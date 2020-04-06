BreakingTrend
O Expert Advisor Breaking Trend abre a primeira posição apenas para comprar uma ordem. Em seguida, ele olha, se o preço vai em uma perda, em seguida, a uma certa distância da perda, ele coloca pendente Stop Order Sell À venda com um lote aumentado, o que cobriria a perda e fixar o lucro ao fechar as ordens de compra e venda. E então todo o comércio acontece de fato com essa lógica.
Esta é a configuração do EA:
-- LOT --- extern double lots = 0.2; - este parâmetro é responsável pela compra do lote ao abrir a primeira posição, ordens de compra. extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0; - este parâmetro responde a qual número será aumentado (multiplicado), lote inicial de compra para abrir uma ordem pendente para a venda, para pagar as perdas em aberto oder para a compra e quando um certo lucro é alcançado, feche todas as ordens (para comprar e vendas) que estão no mercado e participam da licitação. Uma espécie de-esta é a estratégia deste ea: abrir ordens apenas para compra, e colocando pendentes ordens de venda, onde normalmente o comerciante coloca seu stop loss e se o preço vai em uma perda do primeiro aberto ordens, então o comerciante tem a oportunidade de ganhar com essa perda. Em teoria, essa função OrderCloseBy está em linguagem mql4, mas nem todos os corretores permitem seu uso na negociação. Aqui o lote é multiplicado por 3.0 e será igual a 0.6 ao comprar uma ordem de parada pendente para Venda, O parâmetro TheFirstOrderToClose mostrará em qual distância da primeira ordem de compra aberta, uma ordem pendente de venda será aberta se o preço atual ele vai ultrapassar essa barreira que você estabeleceu, na qual você permite que suas perdas estabeleçam essa distância. A ordem de venda pendente em si será aberta mais 50 pips da distância especificada por você neste parâmetro. extern double IncreasingLotForSecondTime = 4.0; - esta opção responde a qual número será aumentado já o atual lote (0.6) e já será igual a 2.4 lotes com uma ordem pendente aberta À venda e se, de repente, o preço atual mudar novamente direção, tendência e começará a trazer perdas já abertas ordem de venda, mas com tudo isso, ela compensará sua perda aberta primeira ordem de compra, então vamos tentar abrir uma ordem de compra de stop pendente que, ao atingir um determinado lucro, que é especificado no parâmetro closelotprofit todas as ordens no nosso mercado seriam fechadas e começaríamos nossas táticas novamente. É necessário note que o parâmetro closelotprofit funciona a partir do parâmetro especificado e pode ser maior, mas não menor que o parâmetro especificado parâmetro. A ordem de compra pendente será aberta à distância especificada pelo parâmetro TheSecondOrderToClose, quando o preço atual é atingido, uma ordem de compra pendente de 500 pontos será aberta a partir do preço atual preços e ele será projetado para uma súbita flutuação do mercado no aumento dos preços de compra, o que abriria e fecharia imediatamente todas as ordens que temos no mercado para começar a sua estratégia de negociação novamente. Distância TheSecondOrderToClose indicado a partir de uma ordem pendente em aberto para venda mais 500 pips. extern double IncreasingLotForThirdTime = 3.0; - bem, se tudo der errado aqui, e tudo não for do nosso jeito, então este parâmetro será responsável pelo aumento do lote de venda atual e que vamos tentar descobrir a uma distância do primeiro de nós uma posição de compra aberta e, o lote será igual a 7,2 lotes para venda. P. S.: há uma característica que se destaca: as ordens podem ser colocadas em lotes grandes, mas isso ainda não é um fato de que elas estarão abertas no mercado. extern double IncreasingLotForFourthTime = 5.0; - e esse parâmetro, pode-se dizer, é uma tábua de salvação para Expert