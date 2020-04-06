CrocodileChangingTrend

zzzz

"Opening Orders";

extern double Lots             = 0.2;
extern int Slippage            = 50;
extern int Magic1              = 1911;
extern int Magic2              = 1912;
extern int FirstBuyOne         = 3;
extern int FirstBuyTwo         = 0;
extern int FirstBuyThree       = 1;
extern int OpeningDistanceBuy  = 100;
extern int NextOrderBuyOne     = 100;
extern int FirstSellOne        = 1;
extern int FirstSellTwo        = 3;
extern int FirstSellThree      = 1;
extern int OpeningDistanceSell = 100;
extern int NextOrderSellOne    = 400;
extern int NextOrderSellTwo    = 400;
extern int NextOrderSellThree  = 600;
//--- 
//   
"Order Opening Time";

extern int IncludeBuy    = 1;
extern int TheSwitchBuy  = 15;
extern int IncludeSell   = 1;
extern int TheSwitchSell = 15;
//---
//
"Trend Change";

extern double MoveToTop  = 50.0;
extern double MoveToDown = 2.0;
//---
//  
"Closing Orders";

extern double clos       = 10.0;


추천 제품
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
Bar Boss   Expert   Advisor는 FletBoxPush 지표를 사용하여 시장을 분석하고 거래 신호를 결정합니다. 표시기는 Expert Advisor에 내장되어 있으며 차트에 추가로 설치할 필요가 없습니다. 거래는 플랫의 경계로 정의된 레벨의 브레이크아웃에서 발생합니다. 손실 제한이 사용됩니다. 어드바이저 설정에 대한 설명 TimeFrames - 차트 기간, 표시기 설정 color - 플랫으로 정의된 가격 영역의 색상, 표시기에 대한 설정 직사각형 - 평면으로 정의된 가격 영역 표시, 지표 설정 랏 - 거래 시작 볼륨 MagicNumber - 마법의 주문 수 Count_LOSS - 수익이 0이 될 때까지의 연속 손실 거래 수(0으로 종료) FlatPips - 플랫을 결정하기 위한 포인트 제한, 지표 설정 FlatBars - 평면을 결정하기 위한 막대 수의 제한, 표시기 설정 MinBarsClosedOutside - 종가가 특정 고정 수준 위/아래로 고정된 막대의 수
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
VR 블랙박스 트레이딩 로봇은 인기 있고 오랜 테스트를 거친 추세 추종 전략을 기반으로 합니다. 수년에 걸쳐 정기적인 업데이트와 새로운 아이디어 도입을 통해 라이브 거래 계좌가 개선되었습니다. 덕분에 VR 블랙박스는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 깊은 인상을 남길 수 있는 강력하고 독특한 트레이딩 로봇이 되었습니다. 로봇에 대해 알아보고 그 효과를 평가하려면 데모 계정에 로봇을 설치하고 며칠 또는 몇 주 동안 결과를 관찰하는 것으로 충분합니다. 세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그] 버전: [MetaTrader 5] 무엇을 얻을 것인가 개발자로부터 파일 설정 무료 프로그램 및 지침 업데이트; 무료 기술 지원; 20개의 제품 활성화; 작동 모드 및 전략 무작위 위치 열기 모드(머리와 꼬리) 대체 위치 열기 모드 매수 또는 매도 포지션을 동시에 개설하는 모드 거래 모드만 구매 판매 전용 거래 모드 손실을 입은 거래자의 거래를 철회하는 모드
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Experts
