря точным сетапам — безопасно и эффективно. Попробуйте прямо сейчас — с бесплатной демо-версией Забронируйте по акционной цене всего 169 USD — пока цена не выросла! Текущая цена  169 USD  Сигнал: Ссылка Инструкция: Ссылка Ваши преимущества Без грида и марти
Smart RR Pro
Simon Draxler
Индикаторы
DRX Smart Risk | Профессиональный Планировщик Сделок Хватит гадать. Начните планировать с точностью. Рисование линий Фибоначчи или ручной расчет лота — это медленно и чревато ошибками. DRX Smart Risk переносит интуитивный рабочий процесс профессиональных платформ (таких как TradingView) прямо в ваш терминал MetaTrader 5 — но быстрее, умнее и полностью интегрировано. Проблема: Стандартные линии в MT5 неудобны. Их трудно захватить мышью, они исчезают при смене таймфрейма, а соотношение Риск/Прибыл
FREE
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Утилиты
Обзор программы Этот продвинутый инструмент для MetaTrader 5 рассчитывает и визуализирует уровни Margin Call и ликвидации прямо на графике. Программа с удобным графическим интерфейсом (GUI) отображает эти важные ценовые уровни, помогая трейдерам принимать обоснованные решения. Функции программы 1. Расчет цен Margin Call и ликвидации Мониторинг всех открытых позиций: Программа непрерывно анализирует все открытые позиции на торговом счете. Определение критических ценовых уровней: Цена Margin Call
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Индикаторы
Drx Spread Monitor – Ваш инструмент для полной прозрачности рынка Drx Spread Monitor — это мощный индикатор для MT5, который предоставляет трейдерам наглядную визуальную картину текущих и исторических спредов. Особенно полезен на рынках Forex и золота, где спреды могут сильно колебаться; индикатор помогает адекватно оценивать затраты и адаптироваться к рыночным условиям. Основные функции Гистограмма спреда Отображение спредов в отдельном окне. Цветовая маркировка для нормальных, высоких и экс
FREE
FASTai
Simon Draxler
Эксперты
Вводная акция: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Итоговая цена: 800$ Здесь речь идет о стандартных настройках Экспертного Советника (EA). Пожалуйста, следуйте предустановленным инструкциям →  нажмите . Детали продукта Символы Все возможные Таймфреймы Все возможные Капитал Минимум 50 $ Типы счетов ECN Основные характеристики FASTai FASTai специально разработан для построения на проверенных торговых принципах. Экспертный Советник (EA) использует технические индикаторы, такие
Fibowatch
Simon Draxler
Индикаторы
Fibo Watch – Профессиональный помощник для анализа и работы с диапазонами Краткое описание: Это не «магический индикатор», а профессиональный инструмент для опытных трейдеров. Точно визуализируйте диапазоны (Ranges), уровни коррекции Фибоначчи и трендовые каналы на старших таймфреймах. Оптимизируйте управление рисками с помощью панели DRX. Описание (Полный текст): ️ ВАЖНО: Этот инструмент создан для трейдеров, которые уже понимают рынок. Не ищите здесь Грааль. Fibo Watch — это инструмент эффект
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
Индикаторы
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker Наконец-то увидьте, что на самом деле движет ценой. Вы когда-нибудь задумывались, почему рынок внезапно разворачивается, хотя тренд выглядит сильным? Или почему пробой тут же проваливается? Ответ кроется не в цене – он кроется в Ликвидности . Smart Liquidity Impulse – это не обычный осциллятор. В то время как RSI или MACD анализируют только цену, этот индикатор измеряет топливо рынка . Он объединяет три решающих фактора в одном четк
