BreakingTrend

O Expert Advisor Breaking Trend abre a primeira posição apenas para comprar uma ordem. Em seguida, ele olha, se o preço vai em uma perda, em seguida, a uma certa distância da perda, ele coloca pendente Stop Order Sell À venda com um lote aumentado, o que cobriria a perda e fixar o lucro ao fechar as ordens de compra e venda. E então todo o comércio acontece de fato com essa lógica.

Esta é a configuração do EA: