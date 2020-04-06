CrocodileChangingTrend

zzzz

"Opening Orders";

extern double Lots             = 0.2;
extern int Slippage            = 50;
extern int Magic1              = 1911;
extern int Magic2              = 1912;
extern int FirstBuyOne         = 3;
extern int FirstBuyTwo         = 0;
extern int FirstBuyThree       = 1;
extern int OpeningDistanceBuy  = 100;
extern int NextOrderBuyOne     = 100;
extern int FirstSellOne        = 1;
extern int FirstSellTwo        = 3;
extern int FirstSellThree      = 1;
extern int OpeningDistanceSell = 100;
extern int NextOrderSellOne    = 400;
extern int NextOrderSellTwo    = 400;
extern int NextOrderSellThree  = 600;
//--- 
//   
"Order Opening Time";

extern int IncludeBuy    = 1;
extern int TheSwitchBuy  = 15;
extern int IncludeSell   = 1;
extern int TheSwitchSell = 15;
//---
//
"Trend Change";

extern double MoveToTop  = 50.0;
extern double MoveToDown = 2.0;
//---
//  
"Closing Orders";

extern double clos       = 10.0;


Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Experts
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experts
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Mistress
Natalya Sopina
Experts
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
BoxEA
Damir Duseev
Experts
Advantages and Functionality BoxEA v1.10 is a modern and efficient trading advisor designed to analyze historical price levels to identify optimal entry points in the market. This product is suitable for both novice and experienced traders, offering automated trade management and risk minimization. Advantages: Historical Data Analysis : The advisor identifies key support and resistance levels based on historical price data within a specified period. Automated Trading : Places and manages orders
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix est un robot scalper automatique pour GBPUSD M5. A été testé sur un compte réel pendant 3 mois. Le robot utilise une stratégie de scalping axée sur les mouvements de prix intrajournaliers à court terme. L'accent principal est mis sur l'identification des moments de volatilité à court terme et l'exécution de transactions rapides. Le robot utilise des indicateurs tels que : iMACD, iMA, iStochastic. À l'aide de ces indicateurs, le robot identifie la direction de la tendance et, avec l'ai
Cash Drop MT4
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experts
This advisor is the result of many years of development. I specialize mainly in grid and hedging strategies, I transferred all my experience and knowledge to this expert. As a result, we have a highly customizable expert template and several good strategies for choosing a trader, trading strategies will be constantly added, and the expert will remain relevant and will be in the top even after 10 years. In other words, when purchasing this product, you get a highly customizable advisor with const
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix est un puissant robot de trading pour MetaTrader 4 conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers. Il combine un algorithme de gestion de capital adaptatif avec des stratégies avancées d'analyse de marché, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels. Principaux avantages Algorithme adaptatif : Gestion automatique des lots en fonction du solde du compte. Support multidevise : Possibilité de trader simultanément sur plusieurs pai
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Experts
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex.  Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии. Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -)) 1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго ВИ
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Ebot HODL PS
Septian Heri Priyatmo
Experts
ForexPair:   Live performance GoldPair :  Live performance Ebot HODL PS is the advanced   grid system   which already works on real accounts. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported currency pairs:    All Pairs Recommended timeframe:  
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Experts
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Cet EA est conçu pour offrir des entrées précises, des ordres en attente intelligents et une gestion du risque stricte , et il convient aussi bien à toutes les paires Forex qu’à l’or (XAUUSD) . Les meilleures performances sont ob
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade : Le premier système de trading auto-apprenant sur le marché Permettez-moi de vous présenter EvoTrade, un conseiller expert unique développé à l’aide des technologies de pointe en vision par ordinateur et en analyse de données. Il s’agit du premier système de trading auto-apprenant sur le marché, fonctionnant en temps réel. EvoTrade analyse les conditions du marché, ajuste ses stratégies et s’adapte dynamiquement aux changements pour offrir une précision exceptionnelle dans n’importe qu
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA 5 stratégies Portefeuille S&P 500 à retour à la moyenne  Peur du prochain Crash ? Après l'achat, veuillez nous contacter pour obtenir les instructions relatives à l'EA et le lien vers la vidéo explicative détaillée !!! Toujours mettre l'EA en service avec un réglage ! Télécharger ici SETFILE et le mode d'emploi  Avec le Candle Power EA , pas besoin. L’ EA regroupe cinq Stratégies complémentaires de Mean-Reversion ( 5 Réglages avec différentes Méthodes de Filtre ) sur le S&P 500
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
Le       Opening Range Breakout Master   est un système de trading algorithmique professionnel conçu pour capitaliser sur les concepts de trading institutionnel tels que       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) et stratégies basées sur la liquidité   . Ce conseiller expert automatise la détection et l'exécution des       ruptures de range d'ouverture (ORB)       sur les principales sessions mondiales du Forex, y compris       Londres, New York, Tokyo et Midnight Killzones   ,
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experts
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Expert Advisor automatique de scalping MT4 pour Gold (XAUUSD) , trading XAUUSD M1 , EA scalping or , microtrend scalping , tick momentum trading , système d’entrée sur pullback , trailing stop , scalper hedging sur l’or , EA or faible risque , MT4 Expert Advisor pour le trading de l’or . Configuration recommandée • Symbole : Gold (XAUUSD) • Timeframe : M1 (1 minute) • Capital de départ minimal : à partir de 300 € • Capital de départ recommandé
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
GridSync Pro       est un       EA sophistiqué de trading en grille       conçu pour       MetaTrader 4       qui combine       exécution entièrement automatisée       avec       flexibilité du trading manuel   . Ceci       EA de réseau intelligent       met en œuvre un       stratégie de grille avancée sans martingale       avec       des contrôles précis de gestion des risques   , y compris       objectifs de profit quotidiens, limites de perte et stops suiveurs       pour protéger le capital
Plus de l'auteur
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilitaires
Bonjour à tous.  Je veux vous dire, un peu, à propos de ce panneau pour le commerce sur le marché des changes financiers. Le panneau est écrit dans le langage de programmation MQL4 et est conçu pour aider à ouvrir des ordres de marché sur des positions spécifiques. Cela fonctionne, à la fois avec des ordres normaux et avec des ordres en attente. C'est-à-dire, ouvre des ordres de vente et d'achat, tels que Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Et ouvre également un réseau d'ordres e
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experts
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experts
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experts
Ce conseiller est en fait une martingale et ne fonctionne que pour les ordres d'achat AVEC Magic1. Pour tous les autres Oder, le tralling ne fonctionne pas. En fonction du paramètre EnteringMarket, le conseiller ouvrira les mandats sont moins fréquents, ou plus fréquents. Cela dépend de la distance des moyennes mobiles les unes des autres et plus cette distance est grande, plus l'ordre d'achat sera ouvert moins souvent. Le sens de la stratégie est simple: un ordre d'achat est Ouvert, et déjà en
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
C'est un conseiller ordinaire travaillant sur le système martingale. Expose les ordres en fonction de l'intersection du prix moyen. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres correctement à l'une ou l'autre paire de devises, etc. courtier. extern
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller travaille sur le système martingale. Il ouvre sur le calendrier Moving Average. Pour ouvrir utilise PERIOD M15 et différents la période de calcul du prix et avec un changement différent. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres cor
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experts
Ici, ce conseiller n'a pas de numéros magiques. Une sorte-c'est un inconvénient, car il ne sera pas possible ouvrez deux ou plusieurs conseillers dans le même terminal, car ils vont interférer les uns avec les autres. Mais sur différents terminauxcela ne se produira pas. Dans le code lui-même, ils le sont, car le conseiller fonctionne et utilise dans sa logique numéros d'ordre exclusivement magiques. C'est-à-dire-cela fait partie de la logique du travail des conseillers et sans elle ni comment.
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experts
Ce conseiller est la suite de la première, mais, il ouvre plusieurs fois plus de mandats. Pourquoi ? Parce que je lui ai Ajouté contrôler la recherche de tendance avec des ordres en attente. Autrement dit, il se souvient dans quelle direction le prix se déplace et, où et pourquoi il a ouvert le dernier mandat... et de cette façon, ce conseiller va toujours dans la bonne direction. Le seul inconvénient est que vous ne le configurez pas correctement et que vous le faites fonctionner avec ces param
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experts
La logique du travail de ce conseiller est très ordinaire. Pour entrer sur le marché, il utilise des moyennes mobiles Moving Average avec des valeurs différentes et sur la base de ces ratios ouvre, ouvre toujours la première transaction d'achat. Et déjà sur la base d'elle et de son comportement construit le modèle suivant de son comportement. A savoir... dans le conseiller n'utilise pas Take profit et Stop Loss, mais ferme les ordres pour atteindre un certain bénéfice avec l'indication dans les
