ATR Manual Filter

ATR MANUAL FILTER

Manuel ATR Filtresi – Bozulmalardan Arındırılmış Hassas Volatilite Kontrolü

Bu nedir?

ATR MANUAL FILTER, hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş bir araçtır.
Standart ATR göstergesi tüm mumları otomatik olarak hesaplarken, bu araç ile gerçek piyasa hareketlerini yansıtan mumları manuel olarak seçebilirsiniz.
Bu sayede haber kaynaklı ani hareketler, aşırı büyük/küçük mumlar ve piyasa gürültüsü hariç tutularak daha gerçekçi bir volatilite ölçümü elde edilir.

Bu gösterge, fiyatın daha ne kadar hareket edebileceğini ve mevcut hareketin tükenip tükenmediğini anlamanızı sağlar.

Neden kullanmalısınız?

  • Zaman kazandırır – ATR'yi manuel olarak hesaplamaya gerek yok

  • Trader’ın deneyimine dayalı daha gerçekçi ATR hesaplaması sağlar

  • Günlük hareketin kaçta kaçının tamamlandığını gösterir

  • Ortalama ATR'ye göre kalan potansiyel hareket miktarını sunar

  • Mum, günlük ATR’nin %75’inden fazlasını geçtiğinde uyarı verir (eşik ayarlanabilir)

Özellikler

  • Mumları manuel seçin – grafikte istediğiniz muma tıklayın

  • Her seçilen mum için otomatik ok ve numaralandırma

  • Otomatik tablo:

    • En yüksek / en düşük fiyat

    • Her mumun ATR değeri

    • Günlük hareketin yüzde (%) olarak ne kadarının tamamlandığı

  • Tanımlanan eşik aşılırsa uyarı (örneğin %75, isteğe göre değiştirilebilir)

  • Temizle butonlu kompakt, modern kontrol paneli

  • Seçilen mumlar otomatik olarak kaydedilir

  • Aynı muma tekrar tıklayarak silebilirsiniz

Ekran görüntüsünde ne gösteriliyor?

Sol tarafta, seçilen mumlar listelenir ve her biri için High, Low, ATR ve tamamlanan yüzdelik hareket değeri görüntülenir.
Tablonun altında ise şunlar bulunur:

  • Ortalama ATR

  • Maksimum ve minimum ATR

  • Kullanılmış yüzdelik değer

  • Kalan hareket potansiyeli yüzdesi

Bir mum, günlük ATR’nin %75’ini geçtiğinde uyarı mesajı görünür. Bu da, hareketin tükenmiş olabileceğini ve trend yönünde işlem açmanın riskli olabileceğini gösterir.
Bu eşik, ayarlardan özelleştirilebilir (örneğin %70, %90 vs.).

Grafikte, seçilen mumlar oklar ve sıra numaralarıyla işaretlenmiştir. Bu, trader’ın anormal verileri manuel olarak filtreleyerek gerçekçi bir ATR hesaplaması yaptığı süreci görsel olarak ortaya koyar.

Kimler için uygundur?

  • Fiyat seviyeleri, Price Action ve volatilite analizleriyle çalışan traderlar

  • Piyasanın gerçek gücünü görmek isteyenler

  • Günlük aralığı net biçimde analiz etmek isteyen scalper ve gün içi traderlar

ATR MANUAL FILTER, sadece bir gösterge değil — hızlı ve doğru kararlar vermenize yardımcı olacak düşünsel bir araçtır.

Geliştirici: isa mainazarov


