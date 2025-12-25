КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Торговый баланс ЮАР (South Africa Trade Balance)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Служба доходов Южной Африки (South African Revenue Service (SARS))
Сектор:
Торговля
Низкая N/D R​13.951 млрд
R​21.756 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс (Trade Balance) ЮАР представляет собой разницу между общим значением экспорта и импорта за отчетный период, выраженную в южноафриканских рэндах. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков между странами. Индикатор публикуется ежемесячно Службой внутренних доходов ЮАР.

Основными внешнеэкономическими партнерами ЮАР служат Китай, Германия, США, Великобритания, Индия и Нигерия. Основные статьи экспорта — золото и алмазы, а импорта - нефть и нефтепродукты.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки обычно неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. В случае с ЮАР профицит считается благоприятным, поэтому рост значения может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс ЮАР (South Africa Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
R​13.951 млрд
R​21.756 млрд
сент. 2025
R​21.756 млрд
R​1.952 млрд
R​2.370 млрд
авг. 2025
R​3.968 млрд
R​20.290 млрд
июль 2025
R​20.290 млрд
R​20.960 млрд
июнь 2025
R​22.040 млрд
R​28.065 млрд
R​21.670 млрд
май 2025
R​21.670 млрд
R​8.919 млрд
R​12.999 млрд
апр. 2025
R​14.077 млрд
R​16.154 млрд
R​22.647 млрд
март 2025
R​24.774 млрд
R​16.591 млрд
R​19.946 млрд
февр. 2025
R​20.904 млрд
R​5.647 млрд
R​-16.806 млрд
янв. 2025
R​-16.420 млрд
R​14.012 млрд
R​15.460 млрд
дек. 2024
R​15.460 млрд
R​19.088 млрд
R​34.029 млрд
нояб. 2024
R​34.700 млрд
R​14.130 млрд
окт. 2024
R​14.630 млрд
R​12.840 млрд
сент. 2024
R​12.840 млрд
R​5.110 млрд
авг. 2024
R​5.630 млрд
R​17.070 млрд
июль 2024
R​17.610 млрд
R​24.235 млрд
июнь 2024
R​24.235 млрд
R​11.447 млрд
R​19.959 млрд
май 2024
R​20.093 млрд
R​18.760 млрд
R​9.685 млрд
апр. 2024
R​10.468 млрд
R​7.758 млрд
R​9.164 млрд
март 2024
R​7.273 млрд
R​6.295 млрд
R​13.335 млрд
февр. 2024
R​14.043 млрд
R​6.715 млрд
R​-9.688 млрд
янв. 2024
R​-9.437 млрд
R​7.518 млрд
R​15.617 млрд
дек. 2023
R​14.374 млрд
R​6.394 млрд
R​21.017 млрд
нояб. 2023
R​21.017 млрд
R​6.876 млрд
R​-12.882 млрд
окт. 2023
R​-12.661 млрд
R​12.655 млрд
R​11.973 млрд
сент. 2023
R​13.142 млрд
R​8.282 млрд
R​12.579 млрд
авг. 2023
R​13.279 млрд
R​6.398 млрд
R​15.443 млрд
июль 2023
R​15.961 млрд
R​4.222 млрд
R​-4.750 млрд
июнь 2023
R​-3.541 млрд
R​7.236 млрд
R​9.576 млрд
май 2023
R​10.196 млрд
R​6.598 млрд
R​3.969 млрд
апр. 2023
R​3.540 млрд
R​-0.057 млрд
R​6.300 млрд
март 2023
R​6.893 млрд
R​-1.275 млрд
R​16.134 млрд
февр. 2023
R​16.134 млрд
R​-1.610 млрд
R​-23.054 млрд
янв. 2023
R​-23.054 млрд
R​4.139 млрд
R​5.434 млрд
дек. 2022
R​5.434 млрд
R​7.546 млрд
R​7.977 млрд
нояб. 2022
R​7.977 млрд
R​9.798 млрд
R​-4.314 млрд
окт. 2022
R​-4.314 млрд
R​17.349 млрд
R​26.161 млрд
сент. 2022
R​19.699 млрд
R​20.227 млрд
R​6.205 млрд
авг. 2022
R​7.180 млрд
R​25.098 млрд
R​24.811 млрд
июль 2022
R​24.764 млрд
R​24.588 млрд
R​24.230 млрд
июнь 2022
R​24.227 млрд
R​28.422 млрд
R​30.855 млрд
май 2022
R​28.350 млрд
R​23.530 млрд
R​16.006 млрд
апр. 2022
R​15.493 млрд
R​19.185 млрд
R​47.196 млрд
март 2022
R​45.862 млрд
R​16.430 млрд
R​10.602 млрд
февр. 2022
R​10.602 млрд
R​24.228 млрд
R​3.554 млрд
янв. 2022
R​3.554 млрд
R​28.700 млрд
R​29.022 млрд
дек. 2021
R​30.141 млрд
R​26.941 млрд
R​35.838 млрд
нояб. 2021
R​35.833 млрд
R​47.086 млрд
R​27.682 млрд
окт. 2021
R​19.782 млрд
R​52.182 млрд
R​22.147 млрд
сент. 2021
R​22.237 млрд
R​56.194 млрд
R​42.270 млрд
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания