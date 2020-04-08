ATR Manual Filter

ATR MANUAL FILTER

Filtro ATR Manual — Control preciso de la volatilidad sin distorsiones

¿Qué es esto?

ATR MANUAL FILTER es una herramienta diseñada para traders que valoran la precisión.
En lugar de usar cálculos automáticos de ATR en todas las velas, usted selecciona manualmente solo aquellas que realmente reflejan el comportamiento del mercado. Esto permite excluir picos de noticias, velas anormales y ruido que distorsionan la volatilidad.

Este indicador le ayuda a entender cuánto potencial de movimiento le queda al precio y si el movimiento actual ya está agotado.

¿Por qué lo necesitas?

  • Ahorra tiempo — no hay necesidad de calcular el ATR manualmente

  • Proporciona un ATR realista basado en el juicio del trader

  • Muestra el porcentaje del rango diario ya recorrido

  • Indica el potencial restante de movimiento según el ATR promedio

  • Emite una advertencia cuando una vela supera el 75% del ATR diario (valor configurable)

Funciones

  • Selección manual de velas — simplemente haga clic sobre ellas en el gráfico

  • Flechas y numeración automáticas para cada vela seleccionada

  • Tabla con información completa por vela:

    • Máximo y mínimo

    • Valor del ATR

    • Porcentaje del rango diario recorrido

  • Advertencia cuando se supera el umbral diario definido (ajustable)

  • Panel moderno y compacto con botón de limpieza

  • Guardado automático de las velas seleccionadas

  • Clic nuevamente para eliminar una vela

¿Qué muestra la imagen?

En el lado izquierdo se muestra una tabla con las velas seleccionadas, incluyendo los valores de High, Low, ATR y el porcentaje recorrido.
Debajo de la tabla se puede ver:

  • Valor promedio del ATR

  • Máximo y mínimo del ATR

  • Porcentaje usado

  • Porcentaje restante del movimiento

También se muestra un mensaje de advertencia cuando una vela supera el 75% del ATR diario, lo que indica que el movimiento podría estar agotado y que seguir operando a favor de la tendencia puede ser arriesgado.
Este umbral se puede personalizar — por ejemplo, puede ajustarlo al 70%, 90% u otro valor según su estrategia.

En el gráfico, las velas seleccionadas están marcadas con flechas y números. Esto demuestra cómo el trader puede filtrar manualmente las velas relevantes y excluir valores extremos para calcular un ATR más realista.

¿Para quién es?

  • Traders que utilizan análisis de niveles, Price Action o volatilidad

  • Quienes desean medir con precisión la fuerza real del mercado

  • Scalpers y day traders que necesitan contexto claro sobre el rango diario

ATR MANUAL FILTER no es solo un indicador: es una herramienta de análisis visual que le ayuda a tomar decisiones más rápidas y precisas.

Creador: isa mainazarov


