CrocodileChangingTrend

StrategySchedule Iurii Kuksov Indicateurs

Cet indicateur est une sorte de stratégie qui, à l'aide de lignes, construit ceux ou d'autres lectures de bougies qui aideront le commerçant dans ses calculs et le commerce. L'indicateur lui-même est la moyenne Mobile habituelle, qui est colorée en deux couleurs: clair et foncé, et montre ainsi au trader la nature du comportement du marché dans la situation actuelle à un moment donné et, en fonction de la lecture de la couleur, indique quelles transactions à ce stade du temps est le mieux ouve