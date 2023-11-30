WH Fair Value Gap MT4

4.36

Испытайте торговлю, как никогда раньше, с нашим непревзойденным индикатором разрыва справедливой стоимости MT4 (FVG)
признан лучшим в своем классе. Этот индикатор рынка MQL5 выходит за рамки обычного,
предоставляя трейдерам непревзойденный уровень точности и понимания динамики рынка.

Версия EA: WH Fair Value Gap EA MT4
Индикатор на основе SMC:WH SMC Indicator MT4

Функции:

  1. Лучший в своем классе анализ разницы в справедливой стоимости.

  2. Поддержка нескольких таймфреймов.

  3. Персонализация.

  4. Оповещения в режиме реального времени.

  5. Удобное совершенство

  6. Полная совместимость

Преимущества:

  • Непревзойденная точность:   Принимайте решения с уверенностью, зная, что у вас под рукой есть наилучший индикатор разрыва справедливой стоимости.

  • Оптимизированное управление рисками:   Выявляйте корректировки рынка и управляйте рисками с непревзойденной точностью, используя истинную справедливую стоимость активов.

  • Универсальность в лучшем виде:   Настройте индикатор под свой предпочтительный стиль торговли, будь то внутридневная торговля, свинг-трейдинг или долгосрочное инвестирование. Легко адаптируйтесь к различным таймфреймам и инструментам.

  • Доказанное совершенство:   Подтвержденный тщательным тестированием и положительными отзывами пользователей, наш индикатор разницы в справедливой стоимости неизменно превосходит конкурентов в различных рыночных условиях.


Выведите свой торговый опыт на новый уровень с помощью индикатора разрыва справедливой стоимости Ultimate Fair Value Gap. Сделайте правильный выбор для своего успеха уже сегодня!

**свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы**


Отзывы 29
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Рекомендуем также
Smarter Trend Channel
Moegamat Luqmaan Titus
Индикаторы
Индикатор Смарт-Трендовый Канал Описание: Индикатор Смарт-Трендовый Канал — это мощный и адаптивный инструмент, предназначенный для визуальной идентификации ключевых рыночных трендов с помощью динамического построения каналов поддержки и сопротивления на графике цен. Используя продвинутые фрактальные вычисления, он автоматически прокладывает трендовые линии, которые корректируются в зависимости от рыночных условий, помогая трейдерам выявлять зоны пробоев и развороты рынка. Ключевые особенности:
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Индикаторы
Панель MT4 для нескольких таймфреймов Matrix Arrow Indicator - это бесплатное дополнение и отличный актив для вашего Matrix Arrow Indicator MT4 . Он показывает текущий сигнал индикатора Matrix Arrow Indicator MT4 для 5 настраиваемых пользователем таймфреймов и всего для 16 изменяемых символов / инструментов. Пользователь имеет возможность включить / отключить любой из 10 стандартных индикаторов, из которых состоит Matrix Arrow Indicator MT4 . Все 10 стандартных атрибутов индикаторов также настр
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Easy Pips Maker
Andrei Gerasimenko
4 (4)
Индикаторы
Рекомендуемый таймфрейм - H1! Индикатор имеет два вида сигнала. Это сигнал на открытие позиции от появления стрелки Выход цены за пределы канала В первом случае индикатор строит стрелки на основании построенного канала и лет Bollinger Bands. В другом случае трейдер может торговать, если цена просто вышла за пределы канала. Если цена выше канала - продаем. Если цена ниже канала, то можно искать место для покупки. Можно использовать и как сигнал для закрытия ранее открытого ордера. Индикатор не пе
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Индикаторы
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Currency Index Project GBP
Simone Guidarini
1 (1)
Индикаторы
GBP INDEX The Currency Index Project is ONE part of a thorough Forex study. Many people do not know the theoretical basis that drives currency exchange rates to move on the market. With this set of tools you will be able to have a more complete view of the entire market by analyzing not only the single currency of an exchange, but all the exchange rates that make up that currency by looking at a single window! The indicator faithfully represents the real index of a single currency present in a
FREE
ZhiBiQuShi MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Этот инструмент ZhiBiQuShi подходит для всех сортов и подходит для более 5 минут. Это хороший инструмент для оценки тенденций! Цена - нисходящий тренд ниже двух линий, а цена - восходящий тренд выше двух линий. ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК till_breakeven_rate: определяет, насколько близко канал будет следовать за ценой, пока сделка не станет безубыточной. РЕКОМЕНДУЕМ 1 space1: Определяет ширину канала от начала сделки до тех пор, пока прибыль не превысит start_at_pips_profit2. РЕКОМЕНДУЕМ 3-5. Каждо
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Индикаторы
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Индикаторы
Трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. Скользящая Хала является усовершенствованным вариантом скользящей средней, которая достаточно точно показывает момент разворота тренда, ее часто применяют в качестве фильтра сигналов. Сочетание двух периодов скользящей Хала полнее использует эти преимущества: HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Особенности
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.  VERSION MT5 -  Больше полезных индикаторов Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Индикаторы
The StrikePin indicator is a technical, analytical tool designed to identify trend reversals and find optimal market entries.  The StrikePin indicator is based on the pin bar pattern, which is the Price Action reversal pattern. An entry signal, in a trending market, can offer a very high-probability entry and a good risk to reward scenario. Be careful: the indicator is repainting since it is looking for highest high and lowest lows.  You should avoid to use it in experts but you can use it in
FREE
Retracement MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Индикаторы
Индикатор PipTick Retracement показывает текущее и историческое значения максимума, минимума и среднего значения. По желанию пользователя отображаются все основные уровни коррекции. Все эти уровни в сочетании формируют ключевые уровни поддержки и сопротивления. Всем видам трейдеров непременно необходимо осознавать эти уровни. Уровни High - максимум Low - минимум Midpoint - средняя точка 76,4 % 61,8 % 38,2 % 23,6 % Основные характеристики Индикатор показывает текущие уровни High, Low, Mid и вы
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Индикаторы
Двойной RSI по временным рамкам - это новый технический индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят сравнивать показатели Индекса Относительной Силы (RSI) из двух различных временных рамок на одном графике. Эта двойная перспектива позволяет трейдерам более эффективно идентифицировать подтверждения трендов и дивергенции. Например, трейдер может использовать RSI с одночасового графика наряду с дневным RSI, чтобы убедиться, что краткосрочные сделки соответствуют более широкому рыночному
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Индикаторы
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Индикаторы
