ATR MANUAL FILTER

Filtre ATR manuel — Contrôle précis de la volatilité sans distorsion

Qu’est-ce que c’est ?

ATR MANUAL FILTER est un outil conçu pour les traders qui recherchent la précision.

Au lieu de calculer automatiquement l’ATR sur toutes les bougies, vous sélectionnez manuellement uniquement les bougies qui reflètent réellement le comportement du marché. Cela permet d’exclure les bougies extrêmes, les pics liés aux nouvelles économiques et le bruit de marché — pour une évaluation plus réaliste de la volatilité.

Cet indicateur vous aide à comprendre combien de potentiel de mouvement il reste et si la tendance actuelle est déjà épuisée.

Pourquoi l’utiliser ?

Gain de temps — plus besoin de calculer l’ATR manuellement

Fournit un ATR plus réaliste basé sur l’expérience du trader

Affiche le pourcentage du range journalier déjà parcouru

Indique le mouvement potentiel restant selon l’ATR moyen

Affiche une alerte si une bougie dépasse 75 % du range journalier (valeur personnalisable)

Fonctionnalités

Sélection manuelle des bougies — cliquez directement sur le graphique

Affichage automatique d’une flèche et d’un numéro au-dessus de chaque bougie sélectionnée

Tableau automatique avec les données suivantes : Haut / Bas Valeur ATR de chaque bougie Pourcentage de la plage quotidienne parcourue

Alerte lorsque le seuil défini est dépassé (ex. : 75 %, réglable)

Panneau de contrôle compact et moderne avec bouton "Effacer"

Sauvegarde automatique des bougies sélectionnées

Un second clic permet de retirer une bougie

Que montre la capture d’écran ?

Sur la gauche, un tableau affiche les bougies sélectionnées avec leurs valeurs : High, Low, ATR et pourcentage parcouru.

Sous le tableau, on retrouve :

La valeur moyenne de l’ATR

L’ATR maximum et minimum

Le pourcentage utilisé

Le pourcentage restant

Une alerte s’affiche également si une bougie dépasse 75 % du range journalier, signalant que le mouvement peut être terminé, et qu’un trade dans le sens de la tendance peut comporter un risque accru.

Ce seuil est entièrement personnalisable, par exemple 70 %, 90 % selon votre stratégie.

Les bougies sélectionnées sur le graphique sont marquées par des flèches et des numéros, ce qui permet de visualiser comment le trader construit manuellement un ATR fiable en excluant les anomalies.

Pour qui ?

Les traders utilisant les niveaux, le Price Action ou l’analyse de volatilité

Ceux qui veulent mesurer la vraie force du marché

Les scalpeurs et day traders qui ont besoin d’un contexte précis sur le range journalier

ATR MANUAL FILTER n’est pas un simple indicateur — c’est un outil d’analyse visuelle pour prendre des décisions plus rapides et plus précises.

Créateur : isa mainazarov



