PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Институциональное исполнение ордеров

Вы когда-нибудь задумывались, почему институциональные трейдеры получают лучшие цены исполнения? Они не используют простые рыночные ордера (Market Orders) для больших объемов. Они используют алгоритмы, подобные этому.

Проблема: Рыночный ордер с большим объемом страдает от проскальзывания (Slippage) и затрат на спред. Вы двигаете рынок против себя (Market Impact). Решение: Этот алгоритм исполнения разбивает ваш общий ордер (например, 10 лотов) на умные части ("Slices"). Они размещаются как лимитные ордера внутри спреда на основе профиля объема.

Как работает алгоритм:

Slicing (Нарезка): Общая позиция делится на мелкие транши (например, 10 частей).

VWAP Logic: Советник рассчитывает VWAP (средневзвешенную по объему цену). Лимитные ордера размещаются только тогда, когда цена статистически выгодна (ниже VWAP для покупок, выше VWAP для продаж).

Chase Logic (Логика преследования): Цена уходит? Алгоритм распознает импульс (Momentum) и динамически подтягивает лимитные ордера, чтобы гарантировать исполнение.

TCA (Анализ транзакционных издержек): Советник измеряет в реальном времени, сколько "Альфы" (ценового преимущества) вы сгенерировали по сравнению с мгновенным рыночным ордером.

Панель и Метрики: Панель предоставляет профессиональный обзор качества исполнения:

Alpha (pts): Ваша конкретная прибыль от использования алгоритма (против Market Order).

Impl. Shortfall: Разница между начальной ценой и средней ценой исполнения.

Momentum %: Показывает, есть ли тренд на рынке (важно для Chase-логики).

Progress: Прогресс выполнения (например, 3.50 / 10.00 лотов исполнено).

Управление:

BUY / SELL VWAP: Запускает алгоритм. С этого момента EA берет управление на себя.

URGENCY (Срочность - Low/Med/High): Управляет агрессивностью. Low: Терпеливая лимитная торговля (лучшие цены, медленное заполнение). High: Агрессивное преследование цены (быстрое заполнение, чуть меньше Альфы).

STOP: Экстренная остановка. Удаляет все открытые части и отложенные ордера.

Параметры (Выдержка):

Total Volume: Общий объем для исполнения.

Execution Window: Окно времени (например, 60 минут), за которое ордер должен быть выполнен.

Slices: Количество частей (Рекомендация: 5-20).

Adaptive Spread: Приостанавливает исполнение, если спред неожиданно расширяется.

Итог: DRX VWAP Executor — это не генератор сигналов, а инструмент для профессионального управления сделками. Он профессионализирует ваш вход в рынок и помогает радикально снизить проскальзывание