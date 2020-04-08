ATR MANUAL FILTER

Ручной фильтр ATR — точный контроль волатильности вручную, без искажений

Что это?

ATR MANUAL FILTER — это инструмент для трейдеров, которым важна точность.

Вместо стандартного расчёта по всем барам подряд, вы выбираете только те свечи, которые действительно отражают движение рынка. Это позволяет исключать шум, новости и паранормальные бары, которые искажают волатильность.

Индикатор помогает понять: сколько ещё может пройти цена, и не исчерпан ли уже потенциал движения.

Зачем это нужно?

Экономит время — не нужно вручную считать ATR

Даёт более реалистичный ATR, основанный на опыте трейдера

Показывает, сколько процентов от дневного диапазона уже пройдено

Отображает остаток «топлива» — сколько ещё может пройти инструмент

Предупреждает, если свеча уже прошла 75% дневного хода (значение можно изменить)

Возможности

Выбор свечей вручную — просто кликайте по нужным барам

Автоматическое добавление стрелки и номера над каждой выбранной свечой

Таблица с полной информацией по каждому бару: High и Low Значение ATR Процент пройденного диапазона

Предупреждение при превышении установленного процента дневного хода (порог настраивается)

Панель управления с кнопкой очистки

Автоматическое сохранение

Повторный клик по бару — удаляет его

Что видно на скриншоте

В левой части графика — таблица с выбранными вручную свечами. Для каждой из них показаны High, Low, ATR и процент пройденного хода.

Ниже таблицы — строка, где отображаются:

Среднее значение ATR

Максимальный и минимальный ATR

Пройденный процент

Остаток хода (в виде процента)

Под таблицей также видно предупреждение, что цена уже прошла 75% ATR, а значит, движение может быть исчерпано, и вход в продолжение тренда становится рискованным.

Этот порог можно изменить в настройках — например, задать 70% или 90%, при превышении которого появится предупреждение. Таким образом, вы гибко настраиваете уровень риска под свою стратегию.

На графике также показаны выбранные бары, отмеченные стрелками и номерами. Это демонстрирует, как пользователь вручную формирует реалистичный набор свечей для расчёта ATR, исключая экстремальные значения.

Для кого это

Трейдеров, использующих уровни, Price Action и волатильность

Тех, кто хочет видеть реальную силу рынка

Скальперов и Day-трейдеров, которым важно точное понимание дневного диапазона

ATR MANUAL FILTER — это не просто индикатор, а инструмент, который помогает сократить время на анализ и повысить точность решений.

Создатель: isa mainazarov







