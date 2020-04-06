BreakingTrend

O Expert Advisor Breaking Trend abre a primeira posição apenas para comprar uma ordem. Em seguida, ele olha, se o preço vai em uma perda, em seguida, a uma certa distância da perda, ele coloca pendente Stop Order Sell À venda com um lote aumentado, o que cobriria a perda e fixar o lucro ao fechar as ordens de compra e venda. E então todo o comércio acontece de fato com essa lógica.

Esta é a configuração do EA:

-- LOT ---

extern double lots                       = 0.2; - este parâmetro é responsável pela compra do lote ao abrir a 
                                                  primeira posição, ordens de compra.

extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0; - este parâmetro responde a qual número será aumentado (multiplicado),
                                                  lote inicial de compra para abrir uma ordem pendente
                                                  para a venda, para pagar as perdas em aberto oder para a compra
                                                  e quando um certo lucro é alcançado, feche todas as ordens 
                                                  (para comprar e vendas) que estão no mercado e participam da 
                                                  licitação.
Uma espécie de-esta é a estratégia deste ea: abrir ordens apenas para compra, e colocando pendentes
ordens de venda, onde normalmente o comerciante coloca seu stop loss e se o preço vai em uma perda do primeiro aberto
ordens, então o comerciante tem a oportunidade de ganhar com essa perda. Em teoria, essa função OrderCloseBy está em
linguagem mql4, mas nem todos os corretores permitem seu uso na negociação. Aqui o lote é multiplicado por 3.0 e será 
igual a 0.6 ao comprar uma ordem de parada pendente para Venda, O parâmetro TheFirstOrderToClose mostrará em qual
distância da primeira ordem de compra aberta, uma ordem pendente de venda será aberta se o preço atual 
ele vai ultrapassar essa barreira que você estabeleceu, na qual você permite que suas perdas estabeleçam essa 
distância. A ordem de venda pendente em si será aberta mais 50 pips da distância especificada por você neste 
parâmetro.

extern double IncreasingLotForSecondTime = 4.0; - esta opção responde a qual número será aumentado já o atual
                                                  lote (0.6) e já será igual a 2.4 lotes com uma ordem pendente 
                                                  aberta À venda e se, de repente, o preço atual mudar novamente 
                                                  direção, tendência e começará a trazer perdas já abertas 
                                                  ordem de venda, mas com tudo isso, ela compensará sua 
                                                  perda aberta primeira ordem de compra, então vamos tentar 
abrir uma ordem de compra de stop pendente que, ao atingir um determinado lucro, que é especificado no parâmetro 
closelotprofit todas as ordens no nosso mercado seriam fechadas e começaríamos nossas táticas novamente. É necessário 
note que o parâmetro closelotprofit funciona a partir do parâmetro especificado e pode ser maior, mas não menor que o 
parâmetro especificado parâmetro. A ordem de compra pendente será aberta à distância especificada pelo parâmetro 
TheSecondOrderToClose, quando o preço atual é atingido, uma ordem de compra pendente de 500 pontos será aberta a 
partir do preço atual preços e ele será projetado para uma súbita flutuação do mercado no aumento dos preços de 
compra, o que abriria e fecharia imediatamente todas as ordens que temos no mercado para começar a sua estratégia de 
negociação novamente. Distância TheSecondOrderToClose indicado a partir de uma ordem pendente em aberto para venda 
mais 500 pips.

extern double IncreasingLotForThirdTime  = 3.0; - bem, se tudo der errado aqui, e tudo não for do nosso jeito, então
                                                  este parâmetro será responsável pelo aumento do lote de venda atual 
                                                  e que vamos tentar descobrir a uma distância do primeiro de nós
                                                  uma posição de compra aberta e, o lote será igual a 7,2 lotes
                                                  para venda. P. S.: há uma característica que se destaca:
as ordens podem ser colocadas em lotes grandes, mas isso ainda não é um fato de que elas estarão abertas no mercado.

extern double IncreasingLotForFourthTime = 5.0; - e esse parâmetro, pode-se dizer, é uma tábua de salvação para 
                                                  Expert Advisor e que aumentará o lote atual pelo número 
                                                  especificado e será igual a 36,0 lotes para abrir uma ordem de 
                                                  compra. E este o parâmetro interage com o parâmetro the Fourth 
                                                  Order To Close que indica a distância da primeira ordem aberta
para venda e destina-se a abrir uma ordem de fechamento de compra e fechar todas as ordens e, ao mesmo tempo, alterar
uma tendência para o comércio posterior que poderia ter começado tudo de novo.


--- ORDER OPENING DISTANCE ---

extern int TheFirstOrderToClose  = 100; - este parâmetro é responsável pela distância para abrir uma ordem stop de 
                                          venda mais 50 pips da primeira ordem de compra aberta.

extern int TheSecondOrderToClose = 150; - este parâmetro é responsável pela abertura de uma ordem de compra pendente 
                                          mais 500 pips de uma ordem de venda Stop já aberta.

extern int TheThirdOrderToClose  = 200; - este parâmetro serve para abrir uma ordem de venda e é calculado  
                                          a distância da primeira ordem de compra aberta e a
                                          mercado.

extern int TheFourthOrderToClose = 5800; - este parâmetro é responsável pela abertura da última ordem do Expert, 
                                           quando para alcançar o qual será aberta a ordem de compra, a fim de fechar
                                           todas as ordens no mercado e mudar a tendência para iniciar a negociação
                                           operações de novo.

--- THE DISTANCE FOR PENDING ORDERS ---
input int SellingToCloseAPurchase  = 50; distância abertura da Primeira Ordem Pendente de venda
                                          para fechar uma ordem de compra
input int PurchaseToCloseTwoOrders = 100; distância de abertura da segunda ordem pendente de compra,
                                          para fechar ordens de compra e venda


--- CLOSE ---
input int morning = 0; a partir de que horas serão fechadas as ordens pendentes de compra
input int evening = 4; a partir de que horas As ordens pendentes de compra deixarão de ser fechadas

extern double closelotprofit = 0.01; - este parâmetro é responsável pelo lucro segundo o qual todas as ordens serão 
                                       fechadas no mercado e aberto por este consultor. P. S.: é preciso observar
                                       tal característica é que, quando o preço das ordens flutua, elas serão 
                                       fechadas mais esse parâmetro, mas não menos. Ou seja, se você 
                                       especificar 10.0, então, enquanto a soma das ordens abertas no mercado não 
                                       será igual a 10.0 as ordens não serão fechadas. 
No entanto, se o preço de mercado flutuar, a soma das ordens será igual a: 10.01, 11.0, 12.0, 13.0 20.0, etc. 
fechado. Ou seja, o parâmetro indica que as ordens serão fechadas pelo menos com esse parâmetro. Ou seja, se a quantidade de ordens 
será 9.99, então as ordens não serão fechadas.


-- TREND LINE ---

enum TREND - esta é uma lista de parâmetros que indicam o período para o qual a tendência será calculada.
{
   Period_M1   = PERIOD_M1,
   Period_M5   = PERIOD_M5,
   Period_M15  = PERIOD_M15,
   Period_M30  = PERIOD_M30,
   Period_H1   = PERIOD_H1,
   Period_H4   = PERIOD_H4,
   Period_D1   = PERIOD_D1,
   Period_W1   = PERIOD_W1,
   Period_MN1  = PERIOD_MN1
};
input TREND trendline; - neste parâmetro, você indicará exatamente para qual período você irá contar
                         tendência para o trabalho do Expert e a abertura da primeira ordem.

extern int Last  = 1; - este parâmetro indica o preço mínimo da barra. Aqui está o último bar e seu
                        preço mínimo. Se você colocar 0-zero, o cálculo ocorrerá no preço atual.

extern int First = 20; - este parâmetro indica o preço mínimo da barra. Aqui está o vigésimo bar e seu
                         preço mínimo. Se você colocar 0-zero, o cálculo ocorrerá no preço atual.

PS: deve-se notar aqui que o EA começa a trabalhar em uma tendência de baixa. Mas você pode fazer o que ele vai e 
por tendência ascendente começar a negociar. Como? Trocar os valores. Onde há uma unidade para colocar vinte,
e onde vale vinte colocar um.



