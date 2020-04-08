ATR Manual Filter

ATR MANUAL FILTER

Filtro ATR Manual — Controle preciso da volatilidade sem distorções

O que é isso?

O ATR MANUAL FILTER é uma ferramenta feita para traders que valorizam a precisão.
Em vez de usar cálculos automáticos de ATR em todas as velas, você seleciona manualmente apenas aquelas que realmente representam o comportamento do mercado. Isso permite excluir picos de notícias, velas anormais e ruídos que distorcem a volatilidade.

O indicador ajuda a entender quanto movimento ainda pode ocorrer e se a tendência atual já está esgotada.

Por que você precisa disso?

  • Economiza tempo — sem necessidade de calcular o ATR manualmente

  • Fornece um ATR mais realista, baseado na avaliação do trader

  • Mostra a porcentagem do alcance diário já percorrida

  • Indica o potencial restante de movimento com base no ATR médio

  • Emite alerta quando uma vela ultrapassa 75% do alcance diário (valor personalizável)

Funcionalidades

  • Seleção manual de velas — clique diretamente no gráfico

  • Setas e numeração automáticas para cada vela selecionada

  • Tabela com dados completos:

    • Máxima e mínima

    • Valor do ATR

    • Porcentagem do alcance diário percorrido

  • Alerta ao ultrapassar o limite definido (personalizável, como 70%, 80%, 90%)

  • Painel moderno e compacto com botão de limpar

  • Salvamento automático das velas selecionadas

  • Clique novamente para remover uma vela

O que mostra a imagem?

No lado esquerdo está a tabela com as velas selecionadas e seus respectivos valores de máxima, mínima, ATR e porcentagem percorrida.
Abaixo da tabela, são exibidos:

  • Valor médio do ATR

  • ATR máximo e mínimo

  • Porcentagem já usada

  • Porcentagem restante de movimento

Também aparece uma mensagem de alerta quando uma vela ultrapassa 75% do ATR diário — indicando que o movimento pode estar esgotado e que seguir na tendência pode ser arriscado.
Esse limite é configurável, permitindo ajustes conforme sua estratégia (por exemplo, 70%, 90%).

No gráfico, as velas selecionadas são marcadas com setas e números. Isso mostra como o trader pode excluir manualmente valores extremos e obter um ATR mais preciso e confiável.

Para quem é?

  • Traders que utilizam análise de volatilidade, price action ou níveis de suporte/resistência

  • Quem deseja medir a força real do mercado com precisão

  • Scalpers e day traders que precisam entender claramente o alcance diário

ATR MANUAL FILTER não é apenas um indicador — é uma ferramenta visual inteligente para decisões mais rápidas e eficazes.

Criador: isa mainazarov