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experts
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Mistress
Natalya Sopina
Experts
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
BoxEA
Damir Duseev
Experts
Advantages and Functionality BoxEA v1.10 is a modern and efficient trading advisor designed to analyze historical price levels to identify optimal entry points in the market. This product is suitable for both novice and experienced traders, offering automated trade management and risk minimization. Advantages: Historical Data Analysis : The advisor identifies key support and resistance levels based on historical price data within a specified period. Automated Trading : Places and manages orders
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Cash Drop MT4
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experts
이 Expert Advisor는 수년간의 개발 결과입니다. 저는 주로 그리드 및 헤지 전략을 전문으로 하며 이 Expert Advisor에서 모든 경험과 지식을 전달했습니다. 결과적으로 우리는 고도로 사용자 정의 가능한 Expert Advisor 템플릿과 거래자가 선택할 수 있는 몇 가지 좋은 전략을 가지고 있으며 거래 전략은 지속적으로 추가되며 Expert Advisor는 관련성을 유지하며 10년 후에도 최고가 될 것입니다. 즉, 이 제품을 구입하면 지속적인 지원과 최신 업데이트를 통해 유연하게 사용자 정의할 수 있는 Expert Advisor를 얻을 수 있습니다. 귀하의 전략과 희망 사항을 개정판에 사용할 수 있습니다. EA 거래 시장 및 보류 중인 주문, 손절매, 이익실현 및 후행 손절매는 거래를 마감하는 데 사용됩니다. 단방향 또는 양방향 주문 바구니에 대해 각 주문에 개별적으로 사용할 수 있습니다. 주문 그리드는 고정되거나 확장 단계 및 위치 볼륨이 있을 수 있습니다
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix 는 MetaTrader 4용으로 설계된 강력한 트레이딩 로봇으로, 금융 시장에서 자동 거래를 수행합니다. 적응형 자금 관리 알고리즘과 고급 시장 분석 전략을 결합하여 초보자와 전문 트레이더 모두에게 이상적인 도구입니다. 주요 장점 적응형 알고리즘 : 계좌 잔액에 따라 자동으로 로트 크기 조정. 다중 통화 지원 : 여러 통화쌍을 동시에 거래 가능. 효율적인 리스크 관리 : 스톱로스, 트레일링 스톱 및 최대 오픈 주문 수 제한 지원. 최신 로직 : 가격 동향 분석, 스토캐스틱 오실레이터 신호, 가격 채널 방향을 기반으로 한 의사 결정. 유연성 : 사용자 요구에 맞게 간단하게 매개변수 조정 가능. 기술 사양 플랫폼 : MetaTrader 4 권장 예치금 : $500 거래 도구 : XAUUSD 시간 프레임 : M1 — H1 리스크 수준 : 사용자가 직접 설정 가능 주요 매개변수 Lots : 초기 로트 크기 (기본값: 0.05). Total Orders : 동시에 열 수
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Experts
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex.  Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии. Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -)) 1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго ВИ
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Experts
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
