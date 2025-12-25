Экономический календарь
Торговый баланс ЮАР (South Africa Trade Balance)
Торговый баланс (Trade Balance) ЮАР представляет собой разницу между общим значением экспорта и импорта за отчетный период, выраженную в южноафриканских рэндах. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков между странами. Индикатор публикуется ежемесячно Службой внутренних доходов ЮАР.
Основными внешнеэкономическими партнерами ЮАР служат Китай, Германия, США, Великобритания, Индия и Нигерия. Основные статьи экспорта — золото и алмазы, а импорта - нефть и нефтепродукты.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.
Влияние значения торгового баланса на котировки обычно неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономики начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. В случае с ЮАР профицит считается благоприятным, поэтому рост значения может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс ЮАР (South Africa Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
