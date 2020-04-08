ATR MANUAL FILTER

Filtro ATR Manual — Control preciso de la volatilidad sin distorsiones

¿Qué es esto?

ATR MANUAL FILTER es una herramienta diseñada para traders que valoran la precisión.

En lugar de usar cálculos automáticos de ATR en todas las velas, usted selecciona manualmente solo aquellas que realmente reflejan el comportamiento del mercado. Esto permite excluir picos de noticias, velas anormales y ruido que distorsionan la volatilidad.

Este indicador le ayuda a entender cuánto potencial de movimiento le queda al precio y si el movimiento actual ya está agotado.

¿Por qué lo necesitas?

Ahorra tiempo — no hay necesidad de calcular el ATR manualmente

Proporciona un ATR realista basado en el juicio del trader

Muestra el porcentaje del rango diario ya recorrido

Indica el potencial restante de movimiento según el ATR promedio

Emite una advertencia cuando una vela supera el 75% del ATR diario (valor configurable)

Funciones

Selección manual de velas — simplemente haga clic sobre ellas en el gráfico

Flechas y numeración automáticas para cada vela seleccionada

Tabla con información completa por vela: Máximo y mínimo Valor del ATR Porcentaje del rango diario recorrido

Advertencia cuando se supera el umbral diario definido (ajustable)

Panel moderno y compacto con botón de limpieza

Guardado automático de las velas seleccionadas

Clic nuevamente para eliminar una vela

¿Qué muestra la imagen?

En el lado izquierdo se muestra una tabla con las velas seleccionadas, incluyendo los valores de High, Low, ATR y el porcentaje recorrido.

Debajo de la tabla se puede ver:

Valor promedio del ATR

Máximo y mínimo del ATR

Porcentaje usado

Porcentaje restante del movimiento

También se muestra un mensaje de advertencia cuando una vela supera el 75% del ATR diario, lo que indica que el movimiento podría estar agotado y que seguir operando a favor de la tendencia puede ser arriesgado.

Este umbral se puede personalizar — por ejemplo, puede ajustarlo al 70%, 90% u otro valor según su estrategia.

En el gráfico, las velas seleccionadas están marcadas con flechas y números. Esto demuestra cómo el trader puede filtrar manualmente las velas relevantes y excluir valores extremos para calcular un ATR más realista.

¿Para quién es?

Traders que utilizan análisis de niveles, Price Action o volatilidad

Quienes desean medir con precisión la fuerza real del mercado

Scalpers y day traders que necesitan contexto claro sobre el rango diario

ATR MANUAL FILTER no es solo un indicador: es una herramienta de análisis visual que le ayuda a tomar decisiones más rápidas y precisas.

Creador: isa mainazarov