제작자의 제품 더 보기
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
유틸리티
안녕하세요 여러분.  나는 금융 외환 시장에서 거래를위한이 패널에 대해 조금 말씀 드리고자합니다. 이 패널은 프로그래밍 언어로 작성되었으며 특정 포지션에 대한 공개 시장 주문을 돕기 위해 설계되었습니다. 일반 주문과 보류 중인 주문 모두에서 작동합니다. 즉,구매,판매,구매 제한,판매 제한,구매 중지,판매 중지 등의 판매 및 구매 주문을 엽니다. 또한 그리드 주문을 포함하여 보류중인 주문의 네트워크를 엽니 다.즉,보류중인 주문을 제한하고 보류중인 주문을 한 번에 중지합니다. 이 패널은 또한 보류중인 주문을 닫습니다. 향후 주문에 대한 설정은 패널 상단에 있습니다: 1. 수량은 주문 수(이 매개 변수는 시장 주문에 영향을 미치지 않으며 즉시 열리지 않으며 한 가격에 100 개의 주문을 가정 해 봅시다)이며 버튼 클릭 한 번으로 얼마나 많은 보류중인 주문이 열리는지 나타냅니다. 2. 제비는 당신의 순서가 열릴 가격입니다 3. 테이크프로핏은 귀하의 주문이 수익으로 마감되는 시장 가격입니
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experts
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experts
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experts
이 전문가 고문은 실제로 마틴이며 매직 1 과 함께 구매 주문에 대해서만 후행과 함께 작동합니다. 다른 모든 오더에게는 트롤링이 작동하지 않습니다. 에 따라 입력시장 매개 변수,에 열립니다 주문은 덜 자주 또는 더 자주. 서로 이동 평균의 거리에 따라 달라지며 이 거리가 클수록 덜 자주 구매 주문이 열립니다. 이 전략의 의미는 간단합니다:구매 주문이 열리고 가격이 어떻게 행동하는지에 따라 우리는 모르겠지만,보류중인 주문을 사용하여,우리는 더 많은 움직임을 가정하고 예측할 것입니다. 따라서 우리는 벌려고 노력할 것입니다. 그리고 네,고문은 판매를위한 마틴을 열고 가격 경우 주문을 구입하지 않습니다 로트는 10.00 이상에 도달 할 것이고,10.00 이상의 모든 것은 4 로 나누어지고 3 으로 곱해질 것입니다. 따라서 그것은 판매 및 구매 주문에 대한 일반 그리드 고문으로 마틴에서 이동합니다 10 개 이상의 롯이 없는 행운을 위해 더 많은 롯을 얻었습니다. extern double Lo
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
이 마틴 시스템에 작업 일반 고문이다. 장소 주문 평균 가격의 교차점에 따라. 여기서는 두 번째 및 후속 주문의 개봉 후 이익을 가진 종가,예를 들어, 판매는 포인트로 측정되며 계산되지 않습니다. 즉,전략 테스터의 전문가 고문을 직접 실행해야 합니다 그리고 특정 통화 쌍 등에 대한 설정을 올바르게 준비하십시오. 당신께 드린 자산에 대하여 브로커. extern double Lots       = 0.20 ;-이 첫 번째 구매 및 판매 주문이 열립니다 많은 가격입니다. extern int TakeProfit    = 400 ;-이 주문이 이익으로 마감되는 포인트의 가격입니다. extern int TPB           = 300 ;-이 두 개 이상의 주문의 종가가 될 것입니다 포인트의 가격입니다 구매 주문에 대한 이익. extern int TPS           = 400 ;-이 두 개 이상의 주문의 종가가 될 것입니다 포인트의 가격입니다 판매 주문에 대한 이익. extern int
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experts
고문은 마틴 시스템을 사용하여 작동합니다. 그는 이동 평균 일정에 따라 거래를 시작합니다. 열 수,그것은 기간을 사용 미디엄 15 그리고 다른 가격 계산 기간과 다른 변화. 여기서는 두 번째 및 후속 주문의 개봉 후 이익을 가진 종가,예를 들어, 판매는 포인트로 측정되며 계산되지 않습니다. 즉,전략 테스터의 전문가 고문을 직접 실행해야 합니다 그리고 특정 통화 쌍 등에 대한 설정을 올바르게 준비하십시오. 당신께 드린 자산에 대하여 브로커. 외부 이중 로트= 0.20 ;-첫 번째 구매 및 판매 주문이 열리는 로트 가격입니다. -이 가격은 주문이 수익으로 마감되는 시점의 가격입니다. -이것은 두 개 이상의 주문의 종가가 될 시점의 가격입니다.                                    구매 주문에 대한 이익. -이것은 두 개 이상의 주문의 종가가 될 포인트의 가격입니다.                                    판매 주문에 대한 이익. -이 매개
