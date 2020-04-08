ATR Manual Filter
ATR 手动过滤器
手动ATR过滤器 — 精准控制波动性，避免失真
这是什么？
ATR MANUAL FILTER 是为注重准确性的交易者设计的工具。
与传统ATR指标使用所有K线进行自动计算不同，本工具允许您手动选择真正反映市场行为的K线。这样可以排除新闻行情、异常K线以及噪音，从而获得更真实的波动率评估。
该指标帮助您判断价格还有多少潜在波动空间，以及当前走势是否已经接近尾声。
为什么需要它？
-
节省时间 — 无需手动计算ATR
-
提供基于交易者判断的真实ATR值
-
显示已使用的日内波动百分比
-
显示根据平均ATR剩余的潜在波动空间
-
当K线超过日内ATR的75%时发出警告（阈值可自定义）
功能特色
-
手动选择K线 — 直接在图表上点击选择
-
自动为每个选中的K线添加箭头和编号
-
表格显示完整的K线数据：
-
最高价和最低价
-
ATR值
-
已走完的日内百分比
-
-
超过设定阈值时发出警告（例如 75%、90% 等，可自由设置）
-
现代化紧凑型控制面板，带“清除”按钮
-
自动保存所选K线
-
再次点击可取消选择
截图展示了什么？
左侧为表格，显示所选K线的 High、Low、ATR 和已走百分比。
表格下方显示以下内容：
-
平均ATR值
-
最大与最小ATR
-
已使用百分比
-
剩余波动百分比
当某根K线超过设定的ATR百分比（默认75%）时，将显示警告信息，提示当前行情可能已接近尾声，继续追单可能面临更高风险。
该阈值支持自定义，例如您可以设置为70%、80%、90%等，以匹配您的交易策略。
图表中，所选K线被箭头和编号标记。您可以通过手动选择，排除极端K线，从而获得更准确的ATR计算。
适用人群
-
使用支撑/阻力位、价格行为（Price Action）及波动率分析的交易者
-
想要判断市场真实强度的交易者
-
需要精确判断日内范围的日内交易者和剥头皮交易者
ATR MANUAL FILTER 不仅仅是一个指标，它是一个帮助您更快、更精准做出交易决策的思维工具。
开发者： isa mainazarov