--- MAGIC NUMBER ---

extern int magic1 = 111; - é o número mágico da primeira ordem.
extern int magic2 = 123; - é o número mágico do segundo mandado.
extern int magic3 = 124; - é o número mágico da terceira ordem.
extern int magic4 = 125; - é o número mágico da quarta ordem.
Produtos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Experts
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de MT4 do indicador de seta Matrix com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de conv
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Experts
Sistema de grid trading utilizando indicadores GunLines RSI, Bollinger Bands, fecho com base no lucro total com fecho parcial e posições de cobertura. Sinal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Prazo: M15 O consultor é instalado em apenas um gráfico para negociar todos os símbolos Se a corretora utilizar um sufixo (por exemplo CAD.с), deverá introduzir o sufixo nas definições Configurações
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
NOVA EurUsd EA
Gabriel Beaird
Experts
TRADING PAIR: EUR/USD CANDLE TIME: 5M  BROKER: IG https://www.ig.com LEVERAGE: 1:200 NOVA EurUsd EA uses RSI , CCI , Stop Loss and it locks profits and sustains little drawdown by trailing its profits.   Bars in test     262084 Ticks modelled   75562166 Modelling quality       90.00 % Mismatched charts errors         4 Initial deposit 10000.00 Spread  Current ( 6 ) Total net profit         3417.50 Gross profit     33101.90 Gross loss      - 29684.40 Profit factor   1.12 Expected payoff 0.64 A
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Moneyflow trader
Thomas Kjelvik
Experts
Moneyflow trader is an EA based on the MFI indicator. It  doesn't use martingale or grid. Open trades are based on MFI compared to mfi a spesified number of candels back in time. It closes trades by stoploss or a set of rules based on MA.  Check out my other products:  https://www.mql5.com/en/users/tkjelvik/seller#products EA is most suitable for traders who like a lot of action and trades.  Input parameters MAperiode: Moving average periode used by the close function mfiperiode: Moneyflow
EA Two MA
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The Expert Advisor trades by two Moving Average lines. There are also two types of order closing: 1) if there is an opposite signal, 2) closing order by take profit, stop loss, and trailing stop. You can configure Moving Average indicators. Key Advantages Ability to work with fixed lot and MM. Six trailing stop modifications. Easy to use. Two types of order closing. The EA works with all brokers. Parameters General Order Type – trade directions. Use_Risk_MM – if true , lot size is increased wh
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Conselheiro " Divergence Progression» Para que o EA funcione, você deve baixar o indicador da seção CodeBase-http: / / www.mql5. com/PT/code/32437 - e colocá-lo na pasta MQL4 / Indicators Parâmetros recomendados D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Fechar no sinal oposto=false; Este EA é de médio prazo e destina-se apenas à negociação no período D1. O EA Negocia de acordo com os sinais de diver
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Superiority in Calculations MT4
Pavel Malyshko
Experts
The uniqueness of this expert is that he uses one common set. for most Expert Advisors, this is not applicable and will not work because most Expert Advisors have either sets that you can download yourself or embedded in the code for each currency pair. This Expert Advisor uses only 1 set for all 20 currency pairs. the adviser can work with a small deposit starting from $50. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that u
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Experts
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
Down Under
Thomas Bradley Butler
Experts
Down Under negocia o par AUD/USD em um período de 1 hora. Este EA negocia o ATR e o OHLC. Ele é formatado para este par neste período de tempo. A composição é usada com um min. tamanho do lote e um máx. tamanho do lote. A porcentagem dos saldos é composta em negociações vencedoras. À medida que o saldo flutua, o mesmo acontece com o tamanho do lote. Configurações: % de risco mm lotes mm lotes máximos Não há mais nada para mudar. Isso não tem capacidade de martingale ou hedging. A única out
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith é um algoritmo potente e disciplinado para XAUUSD (ouro). Ele não utiliza métodos arriscados (grades (grid) , martingale, etc.) e cada operação é protegida por stop loss . Lógica: identifica o movimento de tendência e opera os pullbacks , abrindo apenas uma posição por sinal. Sem configurações complexas — os padrões já estão prontos para uso real: arraste o EA para o gráfico e comece a
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Mais do autor
