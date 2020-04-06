CrocodileChangingTrend

"Opening Orders";

extern double Lots             = 0.2;
extern int Slippage            = 50;
extern int Magic1              = 1911;
extern int Magic2              = 1912;
extern int FirstBuyOne         = 3;
extern int FirstBuyTwo         = 0;
extern int FirstBuyThree       = 1;
extern int OpeningDistanceBuy  = 100;
extern int NextOrderBuyOne     = 100;
extern int FirstSellOne        = 1;
extern int FirstSellTwo        = 3;
extern int FirstSellThree      = 1;
extern int OpeningDistanceSell = 100;
extern int NextOrderSellOne    = 400;
extern int NextOrderSellTwo    = 400;
extern int NextOrderSellThree  = 600;
//--- 
//   
"Order Opening Time";

extern int IncludeBuy    = 1;
extern int TheSwitchBuy  = 15;
extern int IncludeSell   = 1;
extern int TheSwitchSell = 15;
//---
//
"Trend Change";

extern double MoveToTop  = 50.0;
extern double MoveToDown = 2.0;
//---
//  
"Closing Orders";

extern double clos       = 10.0;