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Что такое Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) — это индикатор типа осциллятора, разработанный для своевременного выявления разворотов тренда. В отличие от традиционных индикаторов, таких как скользящие средние или MACD, он сочетает в себе циклические колебания и импульс для более точного определения начала и окончания тренда. Основные характеристики Четкие сигналы разворота тренда: линия цикла поднимается при восходящем тренде и опускается при нисходящем. Снижение шумов во флетовых рынк
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Индикаторы
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Currency Index Project EUR
Simone Guidarini
Индикаторы
EUR INDEX The Currency Index Project is ONE part of a thorough Forex study. Many people do not know the theoretical basis that drives currency exchange rates to move on the market. With this set of tools you will be able to have a more complete view of the entire market by analyzing not only the single currency of an exchange, but all the exchange rates that make up that currency by looking at a single window! The indicator faithfully represents the real index of a single currency present in a
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Индикаторы
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
GS spread
Aleksander Gladkov
Индикаторы
Индикатор рассчитывает текущий спред для каждого тика по формуле Spread=(ASK-BID)/Point. График изменения границ спреда за таймфрейм отображается в отдельном окне с момента присоединения индикатора. Выводятся две линии соответствующие минимальному и максимальному значениям спреда. Окно индикатора самонастраивается по минимальному и максимальному значению от момента запуска. Минимальное и максимальное значения за весь период работы индикатора будут соответствовать отображаемым значениям уровней о
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.45 (11)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Индикаторы
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Индикаторы
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Индикаторы
Пробои ценовых уровней, продвинутая статистика, расчет ТейкПрофита и 3 вида уведомлений. Преимущества: Не перерисовывает свои результаты Сигнал строго на закрытии свечи Алгоритм фильтрации ложных пробоев Отлично сочетается с любой трендовой стратегией Работает на всех инструментах и таймсериях Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->   ЗДЕСЬ  / МТ5 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с AW Breakout Catcher всего в три простых шага: Шаг 1 - Открытие позиции Полу
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Индикаторы
Испытайте торговлю, как никогда раньше, с нашим непревзойденным индикатором разрыва справедливой стоимости MT5 (FVG) признан лучшим в своем классе. Этот индикатор рынка MQL5 выходит за рамки обычного, предоставляя трейдерам непревзойденный уровень точности и понимания динамики рынка. Версия EA:   WH Fair Value Gap EA MT5 Индикатор на основе SMC: WH SMC Indicator MT5 Функции: Лучший в своем классе анализ разницы в справедливой стоимости. Поддержка нескольких таймфреймов. Персонализация. Опове
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Эксперты
Представляем наш современный экспертный советник (EA), основанный на высокоэффективном индикаторе разрыва справедливой стоимости. Этот советник, предназначенный как для новичков, так и для опытных трейдеров, использует сложные алгоритмы для выявления и использования неэффективности рынка, гарантируя, что вы извлечете выгоду из каждой торговой возможности. СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ   ПОСЛЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА (.pdf) Версия MT4:   WH Fair Value Gap EA MT4 Основные характеристики: Автоматиз
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор Twin Peak MT5 --(Двойная вершина/ Двойная   дно)-- Индикатор «Двойная вершина и дно» — это инструмент технического анализа, предназначенный для выявления потенциальных моделей разворота на рынке. Он определяет области, где цена сделала два последовательных пика или впадины почти одинаковой высоты, за которыми последовало движение цены в противоположном направлении. Этот паттерн указывает на то, что рынок теряет импульс и может быть готов к развороту тренда. *Свяжит
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Индикаторы
Вы устали вручную рисовать уровни Фибоначчи на своих графиках? Вы ищете удобный и эффективный способ определения ключевых уровней поддержки и сопротивления в своей торговле? Не смотрите дальше!   Представляем DrawFib Pro, совершенный индикатор для MetaTrader 5, который выполняет автоматические   уровни   Фибоначчи.       рисование на ваших графиках и предоставление своевременных предупреждений при нарушении этих уровней. С DrawFib Pro вы можете улучшить свои торговые стратегии, сэкономить время
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Эксперты
AutoFib EA — это современный экспертный советник, разработанный для использования возможностей уровней коррекции и расширения Фибоначчи для автоматической торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, советник AutoFib сделает вашу торговую стратегию точной и эффективной. Test   The EA Before Risking Real Money.  Отрегулируйте настройки на основе   результатов тестирования. Есть вопросы? Не стесняйтесь   задавать. Основные характеристики: Автоматизированная торгов
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   паттерн ценовой волны   MT5 --(паттерн ABCD)-- Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave EA MT5