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experts
여기,이 고문은 마법의 숫자가 없습니다. 이 가능하지 않기 때문에 종류의,이 단점이다 같은 터미널에서 두 명 이상의 전문가 고문을 열고 서로 간섭합니다. 하지만 이것은 다른 터미널에서 발생하지 않습니다. 고문이 작업하고 논리에 사용하기 때문에 코드 자체에 있습니다 독점적으로 마법의 주문 번호. 즉,그것은 조언자의 논리의 일부이며 그것 없이는 방법이 없습니다. 시장에 진입할 때,조언자는 현재 가격의 다른 평균과 통제를 많이 사용합니다. 시간에 현재 줄을 열고,결론에 와서 구매 또는 판매 순서를 엽니 다. 그의 거래의 요점은 항상 추세를 따라 잡는 것입니다. extern double Lots       = 0.20 ; 브로커와 계정의 통화로 많은 값을 열 수 있습니다 첫 번째 구매 주문. extern int TakeProfit    = 400 ; -구매에 대한 포인트로 계산 된 이익과 순서의 종가. extern int TPB           = 300 ; -수익이 있는 대기 중지 주문
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experts
이 방법은 첫 번째의 연속이지만 여러 번 더 많은 주문을 엽니 다. 왜? 내가 추가했기 때문에 보류중인 주문을 사용하여 그에게 트렌드 검색 제어. 즉,그는 가격이 어느 방향으로 움직이고 있는지 기억하고 어디서 왜 그가 마지막 주문을 열었습니다... 그래서 이 조언자는 항상 올바른 방향으로 나아가고 있습니다. 그것의 유일한 단점은 올바르게 설정 하 고 이러한 설정으로 작동 하지 않는 경우입니다. 그는 또한 현재 가격의 평균을 고려하고 몇 가지 결론에 도달하고 결과를 엽니 다 거래. 또한 현재 바의 열기를 제어하고 이전에 열린 위치를 분석합니다. 유일한 단점은 내가 현재 가격에서 포인트에 보류중인 주문의 개방을 지정하지 않은 것입니다. 내가 그것을 향상시킬 때,이 매개 변수를 설정에 확실히 추가 할 수 있습니다... extern double Lots       = 0.20 ; -브로커와 계정의 통화로 많은 값을 열 수 있습니다 첫 번째 구매 주문. extern double LotsSto
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experts
이 고문의 논리는 매우 일반적입니다. 시장에 진입하기 위해,그것은 다른 값을 가진 이동 평균을 사용합니다. 그리고 이러한 비율을 기반으로 열리고 항상 첫 번째 구매 거래가 열립니다. 그리고 이미 그녀와 그녀의 행동을 기반으로 그의 행동에 대한 다음 모델을 구축합니다. 정확히... 전문가 고문은 이익 및 정지 손실을 사용하지 않지만 닫습니다 주문은 더 적은 설정에 나타내는,특정 이익을 달성했다... 어쩌면 더 많지만 덜하지는 않습니다. extern double Lots     = 0.2 ; 이 값은 트랜잭션의 크기(볼륨)를 결정하는 값입니다. extern int Magic       = 1121 ; 고문 명령의 마법 번호. // //--- // extern int EnteringMarketBuy = 100 ; 이 시장에 진입하기 위해 두 이동 평균 사이의 거리입니다. // //--- // extern int FirstTransition        = 500 ; 첫 번째 오픈 구매
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
유틸리티
이것은 구매 및 판매 주문 네트워크를 배치하는 일반 패널입니다. 이 전문가 고문은 설정에 정의 된 이익 순서를 닫습니다. 그런 다음 사다리라는 매개 변수가 있습니다.이 매개 변수에는 사다리 매개 변수에 의해 표시된 점(여기서 주요 설정에서는 10 점)으로 주문 사이의 거리가 증가하기 시작하므로 두 번째 순서는 10 점,세 번째 순서는 20 점,네 번째 순서는 40 점 등이 포함됩니다. 그런 다음 설정에 있지 않기 때문에 이 고문에 무엇이 있는지 알아야 하지만 이 고문이 제안한 전략의 논리에 영향을 미칩니다.. 의이 고문이 다섯 개 주문을 엽니 다 여기 설정에서 가정 해 봅시다... 또는 구매... 또는 판매... 좋아.. 그러나,주문을 열 때,그것은 이전에 열린 주문의 절반으로 다음 오픈 주문의 로트를 증가시킬 것입니다. 즉,설정에서 0.1 로트를 설정하면 계획에 따라 5 개의 주문이 열리고 현재 가격에 가까운 첫 번째 주문은 0.1 로트의 가격으로 열립니다. 두 번째는 주어진
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experts
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experts
전문가 고문은 설정에 따라 거래합니다... 공격적인 것은 공격적이지 않습니다.여기,당신이 그것을 설정하면,그것은 거래 할 것입니다. 그의 전략의 특징으로 무엇을 강조해야합니까? 그리고 고문이 이와 같은 거래를 여는 사실... 그가 지정된 매개 변수에 따라 구매 거래를 열면 설정의 특정 지점을 통해 판매 신호가 있는 즉시 구매 주문 아래에 판매 거래가 열립니다. 그리고 정확히 그 반대입니다. 그는 지정된 매개 변수에 따라 판매 거래를 개설 한 경우,다음 거래는 판매 거래 위에 열립니다 구입할 수 있습니다. 그럼,나는 고문의 거래에 대해 무슨 말을해야합니까? 따라서 3.00 에서 10.00 사이의 시간을 설정하면 고문은 3.00 에서 10.00 사이의 거래 만 열고 터미널 창에있는 동안 나머지 모든 작업을 수행 할 것이며 설정에서 트롤을 지정하고 가장 중요한 것은-이 거래가이 고문에 의해 열린 경우 거래를 닫습니다. 전문가 고문은 거래에서 두 가지 지표,즉 이동 평균과 악어를 사용합니다
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experts
이 고문은 마틴 아이디어에 유사,하지만 아주 마틴. 처음에,나는 그 논리를 숨기고 싶었지만,나는 여전히 부분적으로 설정과 함께 그 특성을 공개해야하고 한 곳에서 구매자가 논리에 혼란이 없도록 매개 변수를 지정해야한다는 사실을 소개 할 것입니다.,프로그래머 이후,내 의견으로는,생각의 논리에서 평범한 사람들과 약간 다릅니다. 그리고 이러한 이유로 개인적으로 나는 설명에서이 고문의 작업에 대해 더 많이 밝히려고 노력할 것입니다. 우선,나는이 고문에 대한 계정 잔액의 전체 금액에 제한을 설정했으며,고문은 확립 된 한계의이 금액이 그를 거래하기에 충분할 때까지만 거래를 열 것입니다. 여기서 당신은 고문이 삭감에 가서 주문을 열지 않는 경우 마진 콜 제한 자체가 당신을 저장하지 않습니다 것을 알 필요가 있지만,그는 자신의 오픈 거래에 손실을 초래하기 때문에,고문은 결국 어쨌든 계정의 모든 자본을 배출합니다. 그리고 이러한 이유로,이 무역에 고문을 제공하는 것이 더 나은 상황이있다. 관리자
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experts
왜 헤지? 이 고문의 전략은 투자 한 투자를 저장하려고하기 때문에. 그렇기 때문에 이 고문은 손절매를 사용하지 않으며 그의 전략은 전적으로 승리를 목표로 하며 외환 시장에서 발생하는 중요한 상황에서 거래를 열어 자본을 절약하려고 노력할 것입니다. 통화 쌍에 대한 스크린 샷 그래프는 고문이 헤지 상태에 들어가 자본을 절약하려고 시도하면서 동시에 심하게 벌지 않았 음을 정확히 보여줍니다(그래프의 이러한 상향 줄무늬는 고문이 얼마나 많은 돈을 벌 수 있었는지 보여줍니다...)이 과정에서 설정을 변경하는 것도 좋은 일이 아닙니다.왜냐하면 통화 쌍은 일종의 파동을 가지고 있기 때문입니다. 물론 예외가 있지만 가격은 거의 항상 일반적인 코스로 돌아가고 완고하게 설정된 방향으로 움직입니다. 그녀가 이번에 무언가를 얻지 못했다면,그녀는 확실히 돌아와서 그녀가 얻지 못한 것을 얻을 것입니다. 이것이 인간의 정신이 작동하는 방식입니다. 그래서 당신이 그것을 베팅하고있는 통화 쌍의 역사를 기반으로 전문
That Day
Iurii Kuksov
지표
이 지표는 그 창조에서 평범합니다. 그것은 최고점과 최저점을 계산하고 평균 가격과 상관 관계를 맺습니다. 그 유일한 아름다움은 과거의 매개 변수와 현재의 매개 변수를 연관시키는 것입니다.그래서 저는 그것을"그 날"이라고 불렀습니다."1 시간 차트의 기간 동안 개발되었습니다. 그리고 그것이 그가 올바르게 행동하는 곳입니다. 설정에서,이 매개 변수를 설정하기 쉽다:길이는 평균 가격을 결정한다. 매개 변수:프림은 표시기가 평균 가격을 계산하는 데 사용할 가격을 나타냅니다. 예를 들어 차트에 두 개의 표시기를 놓고 프림 매개 변수로 한 표시기에 대해 낮은 가격을 지정하고 다른 표시기에 대해 높은 가격을 지정하면 이 두 표시기가 코리더를 만듭니다. 또한 두 개의 표시기를 사용하여 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 의 첫 번째 매개 변수는 꼼꼼한=낮은 가정 해 봅시다,두 번째 매개 변수는=중앙값과 구매 또는 판매 주문의 배치에 따라,정지 손실은 중간 라인을 넘어 이동할 수 있습니다. 매개 변수
