ATR Manual Filter
- Indicatori
- Isa Mainazarov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 7
Filtro ATR Manuale — Controllo preciso della volatilità senza distorsioni
Cos'è?
ATR MANUAL FILTER è uno strumento pensato per i trader che cercano precisione.
Invece di calcolare automaticamente l’ATR su tutte le candele, puoi selezionare manualmente solo quelle che riflettono davvero il comportamento del mercato.
Questo permette di escludere picchi di volatilità, notizie e candele anomale, offrendo una valutazione più realistica della volatilità media.
L’indicatore ti aiuta a capire quanto potenziale di movimento rimane, oppure se la tendenza è già esaurita.
Perché usarlo?
-
Risparmia tempo — nessun bisogno di calcolare l’ATR manualmente
-
Fornisce un valore di ATR più realistico, basato sull’esperienza del trader
-
Mostra la percentuale del range giornaliero già percorsa
-
Visualizza il potenziale residuo di movimento basato sull’ATR medio
-
Avisa quando una candela supera il 75% del range giornaliero (soglia personalizzabile)
Funzionalità
-
Selezione manuale delle candele — clic direttamente sul grafico
-
Aggiunta automatica di frecce e numerazione per ogni candela selezionata
-
Tabella automatica con i dati:
-
Massimo / Minimo
-
Valore ATR di ogni candela
-
Percentuale del range giornaliero coperta
-
-
Avviso se viene superata la soglia definita (es. 75%, regolabile)
-
Pannello compatto e moderno con pulsante "Reset"
-
Salvataggio automatico delle candele selezionate
-
Un secondo clic rimuove la candela
Cosa mostra lo screenshot?
Sul lato sinistro, una tabella elenca le candele selezionate con i relativi valori: massimo, minimo, ATR e percentuale percorsa.
Sotto la tabella trovi:
-
ATR medio
-
ATR massimo e minimo
-
Percentuale già utilizzata
-
Percentuale residua di movimento
Viene anche mostrato un messaggio di avviso quando una candela supera il 75% dell’ATR giornaliero — segnalando che il movimento potrebbe essere terminato e che entrare in tendenza potrebbe essere rischioso.
Questa soglia è personalizzabile — puoi impostarla su 70%, 90% o qualsiasi valore adatto alla tua strategia.
Nel grafico, le candele selezionate sono evidenziate con frecce e numeri. Questo mostra come il trader possa filtrare manualmente i dati anomali per ottenere un ATR più coerente e utile.
Per chi è adatto?
-
Trader che usano livelli, Price Action o analisi della volatilità
-
Chi vuole capire la reale forza del mercato
-
Day trader e scalper che hanno bisogno di misurare con precisione il range giornaliero
ATR MANUAL FILTER non è solo un indicatore — è uno strumento di pensiero per prendere decisioni più rapide e più accurate.
Creatore: isa mainazarov