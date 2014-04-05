ATR Manual Filter

ATR MANUAL FILTER

Manueller ATR-Filter – Präzise Kontrolle der Volatilität ohne Verzerrungen

Was ist das?

Der ATR MANUAL FILTER ist ein Tool für Trader, die Wert auf Genauigkeit legen.
Anstatt den ATR automatisch über alle Kerzen zu berechnen, wählen Sie manuell nur die Kerzen aus, die das Marktverhalten tatsächlich widerspiegeln. Dadurch können Sie Ausreißer, Nachrichtenkerzen und Marktgeräusche ausschließen – für eine realistischere Einschätzung der Volatilität.

Dieses Tool hilft Ihnen einzuschätzen, wie viel Bewegungspotenzial noch im Markt steckt – oder ob die aktuelle Bewegung bereits erschöpft ist.

Warum brauchen Sie das?

  • Spart Zeit – kein manuelles Berechnen des ATR notwendig

  • Liefert realistische ATR-Werte basierend auf Ihrer Erfahrung

  • Zeigt den prozentualen Fortschritt im Tagesbereich

  • Visualisiert den verbleibenden Bewegungsspielraum basierend auf dem durchschnittlichen ATR

  • Warnt, wenn eine Kerze mehr als 75 % des Tages-ATR überschritten hat (Schwelle anpassbar)

Funktionen

  • Manuelle Kerzenauswahl – klicken Sie direkt im Chart

  • Automatisches Einfügen von Pfeilen und Nummerierung bei Auswahl

  • Übersichtliche Tabelle mit allen Werten:

    • Hoch / Tief

    • ATR-Wert jeder Kerze

    • Prozentsatz des durchlaufenen Tagesbereichs

  • Warnung bei Überschreiten des Schwellenwerts (z. B. 75 %, 90 % – frei einstellbar)

  • Kompaktes, modernes Bedienfeld mit „Löschen“-Button

  • Automatisches Speichern der ausgewählten Kerzen

  • Erneuter Klick entfernt eine Kerze

Was zeigt der Screenshot?

Links sehen Sie eine Tabelle mit den manuell ausgewählten Kerzen, inklusive High, Low, ATR-Wert und prozentualem Fortschritt.
Unter der Tabelle werden zusätzlich folgende Werte angezeigt:

  • Durchschnittlicher ATR

  • Maximaler und minimaler ATR

  • Prozentual genutzte Bewegung

  • Verbleibender Spielraum in Prozent

Außerdem wird eine Warnung eingeblendet, wenn eine Kerze über 75 % des Tages-ATR hinausgelaufen ist. Das weist darauf hin, dass die Bewegung möglicherweise erschöpft ist und ein Trendfolge-Einstieg risikoreich sein kann.
Diese Schwelle kann in den Einstellungen angepasst werden – z. B. auf 70 %, 90 % oder je nach Strategie.

Im Chart selbst sind die ausgewählten Kerzen mit Pfeilen und Nummern markiert. So lässt sich visuell nachvollziehen, wie durch manuelle Filterung ein realistischer ATR berechnet werden kann.

Für wen ist dieses Tool geeignet?

  • Trader, die mit Price Action, Unterstützungs-/Widerstandszonen oder Volatilitätsanalysen arbeiten

  • Alle, die die wahre Stärke des Marktes erkennen wollen

  • Daytrader und Scalper, die den Tagesbereich exakt im Blick behalten möchten

ATR MANUAL FILTER ist mehr als nur ein Indikator – es ist ein intelligentes Werkzeug für präzise und effiziente Handelsentscheidungen.

Ersteller: isa mainazarov