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilitários
Olá a todos.  Quero falar um pouco sobre este painel para negociação no mercado de câmbio financeiro. O painel está escrito na linguagem de programação MQL4 e é projetado para auxiliar na abertura de ordens de mercado para determinadas posições. Ele funciona tanto com ordens normais quanto com pendentes. Ou seja, abre ordens de venda e compra, como Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. E também abre uma rede de ordens pendentes e, incluindo ordens grid, ou seja, imediatamente e ord
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experts
Este EA usa Moving Average com certos parâmetros para abrir ordens. Ele sempre abrirá a primeira negociação para comprar, mas, sob certas configurações, ele só pode abrir negociações para vender. Para fechar as ordens, ele usa o lucro após o qual ele fecha todas as ordens e começa seu trabalho novamente. Até agora, ele trabalha como um Martingale e um retentor. extern double Lots                = 0.20 ; - Com este parâmetro, que é o valor da moeda em que você vai para negociar, o conselheiro com
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experts
Este Expert Advisor é na verdade um martingale e funciona apenas para ordens de compra com Magic1. Para todos os outros oder, o thralling não funciona. Dependendo do parâmetro EnteringMarket, o Expert Advisor abrirá mandados são mais raros ou mais frequentes. Isso depende da distância das médias móveis uma da outra e quanto maior essa distância, mais a ordem de compra será aberta com menos frequência. O significado da estratégia é simples: uma ordem de compra é aberta e, dependendo de como o pre
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
Este é um conselheiro normal que trabalha no sistema Martingale. Coloca ordens dependendo da intersecção do preço médio. Aqui é necessário dizer que o preço de fechamento com lucro após a abertura da segunda e seguintes ordens, por exemplo, a venda é medida por pontos e não é considerada. Ou seja, você mesmo terá que executar o Expert Advisor no testador de estratégias e prepará-lo adequadamente para um determinado par de moedas, etc ativos fornecidos a você por seu corretor. extern double Lots
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experts
O vereador trabalha no sistema Martingale. Ele abre as transações no cronograma da Moving Average. Para abrir usa PERIOD M15 e diferente período de cálculo do preço e com diferentes mudanças. Aqui é necessário dizer que o preço de fechamento com lucro após a abertura da segunda e seguintes ordens, por exemplo, a venda é medida por pontos e não é considerada. Ou seja, você mesmo terá que executar o Expert Advisor no testador de estratégias e prepará-lo adequadamente para um determinado par de moe
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experts
Aqui, este conselheiro não tem números mágicos. É um defeito, pois não será possível abrir dois ou mais experts no mesmo terminal, pois eles interferirão uns com os outros. Em diferentes terminais isso não vai acontecer. Eles estão no próprio código, pois o Expert Advisor trabalha e usa em sua lógica números de ordens exclusivamente mágicos. Ou seja, isso faz parte da lógica do trabalho dos conselheiros e sem ela. Ao entrar no mercado, o Expert usa uma grande leitura de diferentes médias do preç
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experts
Este EA é a continuação do primeiro, mas, ele abre muitas vezes mais ordens. Porquê? Porque lhe acrescentei controle a busca de tendências usando ordens pendentes. Ou seja, ele se lembra em que direção o preço se move e, onde e por que ele abriu o último mandado?.. e assim, esse conselheiro está sempre indo na direção certa. A única coisa que não é suficiente é se você não configurá-lo corretamente e fazê-lo funcionar com essas configurações. Ele também considera os preços médios atuais e chega
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experts
A lógica do trabalho deste EA é muito comum. Para entrar no mercado, ele usa médias móveis Moving Average com diferentes valores e com base nessas relações abre, sempre abre a primeira transação de compra. A partir dela e do seu comportamento. construa o seguinte modelo de comportamento. Especificamente... o Expert Advisor não usa lucro e stop loss, mas fecha ordens para alcançar um determinado lucro, indicando nas configurações, o que não é menor... pode ser mais, mas não menos. extern double
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitários
Este é um painel comum que coloca uma rede de ordens de compra e venda. Fecha esta ordem Expert Advisor de acordo com o lucro definido nas Configurações. Em seguida, há um parâmetro chamado Ladder que inclui que a distância entre as ordens começam a aumentar nos pontos especificados pelo parâmetro ladder (aqui, nas configurações básicas é de 10 Pontos) significa uma segunda ordem de 10 pontos, uma terceira ordem de 20 pontos, uma quarta ordem de 40 pontos, etc. Então, o que você precisa saber