Advisor e que aumentará o lote atual pelo número especificado e será igual a 36,0 lotes para abrir uma ordem de compra. E este o parâmetro interage com o parâmetro the Fourth Order To Close que indica a distância da primeira ordem aberta para venda e destina-se a abrir uma ordem de fechamento de compra e fechar todas as ordens e, ao mesmo tempo, alterar uma tendência para o comércio posterior que poderia ter começado tudo de novo. --- ORDER OPENING DISTANCE --- extern int TheFirstOrderToClose = 100; - este parâmetro é responsável pela distância para abrir uma ordem stop de venda mais 50 pips da primeira ordem de compra aberta. extern int TheSecondOrderToClose = 150; - este parâmetro é responsável pela abertura de uma ordem de compra pendente mais 500 pips de uma ordem de venda Stop já aberta. extern int TheThirdOrderToClose = 200; - este parâmetro serve para abrir uma ordem de venda e é calculado a distância da primeira ordem de compra aberta e a mercado. extern int TheFourthOrderToClose = 5800; - este parâmetro é responsável pela abertura da última ordem do Expert, quando para alcançar o qual será aberta a ordem de compra, a fim de fechar todas as ordens no mercado e mudar a tendência para iniciar a negociação operações de novo. --- THE DISTANCE FOR PENDING ORDERS --- input int SellingToCloseAPurchase = 50; distância abertura da Primeira Ordem Pendente de venda para fechar uma ordem de compra input int PurchaseToCloseTwoOrders = 100; distância de abertura da segunda ordem pendente de compra, para fechar ordens de compra e venda --- CLOSE --- input int morning = 0; a partir de que horas serão fechadas as ordens pendentes de compra input int evening = 4; a partir de que horas As ordens pendentes de compra deixarão de ser fechadas extern double closelotprofit = 0.01; - este parâmetro é responsável pelo lucro segundo o qual todas as ordens serão fechadas no mercado e aberto por este consultor. P. S.: é preciso observar tal característica é que, quando o preço das ordens flutua, elas serão fechadas mais esse parâmetro, mas não menos. Ou seja, se você especificar 10.0, então, enquanto a soma das ordens abertas no mercado não será igual a 10.0 as ordens não serão fechadas. No entanto, se o preço de mercado flutuar, a soma das ordens será igual a: 10.01, 11.0, 12.0, 13.0 20.0, etc. fechado. Ou seja, o parâmetro indica que as ordens serão fechadas pelo menos com esse parâmetro. Ou seja, se a quantidade de ordens será 9.99, então as ordens não serão fechadas. -- TREND LINE --- enum TREND - esta é uma lista de parâmetros que indicam o período para o qual a tendência será calculada. { Period_M1 = PERIOD_M1, Period_M5 = PERIOD_M5, Period_M15 = PERIOD_M15, Period_M30 = PERIOD_M30, Period_H1 = PERIOD_H1, Period_H4 = PERIOD_H4, Period_D1 = PERIOD_D1, Period_W1 = PERIOD_W1, Period_MN1 = PERIOD_MN1 }; input TREND trendline; - neste parâmetro, você indicará exatamente para qual período você irá contar tendência para o trabalho do Expert e a abertura da primeira ordem. extern int Last = 1; - este parâmetro indica o preço mínimo da barra. Aqui está o último bar e seu preço mínimo. Se você colocar 0-zero, o cálculo ocorrerá no preço atual. extern int First = 20; - este parâmetro indica o preço mínimo da barra. Aqui está o vigésimo bar e seu preço mínimo. Se você colocar 0-zero, o cálculo ocorrerá no preço atual. PS: deve-se notar aqui que o EA começa a trabalhar em uma tendência de baixa. Mas você pode fazer o que ele vai e por tendência ascendente começar a negociar. Como? Trocar os valores. Onde há uma unidade para colocar vinte, e onde vale vinte colocar um. --- MAGIC NUMBER --- extern int magic1 = 111; - é o número mágico da primeira ordem. extern int magic2 = 123; - é o número mágico do segundo mandado. extern int magic3 = 124; - é o número mágico da terceira ordem. extern int magic4 = 125; - é o número mágico da quarta ordem.