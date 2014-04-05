ATR Manual Filter
- インディケータ
- Isa Mainazarov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 7
ATR MANUAL FILTER
手動ATRフィルター — ノイズのない正確なボラティリティ管理ツール
これは何ですか？
ATR MANUAL FILTER は、正確さを重視するトレーダーのために設計されたインジケーターです。
すべてのローソク足を対象とした通常のATRの自動計算とは異なり、市場の動きを正しく反映しているローソク足だけを手動で選択することができます。これにより、ニュースによる急騰、異常なローソク足、ノイズなどを除外して、より現実的なボラティリティを把握できます。
このインジケーターは、「価格がどれくらい動ける余地があるか」や「今の動きが限界に近いかどうか」を判断するのに役立ちます。
なぜ必要なのか？
-
時間を節約 — ATRを手動で計算する必要なし
-
トレーダーの判断に基づく現実的なATRを提供
-
その日のボラティリティの**進捗率（%）**を表示
-
平均ATRに基づいた残りの「燃料」量を表示
-
ローソク足が日中ATRの75%を超えた場合に警告（設定可能）
主な機能
-
任意のローソク足をチャート上でクリックして手動選択
-
選択したバーに矢印と番号を自動表示
-
情報が一覧表示される自動テーブル：
-
高値 / 安値
-
各バーのATR値
-
日中範囲に対する進捗率（%）
-
-
進捗率が設定された閾値（例: 75%）を超えると警告を表示（設定可能）
-
「クリア」ボタン付きのコンパクトなパネル
-
選択内容を自動保存
-
同じバーを再クリックすると削除
スクリーンショットの説明
画面左側には、選択したローソク足のリストが表示されており、それぞれの高値・安値・ATR・進捗率が確認できます。
テーブルの下には以下の情報が表示されています：
-
平均ATR値
-
最大 / 最小ATR
-
使用済みパーセンテージ（Used %）
-
残りの余地（Remaining %）
また、ローソク足が75%を超えた際に「動きが限界に近づいている」という警告メッセージが表示され、トレンド追従のリスクを視覚的に知らせてくれます。
この閾値は設定で変更可能です（例：70%、90% など）。
チャート上には、選択したローソク足が番号付きの矢印でマークされています。これにより、トレーダーが異常なバーを排除し、現実的なATRを手動で計算していることが分かります。
対象ユーザー
-
水平線、Price Action、ボラティリティを使った分析を行うトレーダー
-
相場の「本当の強さ」を把握したい方
-
日中のレンジを正確に見極めたいデイトレーダーやスキャルパー
ATR MANUAL FILTER は、単なるインジケーターではなく、**素早く正確な判断を助ける「思考ツール」**です。
