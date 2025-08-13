VJX Gold MT5
VJX Gold é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para negociações de Ouro (XAUUSD).
Preço: 99$ → 149$
Ele foi criado com base em anos de experiência em trading e desenvolvimento, com foco em estabilidade de longo prazo e análise de mercado adaptativa.
Principais Vantagens
Algoritmo proprietário focado em tendências amplas do mercado
Gestão de risco adaptativa para proteger o capital durante períodos de alta volatilidade
Lógica inteligente de execução para diferentes condições de mercado
Painel de desempenho integrado diretamente no gráfico
Visão de Longo Prazo
O VJX Gold EA foi projetado para oferecer estabilidade e gestão de risco equilibrada no trading de Ouro (XAUUSD).
Em mercados de alta ou de baixa, o sistema se adapta às mudanças para ajudar o trader a manter uma abordagem disciplinada e consistente ao longo do tempo.
Principais Funcionalidades
Análise Proprietária de Volatilidade – detecta condições específicas de mercado com base em critérios internos
Gestão Adaptativa de Drawdown – ajusta a exposição conforme a movimentação do mercado
Filtragem de Dados de Alta Frequência – concentra-se em tendências amplas, eliminando ruídos de curto prazo
Painel de Desempenho – exibe dados do sistema e das operações em tempo real no gráfico
Componentes Centrais do Algoritmo
Zero-Point Engine – define um nível diário de referência para cálculos internos
Módulo de Análise de Momentum – avalia a velocidade do preço para medir a força da tendência
Lógica Dinâmica de Saída – ajusta pontos de saída conforme as condições atuais do mercado
Protocolo de Proteção de Capital – implementa controles internos de risco contra movimentos desfavoráveis
Função de Escalonamento de Risco – adapta o tamanho das posições com base no saldo da conta
Parâmetros Recomendados
Corretora: compatível com a maioria das corretoras
Alavancagem: a partir de 1:30
Depósito mínimo: $500 (depósitos maiores permitem maior flexibilidade)
Símbolo: XAUUSD
Timeframe: funciona em múltiplos timeframes; recomendado H1
Notas Importantes
Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Os resultados podem variar de acordo com as condições de mercado e as configurações utilizadas. Desempenho passado não garante resultados futuros.