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experts
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Experts
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experts
O EA negocia dependendo das configurações... agressivo não é agressivo - aqui, como você o configura, é assim que ele negociará. O que deve ser destacado em sua estratégia? É assim que o conselheiro abre negócios... Se ele abrir uma ordem Buy para comprar de acordo com os parâmetros especificados, então, através de certos pontos nas configurações, se assim que houver um sinal de venda Sell, ele abrirá uma ordem de venda abaixo das ordens Buy para comprar. E exactamente o oposto. Se ele abriu uma
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experts
Este conselheiro é a ideia de Martingale, mas não exatamente Martingale. No início, eu queria esconder sua lógica,mas vou introduzir o fato de que eu ainda tenho que divulgar parcialmente suas características com as configurações e em um lugar tenho que especificar seus parâmetros para que os compradores não tenham confusão na lógica, já que os programadores, na minha opinião, são um pouco diferentes das pessoas comuns em sua lógica de pensamento e, é por isso que, pessoalmente, tentarei revela
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experts
Porquê hedging? Porque este ea sua estratégia vai tentar manter o seu investimento. É por isso que este EA não usa o stop loss e sua estratégia é direcionada exclusivamente para ganhar, e em situações críticas que ocorrem no mercado de câmbio, ele, abrindo transações, tentará manter seu capital. No gráfico da captura de tela do par de moedas XAUUSD, você pode ver exatamente em que ponto o Expert entrou em um estado de cobertura e tentou manter o capital e, ao mesmo tempo, não ganhou mal (essas b
That Day
Iurii Kuksov
Indicadores
O indicador é comum em sua criação. Ele calcula altos e baixos e os correlaciona com o preço médio. A única beleza dele é que ele relaciona os parâmetros do dia passado com os parâmetros do dia presente, e é por isso que eu o chamei de "Naquele dia". Foi desenvolvido para o período de tempo do gráfico H1 - hora. E é nele que ele se comporta corretamente. Nas configurações é fácil parâmetro: length define o preço médio. Parâmetro: prim indica o preço que o indicador usará para calcular o preço mé
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indicadores
Este indicador é um tipo de estratégia que, com a ajuda de linhas, constrói essas ou outras leituras de velas que ajudarão o trader em seus cálculos e negociação. O indicador em si é uma média móvel normal, que é colorida em duas cores: clara e escura, e, assim, mostra ao trader a natureza do comportamento do mercado na situação atual em um determinado momento e, dependendo da indicação da cor, indica quais transações nesta fase do tempo é melhor abrir: compra ou venda. Mas as linhas verticai
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experts
O conselheiro negocia em níveis. Ou seja, nas configurações do Expert, os níveis são definidos: morning - é a partir de quando os níveis serão calculados, evening - é até quando os cálculos serão feitos e, é durante esse período que o Expert calculará os máximos e mínimos de fechamento e abertura das barras, e somente depois disso abrirá ordens pendentes Stop Uma acima do máximo para compra e uma abaixo do mínimo para venda. O parâmetro nottrade nas configurações do Expert Advisor é responsável
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Experts
O Expert Advisor calcula os grandes jogadores no mercado, conclui que os grandes jogadores estão prontos para fazer apostas e, nesse ponto, o Expert Advisor abre duas ordens pendentes de stop de compra e venda com stop loss, já que o grande Jogador no mercado pode não estar sozinho e quem vai puxar o cobertor não é conhecido?! para isso, é desejável que o stop loss seja definido como mínimo, pois se o preço atual virar e um grande jogador apostar tudo em uma vitória, é melhor fechar a ordem de p
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experts
Desta vez, vou arranjar um conselheiro que faça scalping. Sim, sim, é escalpelamento, porque em sua estratégia não há outra maneira. Escalpelamento, ele está envolvido principalmente no gráfico horário H1, mas você pode colocá-lo em outros períodos. Mas ele não trabalhará no gráfico diário, já que seu trabalho é calculado de acordo com velas, de acordo com velas diárias, que no gráfico diário tudo é apenas um e o conselheiro não tem por que dançar. Nas configurações do Expert, existem os parâmet
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário