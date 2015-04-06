CCI Multi Currency EA MT4

Commodity Channel Index(CCI) Strategy Multicurrency EA MT4 — это продвинутое торговое решение, разработанное для трейдеров, стремящихся использовать Индекс товарного канала (CCI) для автоматизированной торговли по нескольким валютным парам. Этот EA идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые хотят оптимизировать свои торговые стратегии, используя надежный и хорошо протестированный алгоритм.

Этот EA предлагает значительные преимущества, включая настраиваемый подход к управлению рисками, точные стратегии входа и выхода, а также возможность работать с различными валютными парами. Благодаря своей надежной функциональности трейдеры могут выполнять сделки на основе рыночных условий в реальном времени, что делает его ценным инструментом для достижения стабильных результатов на динамичном forex рынке.

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Ключевые особенности

Основная торговая стратегия: Использует Индекс товарного канала для выявления потенциальных условий перекупленности и перепроданности.

Поддержка нескольких валют: Торговля по основным валютным парам, таким как EURUSD, GBPUSD и USDCHF.

Опции управления рисками: Включает настраиваемые функции Стоп-Лосс, Тейк-Профит и трейлинг-стоп для защиты инвестиций.

Фильтры входа: Включает проверки spread, фильтры временных сессий и новостные фильтры для повышения качества сделок.

Управление позициями: Предлагает настраиваемые опции для стратегий мартингейла и сетки, обеспечивая гибкость в торговых подходах.

Совместимость с брокерами: Разработан для бесшовной работы с различными брокерами, обеспечивая низкую задержку и оптимальное исполнение.

Панель мониторинга в реальном времени: Предоставляет визуальное отображение открытых сделок, капитала счета и ключевых показателей производительности для легкого мониторинга.

Оповещения и уведомления: Отправляет всплывающие оповещения, push-уведомления и электронные письма, чтобы держать вас в курсе торговой активности.

Испытайте мощь автоматизированной торговли с Commodity Channel Index(CCI) Strategy Multicurrency EA MT4, специально разработанным для платформы MetaTrader 4.

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