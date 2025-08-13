VJX Gold MT5

VJX GOLD MT5

VJX Gold é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para negociações de Ouro (XAUUSD).

Preço: 99$ → 149$

Ele foi criado com base em anos de experiência em trading e desenvolvimento, com foco em estabilidade de longo prazo e análise de mercado adaptativa.

Principais Vantagens

  • Algoritmo proprietário focado em tendências amplas do mercado

  • Gestão de risco adaptativa para proteger o capital durante períodos de alta volatilidade

  • Lógica inteligente de execução para diferentes condições de mercado

  • Painel de desempenho integrado diretamente no gráfico

Visão de Longo Prazo

O VJX Gold EA foi projetado para oferecer estabilidade e gestão de risco equilibrada no trading de Ouro (XAUUSD).

Em mercados de alta ou de baixa, o sistema se adapta às mudanças para ajudar o trader a manter uma abordagem disciplinada e consistente ao longo do tempo.

Principais Funcionalidades

  • Análise Proprietária de Volatilidade – detecta condições específicas de mercado com base em critérios internos

  • Gestão Adaptativa de Drawdown – ajusta a exposição conforme a movimentação do mercado

  • Filtragem de Dados de Alta Frequência – concentra-se em tendências amplas, eliminando ruídos de curto prazo

  • Painel de Desempenho – exibe dados do sistema e das operações em tempo real no gráfico

Componentes Centrais do Algoritmo

  • Zero-Point Engine – define um nível diário de referência para cálculos internos

  • Módulo de Análise de Momentum – avalia a velocidade do preço para medir a força da tendência

  • Lógica Dinâmica de Saída – ajusta pontos de saída conforme as condições atuais do mercado

  • Protocolo de Proteção de Capital – implementa controles internos de risco contra movimentos desfavoráveis

  • Função de Escalonamento de Risco – adapta o tamanho das posições com base no saldo da conta

Parâmetros Recomendados

  • Corretora: compatível com a maioria das corretoras

  • Alavancagem: a partir de 1:30

  • Depósito mínimo: $500 (depósitos maiores permitem maior flexibilidade)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: funciona em múltiplos timeframes; recomendado H1

Notas Importantes

Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Os resultados podem variar de acordo com as condições de mercado e as configurações utilizadas. Desempenho passado não garante resultados futuros.


sarbast Kawa
35
sarbast Kawa 2025.09.16 21:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Jhad
372
Resposta do desenvolvedor Jhad 2025.12.02 13:36
Thank you for the amazing review! I’m glad the EA has performed so well for you these past two months. I’ll keep improving it, and if you need anything, just let me know. Thanks again
Responder ao comentário