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор распознавания образов Advanced Gartley Этот индикатор обнаруживает паттерн Гартли на основе HH и LL ценовой структуры и уровней Фибоначчи, и при достижении определенных уровней Фибо индикатор отображает паттерн на графике. Версия MT4:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Этот индикатор является частью  комбо   Ultimate Harmonic Patterns MT5  , который включает в себя все функции распознавания образов.** Функции : Расширенный алгоритм обнаружения паттерна Гартли с вы
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Индикаторы
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Утилиты
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Индикаторы
Вы устали вручную рисовать уровни Фибоначчи на своих графиках? Вы ищете удобный и эффективный способ определения ключевых уровней поддержки и сопротивления в своей торговле? Не смотрите дальше!   Представляем DrawFib Pro, совершенный индикатор для MetaTrader 4, который выполняет автоматические   уровни   Фибоначчи.       рисование на ваших графиках и предоставление своевременных предупреждений при нарушении этих уровней. С DrawFib Pro вы можете улучшить свои торговые стратегии, сэкономить время
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с индикатором   WH   Trading Sessions MT5   для MetaTrader 5! Этот мощный инструмент поможет вам визуализировать и управлять ключевыми рыночными сессиями без особых усилий. Основанный на   на:   Индикатор WH SMC MT5 Версия MT4:   WH Trading Sessions MT4 Основные характеристики: Интерактивная панель графического интерфейса пользователя   — легкий выбор и переключение между торговыми сессиями   Азии, Лондона и Нью-Йорка   . Настраиваемые оповещения и настройки
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   ценовой волновой паттерн   MT4 --(ABCD Pattern)--     Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave E
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Эксперты
AutoFib EA — это современный экспертный советник, разработанный для использования возможностей уровней коррекции и расширения Фибоначчи для автоматической торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, советник AutoFib сделает вашу торговую стратегию точной и эффективной. Test     The EA Before Risking Real Money.  Отрегулируйте настройки на основе результатов вашего тестирования.       результаты. Вопросы? Не стесняйтесь       просить. Основные характеристики: Ав
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор основан на знаменитом фрактальном индикаторе, но с большим количеством настроек   и гибкости. это мощный инструмент для выявления разворотов тренда и максимизации потенциальной прибыли. Благодаря расширенным функциям и удобному интерфейсу это идеальный выбор для трейдеров всех уровней. Версия MT5:   Ultimate Fractals MT5 Функции : Настраиваемое количество фрактальных свечей. Разворотные линии. Настраиваемые настройки. Удобный интерфейс. Основные параметры: Candles On Left - коли
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Индикаторы
Этот индикатор основан на знаменитом фрактальном индикаторе, но с большим количеством настроек   и гибкости. это мощный инструмент для выявления разворотов тренда и максимизации потенциальной прибыли. Благодаря расширенным функциям и удобному интерфейсу это идеальный выбор для трейдеров всех уровней. Версия MT4:   Ultimate Fractals MT4 Функции : Настраиваемое количество фрактальных свечей. Разворотные линии. Настраиваемые настройки. Удобный интерфейс. Основные параметры: Candles On Left - коли
FREE
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Эксперты
Представляем наш современный экспертный советник (EA), основанный на высокоэффективном индикаторе разрыва справедливой стоимости. Этот советник, предназначенный как для новичков, так и для опытных трейдеров, использует сложные алгоритмы для выявления и использования неэффективности рынка, гарантируя, что вы извлечете выгоду из каждой торговой возможности. СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ   ПОСЛЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА (.pdf) Версия MT5:   WH Fair Value Gap EA MT5 Основные характеристики: Автоматизи
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Индикаторы
Откройте для себя новое измерение торговли с нашим передовым индикатором MQL5 Range BreakOut MT5 Этот мощный инструмент предназначен для выявления и извлечения выгоды из движения цен, когда они выходят за пределы установленных диапазонов. предоставляя вам точность и уверенность, необходимые для процветания в динамичном мире финансовых рынков. Версия MT4   :   WH Range BreakOut MT4 Функции: Точное определение дальности. Мультисимволы и мультитаймфреймы (сканер). Сигналы прорыва в реальном врем
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Индикаторы
Трехлинейный индикатор забастовки       для MetaTrader 4 (MT4). Этот продвинутый инструмент поможет вам точно и легко определять потенциальные развороты рынка. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, этот индикатор может улучшить ваши торговые решения и максимизировать вашу прибыль. Contact me after purchase for guidance  Основные характеристики: Точные сигналы разворота   : выявляйте потенциальные развороты тренда на основе трехлинейного паттерна — проверенной свечно
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор распознавания паттернов Advanced Gartley Этот индикатор обнаруживает паттерн Гартли на основе HH и LL ценовой структуры и уровней Фибоначчи, и при достижении определенных уровней Фибоначчи индикатор отображает паттерн на графике. Версия MT5:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Этот индикатор является частью   комбинации       WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , включая все функции распознавания образов.** Функции : Усовершенствованный алгоритм обнаружения паттерна
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью       Торговые сессии   WH   MT4       Индикатор для MetaTrader 4! Этот мощный инструмент поможет вам визуализировать и управлять ключевыми рыночными сессиями без особых усилий. На основе:   Индикатор WH SMC MT4 Версия MT5:   WH Trading Sessions MT5 Основные характеристики: Интерактивная панель графического интерфейса       – Легко выбирать и переключаться между       Азия, Лондон и Нью-Йорк       торговые сессии. Настраиваемые оповещения и настройки
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Индикаторы
Вы устали упускать выгодные рыночные тренды? Вы хотели бы иметь надежный инструмент, который мог бы точно и точно определять продолжение тренда? Не смотрите дальше! Наш индикатор продолжения тренда призван усилить вашу торговую стратегию и помочь вам опережать конкурентов. Индикатор продолжения тренда — это мощный инструмент, специально созданный для помощи трейдерам в выявлении и подтверждении паттернов продолжения тренда на различных финансовых рынках. Независимо от того, торгуете ли вы ак
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Индикаторы
Откройте для себя новое измерение торговли с нашим передовым индикатором MQL4 Range BreakOut MT4 Этот мощный инструмент предназначен для выявления и извлечения выгоды из движения цен, когда они выходят за пределы установленных диапазонов. предоставляя вам точность и уверенность, необходимые для процветания в динамичном мире финансовых рынков. Версия MT5   :   WH Range BreakOut MT5 Функции: Точное определение дальности. Мультисимволы и мультитаймфреймы (сканер). Сигналы прорыва в реальном
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Индикаторы
Представляем Auto Trendline, инновационный индикатор MT5, который автоматизирует процесс рисования линий тренда на ваших графиках. Попрощайтесь с утомительной и трудоемкой задачей ручного рисования линий тренда, и пусть Auto Trendline сделает всю работу за вас! *Свяжитесь со мной после покупки, чтобы отправить вам    инструкции и пошаговое руководство. Благодаря усовершенствованному алгоритму Auto Trendline автоматически определяет и рисует линии тренда, экономя ваше время и усилия. Просто п
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Эксперты
Используйте потенциал торговли на прорывах с помощью   Range Breakout EA —   экспертного советника, тщательно разработанного для точного и уверенного определения рыночных диапазонов и торговли в них. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Входные данные по умолчанию для       EURUSD - H1   . Основные характеристики: Динамическое обнаружение диапазона:   автоматически определяет рыночные диапазоны на основе предпочитаемых вами таймфреймов и ключевых уров
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Индикаторы
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор распознавания Ultimate Harmonic Patterns Паттерн Гартли, паттерн Летучая мышь и паттерн Сайфер — популярные инструменты технического анализа, используемые трейдерами для определения потенциальных точек разворота на рынке. Наш индикатор распознавания Ultimate Harmonic Patterns — это мощный инструмент, использующий передовые алгоритмы для сканирования рынков и выявления этих моделей в режиме реального времени. С нашим индикатором распознавания Ultimate Harmonic Patte
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор Twin Peak MT4 --(Двойная вершина/дно)-- Индикатор «Двойная вершина и дно» — это инструмент технического анализа, предназначенный для выявления потенциальных моделей разворота на рынке. Он определяет области, где цена сделала два последовательных пика или впадины почти одинаковой высоты, за которыми последовало движение цены в противоположном направлении. Этот паттерн указывает на то, что рынок теряет импульс и может быть готов к развороту тренда. Функции: Автом
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Индикаторы
Представляем Auto Trendline, инновационный индикатор MT4, который автоматизирует процесс рисования линий тренда на ваших графиках. Попрощайтесь с утомительной и трудоемкой задачей ручного рисования линий тренда, и пусть Auto Trendline сделает всю работу за вас! *Свяжитесь со мной после покупки, чтобы отправить вам    инструкции и пошаговое руководство. Благодаря усовершенствованному алгоритму Auto Trendline автоматически определяет и рисует линии тренда, экономя ваше время и усилия. Просто
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Индикаторы
Вы устали упускать выгодные рыночные тренды? Вы хотели бы иметь надежный инструмент, который мог бы точно и точно определять продолжение тренда? Не смотрите дальше! Наш индикатор продолжения тренда призван усилить вашу торговую стратегию и помочь вам опережать конкурентов. Индикатор продолжения тренда — это мощный инструмент, специально созданный для помощи трейдерам в выявлении и подтверждении паттернов продолжения тренда на различных финансовых рынках. Независимо от того, торгуете ли вы ак
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Индикаторы
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
Фильтр:
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
98898
Ответ разработчика Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7550
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

[Удален] 2024.11.11 17:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 17:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 17:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:27 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 15:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 15:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.04 08:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

12
Ответ на отзыв