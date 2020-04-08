ATR Manual Filter
- Indicadores
- Isa Mainazarov
- Versão: 1.0
- Ativações: 7
ATR MANUAL FILTER
Filtro ATR Manual — Controle preciso da volatilidade sem distorções
O que é isso?
O ATR MANUAL FILTER é uma ferramenta feita para traders que valorizam a precisão.
Em vez de usar cálculos automáticos de ATR em todas as velas, você seleciona manualmente apenas aquelas que realmente representam o comportamento do mercado. Isso permite excluir picos de notícias, velas anormais e ruídos que distorcem a volatilidade.
O indicador ajuda a entender quanto movimento ainda pode ocorrer e se a tendência atual já está esgotada.
Por que você precisa disso?
Economiza tempo — sem necessidade de calcular o ATR manualmente
Fornece um ATR mais realista, baseado na avaliação do trader
Mostra a porcentagem do alcance diário já percorrida
Indica o potencial restante de movimento com base no ATR médio
Emite alerta quando uma vela ultrapassa 75% do alcance diário (valor personalizável)
Funcionalidades
Seleção manual de velas — clique diretamente no gráfico
Setas e numeração automáticas para cada vela selecionada
Tabela com dados completos:
Máxima e mínima
Valor do ATR
Porcentagem do alcance diário percorrido
Alerta ao ultrapassar o limite definido (personalizável, como 70%, 80%, 90%)
Painel moderno e compacto com botão de limpar
Salvamento automático das velas selecionadas
Clique novamente para remover uma vela
O que mostra a imagem?
No lado esquerdo está a tabela com as velas selecionadas e seus respectivos valores de máxima, mínima, ATR e porcentagem percorrida.
Abaixo da tabela, são exibidos:
Valor médio do ATR
ATR máximo e mínimo
Porcentagem já usada
Porcentagem restante de movimento
Também aparece uma mensagem de alerta quando uma vela ultrapassa 75% do ATR diário — indicando que o movimento pode estar esgotado e que seguir na tendência pode ser arriscado.
Esse limite é configurável, permitindo ajustes conforme sua estratégia (por exemplo, 70%, 90%).
No gráfico, as velas selecionadas são marcadas com setas e números. Isso mostra como o trader pode excluir manualmente valores extremos e obter um ATR mais preciso e confiável.
Para quem é?
Traders que utilizam análise de volatilidade, price action ou níveis de suporte/resistência
Quem deseja medir a força real do mercado com precisão
Scalpers e day traders que precisam entender claramente o alcance diário
ATR MANUAL FILTER não é apenas um indicador — é uma ferramenta visual inteligente para decisões mais rápidas e eficazes.
Criador: isa mainazarov