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitaires
C'est un panneau commun qui expose un réseau d'ordres d'achat et de vente. Ferme cet ordre de conseiller sur le bénéfice défini dans les paramètres. Ensuite, il y a un paramètre et appelé Ladder qui comprend que la distance entre les ordres commencent à augmenter par les points spécifiés par le paramètre ladder (ici, dans les paramètres de base est de 10 points) signifie le deuxième ordre de 10 points, le troisième ordre de 20 points, le quatrième ordre de 40 points, etc. Ensuite, ce qui est i
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experts
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller négocie en fonction des paramètres... agressif n'est pas agressif - ici, comment vous le configurez, alors il va commercer. Que faut-il mettre en évidence dans sa stratégie? Et le fait que le conseiller ouvre la transaction comme ça... Si vous ouvrez une transaction d'achat sur les paramètres spécifiés, puis à travers certains éléments dans les paramètres, si dès qu'il y aura un signal de vente de vente, puis en dessous des ordres d'achat, il ouvrira une transaction de vente. Et ex
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experts
Ce conseiller est sur l'idée de martingale, mais pas tout à fait martingale. Au début, je voulais cacher sa logique,mais je vais entrer dans le fait que je suis avec les paramètres encore en partie à révéler ses caractéristiques et en un seul endroit devra spécifier ses paramètres que les acheteurs n'ont pas de confusion dans la logique, comme les programmeurs, à mon avis, un peu différent des gens ordinaires par leur logique de la pensée, et c'est pour cela, personnellement, je vais essayer de
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experts
Pourquoi la couverture? Parce que ce conseiller avec sa stratégie va essayer de garder votre investissement investi. C'est pour cette raison que ce conseiller n'utilise pas stoploss et sa stratégie vise uniquement à gagner, et dans les situations critiques qui se produisent sur le marché des changes, il, en ouvrant la transaction, va essayer de garder votre capital. Sur le graphique de la capture d'écran sur la paire de devises XAUUSD, vous pouvez voir exactement à quel moment le conseiller est
That Day
Iurii Kuksov
Indicateurs
L'indicateur est ordinaire dans sa création. Il calcule les hauts, les bas et les compare au prix moyen. La seule chose dont il est beau, c'est qu'il compare les paramètres du jour passé avec ceux du jour présent et c'est pour cela que je l'ai appelé "ce jour-là". Il a été développé pour une période de temps h1 - heure. Et c'est sur lui qu'il se comporte correctement. Dans les paramètres, il est facile le Paramètre: length détermine le prix moyen. Le paramètre: prim spécifie le prix que l'indica
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indicateurs
Cet indicateur est une sorte de stratégie qui, à l'aide de lignes, construit ceux ou d'autres lectures de bougies qui aideront le commerçant dans ses calculs et le commerce. L'indicateur lui-même est la moyenne Mobile habituelle, qui est colorée en deux couleurs: clair et foncé, et montre ainsi au trader la nature du comportement du marché dans la situation actuelle à un moment donné et, en fonction de la lecture de la couleur, indique quelles transactions à ce stade du temps est le mieux ouve
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller négocie par niveau. C'est - à - dire, dans les paramètres du conseiller, les niveaux sont définis: matin-c'est à quel moment les niveaux seront calculés, evening-c'est à quel moment les calculs seront effectués, et c'est pendant cette période que le conseiller calculera les hauts et les bas de la fermeture et de l'ouverture des barres, et seulement après cela, il ouvrira les ordres d'arrêt en attente un au-dessus du maximum pour l'achat et un en dessous du minimum pour la vente. Le
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Experts
Le conseiller calcule les grands joueurs sur le marché, conclut que les grands joueurs sont prêts à parier et à ce stade, le conseiller ouvre deux ordres d'arrêt différés pour acheter et vendre avec stoploss, puisque le grand joueur sur le marché peut ne pas être seul et qui dans quelle direction va tirer la couverture ne sait pas?!, pour cela, il est souhaitable que stoploss établisse un minimum, car si le prix actuel se déroule et qu'un grand joueur met tout sur la victoire, il est préférable
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experts
Cette fois, je fournirai un conseiller pour le scalping. Oui, oui, c'est le scalping, car dans sa stratégie, il n'y a rien d'autre. Scalping, principalement, il est engagé dans le graphique horaire H1, mais, vous pouvez le mettre sur d'autres périodes. Mais sur le graphique journalier, il ne travaillera pas, puisque son travail est calculé sur les bougies, sur les bougies de jour, qui sur le graphique journalier est tout-un et le conseiller ne danse pas avec quoi. Dans les paramètres du conseill
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis