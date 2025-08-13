VJX Gold MT5
VJX GOLD MT5
VJX Gold 是一款专为黄金（XAUUSD）交易开发的智能交易系统（EA）。
价格：99 美元 → 149 美元
EA 基于多年的交易与开发经验构建，专注于长期稳定性和自适应市场分析。
核心优势
专属算法，聚焦宏观市场趋势
自适应风险管理，在高波动时期保护资金
智能交易执行逻辑，应对不同市场环境
集成式绩效面板，实时显示在图表上
长期理念
VJX Gold EA 以黄金（XAUUSD）交易的长期稳定性和风险平衡为核心设计。
无论市场处于上涨或下跌阶段，系统都会自动适应不断变化的市场条件，帮助交易者保持持续、稳定和纪律性的交易方式。
主要功能
专属波动性分析 — 根据内部条件识别特定的市场状态
自适应回撤管理 — 根据市场波动自动调整风险暴露
高频数据过滤 — 关注整体趋势，而非短期噪音
实时绩效面板 — 在图表上显示系统与交易相关的数据
算法核心组件
Zero-Point Engine — 生成每日参考基准用于内部计算
动能分析模块 — 评估价格运动速度以判断趋势力度
动态退出逻辑 — 根据当前市场条件调整潜在退出点
资金保护协议 — 内置风险控制机制，应对不利行情
风险缩放功能 — 根据账户净值自动调整交易手数
推荐参数
经纪商： 兼容大多数主流经纪商
杠杆： 1:30 起
最低入金： 500 美元（更高资金可提高灵活性）
交易品种： XAUUSD
时间周期： 支持多周期；推荐 H1
重要说明
金融市场交易存在风险。结果可能因市场环境和用户设置而异。历史表现不代表未来收益。