StrategySchedule
Iurii Kuksov
지표
이 표시기는 라인을 사용하여 자신의 계산 및 거래에서 상인을 도울 특정 촛불 판독 값을 구축하는 일종의 전략입니다. 표시 자체는 일반 이동 평균입니다,두 가지 색상으로 착색되는:빛과 어둠,따라서 상인에게 주어진 시간에 현재 상황에서 시장 행동의 특성을 보여줍니다,색상 표시에 따라,어떤 거래는 최고의 시간의이 단계에서 열립니다 나타냅니다:하나 구입,또는 판매. 그러나 지표의 수직 및 수평선은 상인에게 자신의 결론을 자세히 살펴볼 권리를 부여하며,상인이 특정 시간에 거래하는 경우 더욱 그렇습니다.이 지표는 지표 설정에서 상인 자신이 설정 한 특정 시간 동안의 수평선과 함께 양초의 최대 및 최소 개폐를 계산하고이를 나누면 매개 변수가 상인 자신이 설정 한 일정 기간 동안 최대 및 최소의 평균 값을 나타내는 세 번째 줄로 나누어집니다. 그리고 상인의 편의를 위해,나는 일 무역에서 오늘 거래의 끝을 표시합니다 세 번째 수직 라인을 추가했다. 이 표시기는 1 시간 동안 올바르게 작동합니
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experts
전문가 고문은 레벨별로 거래합니다. 즉,레벨은 고문의 설정에서 설정됩니다:레벨이 계산 될 때 아침,저녁은 계산이 수행 될 때이며,이 기간 동안 고문은 폐쇄 및 개방 바의 최고점과 최저점을 계산하며,그 후에 만 주문 보류 중지를 엽니 다 최대보다 한 번 구매 및 판매하여 최소 이하. 조언자의 설정에서 무역 매개 변수는 조언자가 대기 중인 주문을 열 때까지 시간을 담당합니다. 고문은 정지 손실이 없습니다. 전문가 자문가는 가격이 손실되면 이전 주문을 닫기 위해 반대 명령을 내립니다. 고문은 최대 레벨과 최소 레벨 사이의 중간에 정확히 카운터 주문을 엽니 다. 그는 이 순서를 더 많은 것으로 열었습니다. 왜? 여기에 이러한 세부 사항이 있습니다.카운터 오더의 롯이 클수록 카운터 오더는 주문을 닫는 조언자의 설정에서도 표시된 이익에 대한 주요 주문을 닫습니다. 그러나 카운터 오더가 닫히지 않고 시장 가격이 카운터 오더에서 다시 롤백되면 고문은 주요 주문을 닫는 데 도움이되는 카운터 오더 네
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Experts
고문은 시장의 주요 선수를 계산하고,주요 선수가 베팅을 할 준비가되어 있다는 결론에 도달하고,이 순간 고문은 시장에서 하나의 주요 선수가 없을 수 있고 누가 어떤 방향으로 담요를 끌어 올 것이기 때문에 정지 손실로 구매 및 판매하기 위해 보류중인 두 개의 정지 명령을 엽니 다.!,따라서 최소 정지 손실을 설정하는 것이 좋습니다.현재 가격이 반전되고 주요 플레이어가 모든 것을 승리에 베팅하면 나중에 특정 손실을 입는 것보다 즉시 손실 순서를 닫는 것이 좋습니다. 조언자의 화살,또는 터미널 차트의 파키르의 마법 지팡이는 추세의 방향을 보여주고,일일 추세가 어느 방향으로 발전할 것인지 또는 현재 가격에 의한 붕괴가 예상되는 사건을 예측합니다. 고문은 통화 쌍에 대해 잘 수행합니다.$10,000 의 잔액으로 10 년 동안 4 백만 달러 이상을 벌고 고문은 많은 5.0 로트 또는 거래 당$5(주문)로 거래합니다. 이를 바탕으로 모든 것을 10 으로 나눈 다음$1,000 의 자본금과 주문 당
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experts
이번에는 스캘핑에 종사 할 고문을 제공 할 것입니다. 그의 전략에 다른 방법이 없기 때문에 예,예,그것은 스캘핑입니다. 그는 주로 시간별 차트에 스캘핑 않습니다,하지만 당신은뿐만 아니라 다른 기간을 설정할 수 있습니다. 하지만 그는 매일 차트에서 일하지 않을 것입니다.왜냐하면 그의 작업은 촛대,매일 촛불에 의해 계산되기 때문입니다.이것은 매일 차트에서 단 한 가지이며,조언자는 춤출 것이 없습니다. 조언자의 설정에는 아침과 저녁 매개 변수가 있습니다.조언자의 근무 시간,어떤 시간부터 그리고 어떤 시간에 조언자가 거래할 것인지에 대한 책임이 있습니다. 왜 회계사? 당신은 당신의 욕망에 따라 달라집니다 약간의 차이를 계산해야하기 때문에. 환자가 이길 것입니다,그것은 사실입니다. 조언자의 전략은 하루처럼 쉽고 명확합니다. 그리고 내가 그것을 만들었다고 생각하지 마십시오. 대부분의 경우,하지만 여기 나는 많은 브로커가 보류중인 주문의 큰 숫자를 배치 금지하고 보류중인 주문에 제한을 설정하기
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변