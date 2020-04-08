ATR Manual Filter
- Индикаторы
- Isa Mainazarov
- Версия: 1.0
- Активации: 7
ATR MANUAL FILTER
Ручной фильтр ATR — точный контроль волатильности вручную, без искажений
Что это?
ATR MANUAL FILTER — это инструмент для трейдеров, которым важна точность.
Вместо стандартного расчёта по всем барам подряд, вы выбираете только те свечи, которые действительно отражают движение рынка. Это позволяет исключать шум, новости и паранормальные бары, которые искажают волатильность.
Индикатор помогает понять: сколько ещё может пройти цена, и не исчерпан ли уже потенциал движения.
Зачем это нужно?
-
Экономит время — не нужно вручную считать ATR
-
Даёт более реалистичный ATR, основанный на опыте трейдера
-
Показывает, сколько процентов от дневного диапазона уже пройдено
-
Отображает остаток «топлива» — сколько ещё может пройти инструмент
-
Предупреждает, если свеча уже прошла 75% дневного хода (значение можно изменить)
Возможности
-
Выбор свечей вручную — просто кликайте по нужным барам
-
Автоматическое добавление стрелки и номера над каждой выбранной свечой
-
Таблица с полной информацией по каждому бару:
-
High и Low
-
Значение ATR
-
Процент пройденного диапазона
-
-
Предупреждение при превышении установленного процента дневного хода (порог настраивается)
-
Панель управления с кнопкой очистки
-
Автоматическое сохранение
-
Повторный клик по бару — удаляет его
Что видно на скриншоте
В левой части графика — таблица с выбранными вручную свечами. Для каждой из них показаны High, Low, ATR и процент пройденного хода.
Ниже таблицы — строка, где отображаются:
-
Среднее значение ATR
-
Максимальный и минимальный ATR
-
Пройденный процент
-
Остаток хода (в виде процента)
Под таблицей также видно предупреждение, что цена уже прошла 75% ATR, а значит, движение может быть исчерпано, и вход в продолжение тренда становится рискованным.
Этот порог можно изменить в настройках — например, задать 70% или 90%, при превышении которого появится предупреждение. Таким образом, вы гибко настраиваете уровень риска под свою стратегию.
На графике также показаны выбранные бары, отмеченные стрелками и номерами. Это демонстрирует, как пользователь вручную формирует реалистичный набор свечей для расчёта ATR, исключая экстремальные значения.
Для кого это
-
Трейдеров, использующих уровни, Price Action и волатильность
-
Тех, кто хочет видеть реальную силу рынка
-
Скальперов и Day-трейдеров, которым важно точное понимание дневного диапазона
ATR MANUAL FILTER — это не просто индикатор, а инструмент, который помогает сократить время на анализ и повысить точность решений.
Создатель: isa mainazarov