ATR Manual Filter

ATR 手动过滤器

手动ATR过滤器 — 精准控制波动性，避免失真

这是什么？

ATR MANUAL FILTER 是为注重准确性的交易者设计的工具。
与传统ATR指标使用所有K线进行自动计算不同，本工具允许您手动选择真正反映市场行为的K线。这样可以排除新闻行情、异常K线以及噪音，从而获得更真实的波动率评估。

该指标帮助您判断价格还有多少潜在波动空间，以及当前走势是否已经接近尾声。

为什么需要它？

  • 节省时间 — 无需手动计算ATR

  • 提供基于交易者判断的真实ATR值

  • 显示已使用的日内波动百分比

  • 显示根据平均ATR剩余的潜在波动空间

  • 当K线超过日内ATR的75%时发出警告（阈值可自定义）

功能特色

  • 手动选择K线 — 直接在图表上点击选择

  • 自动为每个选中的K线添加箭头和编号

  • 表格显示完整的K线数据：

    • 最高价和最低价

    • ATR值

    • 已走完的日内百分比

  • 超过设定阈值时发出警告（例如 75%、90% 等，可自由设置）

  • 现代化紧凑型控制面板，带“清除”按钮

  • 自动保存所选K线

  • 再次点击可取消选择

截图展示了什么？

左侧为表格，显示所选K线的 High、Low、ATR 和已走百分比。
表格下方显示以下内容：

  • 平均ATR值

  • 最大与最小ATR

  • 已使用百分比

  • 剩余波动百分比

当某根K线超过设定的ATR百分比（默认75%）时，将显示警告信息，提示当前行情可能已接近尾声，继续追单可能面临更高风险。
该阈值支持自定义，例如您可以设置为70%、80%、90%等，以匹配您的交易策略。

图表中，所选K线被箭头和编号标记。您可以通过手动选择，排除极端K线，从而获得更准确的ATR计算。

适用人群

  • 使用支撑/阻力位、价格行为（Price Action）及波动率分析的交易者

  • 想要判断市场真实强度的交易者

  • 需要精确判断日内范围的日内交易者和剥头皮交易者

ATR MANUAL FILTER 不仅仅是一个指标，它是一个帮助您更快、更精准做出交易决策的思维工具。

开发者： isa mainazarov


