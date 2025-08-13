VJX Gold MT5

  • 专家
  • Jhad
  • 版本: 1.70
  • 更新: 16 十一月 2025
  • 激活: 10

VJX GOLD MT5

VJX Gold 是一款专为黄金（XAUUSD）交易开发的智能交易系统（EA）。

价格：99 美元 → 149 美元

EA 基于多年的交易与开发经验构建，专注于长期稳定性和自适应市场分析。

核心优势

  • 专属算法，聚焦宏观市场趋势

  • 自适应风险管理，在高波动时期保护资金

  • 智能交易执行逻辑，应对不同市场环境

  • 集成式绩效面板，实时显示在图表上

长期理念

VJX Gold EA 以黄金（XAUUSD）交易的长期稳定性和风险平衡为核心设计。

无论市场处于上涨或下跌阶段，系统都会自动适应不断变化的市场条件，帮助交易者保持持续、稳定和纪律性的交易方式。

主要功能

  • 专属波动性分析 — 根据内部条件识别特定的市场状态

  • 自适应回撤管理 — 根据市场波动自动调整风险暴露

  • 高频数据过滤 — 关注整体趋势，而非短期噪音

  • 实时绩效面板 — 在图表上显示系统与交易相关的数据

算法核心组件

  • Zero-Point Engine — 生成每日参考基准用于内部计算

  • 动能分析模块 — 评估价格运动速度以判断趋势力度

  • 动态退出逻辑 — 根据当前市场条件调整潜在退出点

  • 资金保护协议 — 内置风险控制机制，应对不利行情

  • 风险缩放功能 — 根据账户净值自动调整交易手数

推荐参数

  • 经纪商： 兼容大多数主流经纪商

  • 杠杆： 1:30 起

  • 最低入金： 500 美元（更高资金可提高灵活性）

  • 交易品种： XAUUSD

  • 时间周期： 支持多周期；推荐 H1

重要说明

金融市场交易存在风险。结果可能因市场环境和用户设置而异。历史表现不代表未来收益。


VJX Gold
Jhad
专家
VJX GOLD MT4 VJX Gold 是一款专为黄金（XAUUSD）交易开发的智能交易系统（EA）。 价格：99 美元 → 149 美元 EA 基于多年的交易与开发经验构建，专注于长期稳定性和自适应市场分析。 核心优势 专属算法，聚焦宏观市场趋势 自适应风险管理，在高波动时期保护资金 智能交易执行逻辑，应对不同市场环境 集成式绩效面板，实时显示在图表上 长期理念 VJX Gold EA 以黄金（XAUUSD）交易的长期稳定性和风险平衡为核心设计。 无论市场处于上涨或下跌阶段，系统都会自动适应不断变化的市场条件，帮助交易者保持持续、稳定和纪律性的交易方式。 主要功能 专属波动性分析 — 根据内部条件识别特定的市场状态 自适应回撤管理 — 根据市场波动自动调整风险暴露 高频数据过滤 — 关注整体趋势，而非短期噪音 实时绩效面板 — 在图表上显示系统与交易相关的数据 算法核心组件 Zero-Point Engine — 生成每日参考基准用于内部计算 动能分析模块 — 评估价格运动速度以判断趋势力度 动态退出逻辑 — 根据当前市场条件调整潜在退出点 资金保护协议 — 内置风险控制机制，应
sarbast Kawa
35
sarbast Kawa 2025.09.16 21:40 
 

用户没有留下任何评级信息

Jhad
372
来自开发人员的回复 Jhad 2025.12.02 13:36
Thank you for the amazing review! I’m glad the EA has performed so well for you these past two months. I’ll keep improving it, and if you need anything, just let me know. Thanks again
回复评论