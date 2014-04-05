ATR MANUAL FILTER

手動ATRフィルター — ノイズのない正確なボラティリティ管理ツール

これは何ですか？

ATR MANUAL FILTER は、正確さを重視するトレーダーのために設計されたインジケーターです。

すべてのローソク足を対象とした通常のATRの自動計算とは異なり、市場の動きを正しく反映しているローソク足だけを手動で選択することができます。これにより、ニュースによる急騰、異常なローソク足、ノイズなどを除外して、より現実的なボラティリティを把握できます。

このインジケーターは、「価格がどれくらい動ける余地があるか」や「今の動きが限界に近いかどうか」を判断するのに役立ちます。

なぜ必要なのか？

時間を節約 — ATRを手動で計算する必要なし

トレーダーの判断に基づく現実的なATRを提供

その日のボラティリティの**進捗率（%）**を表示

平均ATRに基づいた残りの「燃料」量を表示

ローソク足が日中ATRの75%を超えた場合に警告（設定可能）

主な機能

任意のローソク足をチャート上でクリックして手動選択

選択したバーに矢印と番号を自動表示

情報が一覧表示される自動テーブル： 高値 / 安値 各バーのATR値 日中範囲に対する進捗率（%）

進捗率が設定された閾値（例: 75%）を超えると警告を表示（設定可能）

「クリア」ボタン付きのコンパクトなパネル

選択内容を自動保存

同じバーを再クリックすると削除

スクリーンショットの説明

画面左側には、選択したローソク足のリストが表示されており、それぞれの高値・安値・ATR・進捗率が確認できます。

テーブルの下には以下の情報が表示されています：

平均ATR値

最大 / 最小ATR

使用済みパーセンテージ（Used %）

残りの余地（Remaining %）

また、ローソク足が75%を超えた際に「動きが限界に近づいている」という警告メッセージが表示され、トレンド追従のリスクを視覚的に知らせてくれます。

この閾値は設定で変更可能です（例：70%、90% など）。

チャート上には、選択したローソク足が番号付きの矢印でマークされています。これにより、トレーダーが異常なバーを排除し、現実的なATRを手動で計算していることが分かります。

対象ユーザー

水平線、Price Action、ボラティリティを使った分析を行うトレーダー

相場の「本当の強さ」を把握したい方

日中のレンジを正確に見極めたいデイトレーダーやスキャルパー

ATR MANUAL FILTER は、単なるインジケーターではなく、**素早く正確な判断を助ける「思考ツール」**です。

開発者： isa mainazarov



