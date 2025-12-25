Торговый баланс (Trade Balance) ЮАР представляет собой разницу между общим значением экспорта и импорта за отчетный период, выраженную в южноафриканских рэндах. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков между странами. Индикатор публикуется ежемесячно Службой внутренних доходов ЮАР.

Основными внешнеэкономическими партнерами ЮАР служат Китай, Германия, США, Великобритания, Индия и Нигерия. Основные статьи экспорта — золото и алмазы, а импорта - нефть и нефтепродукты.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки обычно неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. В случае с ЮАР профицит считается благоприятным, поэтому рост значения может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.

График последних значений: