南非贸易差额 (South Africa Trade Balance)

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
南非税务局(SARS) (South African Revenue Service (SARS))
部门：
交易
低级别 N/D R​13.951 B
R​21.756 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
南非贸易差额衡量的是报告期内以南非兰特计算的进出口贸易额的变化。经济学家使用这个指标来评估国家之间贸易流动的结构和强度。该指标每月由南非税务局进行公布。

南非的主要贸易合作伙伴包括：中国、德国、美国、英国、印度和尼日利亚。主要出口项目是黄金和钻石，而进口项目包括石油和石油产品。

当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。

南非进口对兰特报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。在南非，顺差被认为对经济有利，因此指数增长可被视为对ZAR报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"南非贸易差额 (South Africa Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
R​13.951 B
R​21.756 B
9月 2025
R​21.756 B
R​1.952 B
R​2.370 B
8月 2025
R​3.968 B
R​20.290 B
7月 2025
R​20.290 B
R​20.960 B
6月 2025
R​22.040 B
R​28.065 B
R​21.670 B
5月 2025
R​21.670 B
R​8.919 B
R​12.999 B
4月 2025
R​14.077 B
R​16.154 B
R​22.647 B
3月 2025
R​24.774 B
R​16.591 B
R​19.946 B
2月 2025
R​20.904 B
R​5.647 B
R​-16.806 B
1月 2025
R​-16.420 B
R​14.012 B
R​15.460 B
12月 2024
R​15.460 B
R​19.088 B
R​34.029 B
11月 2024
R​34.700 B
R​14.130 B
10月 2024
R​14.630 B
R​12.840 B
9月 2024
R​12.840 B
R​5.110 B
8月 2024
R​5.630 B
R​17.070 B
7月 2024
R​17.610 B
R​24.235 B
6月 2024
R​24.235 B
R​11.447 B
R​19.959 B
5月 2024
R​20.093 B
R​18.760 B
R​9.685 B
4月 2024
R​10.468 B
R​7.758 B
R​9.164 B
3月 2024
R​7.273 B
R​6.295 B
R​13.335 B
2月 2024
R​14.043 B
R​6.715 B
R​-9.688 B
1月 2024
R​-9.437 B
R​7.518 B
R​15.617 B
12月 2023
R​14.374 B
R​6.394 B
R​21.017 B
11月 2023
R​21.017 B
R​6.876 B
R​-12.882 B
10月 2023
R​-12.661 B
R​12.655 B
R​11.973 B
9月 2023
R​13.142 B
R​8.282 B
R​12.579 B
8月 2023
R​13.279 B
R​6.398 B
R​15.443 B
7月 2023
R​15.961 B
R​4.222 B
R​-4.750 B
6月 2023
R​-3.541 B
R​7.236 B
R​9.576 B
5月 2023
R​10.196 B
R​6.598 B
R​3.969 B
4月 2023
R​3.540 B
R​-0.057 B
R​6.300 B
3月 2023
R​6.893 B
R​-1.275 B
R​16.134 B
2月 2023
R​16.134 B
R​-1.610 B
R​-23.054 B
1月 2023
R​-23.054 B
R​4.139 B
R​5.434 B
12月 2022
R​5.434 B
R​7.546 B
R​7.977 B
11月 2022
R​7.977 B
R​9.798 B
R​-4.314 B
10月 2022
R​-4.314 B
R​17.349 B
R​26.161 B
9月 2022
R​19.699 B
R​20.227 B
R​6.205 B
8月 2022
R​7.180 B
R​25.098 B
R​24.811 B
7月 2022
R​24.764 B
R​24.588 B
R​24.230 B
6月 2022
R​24.227 B
R​28.422 B
R​30.855 B
5月 2022
R​28.350 B
R​23.530 B
R​16.006 B
4月 2022
R​15.493 B
R​19.185 B
R​47.196 B
3月 2022
R​45.862 B
R​16.430 B
R​10.602 B
2月 2022
R​10.602 B
R​24.228 B
R​3.554 B
1月 2022
R​3.554 B
R​28.700 B
R​29.022 B
12月 2021
R​30.141 B
R​26.941 B
R​35.838 B
11月 2021
R​35.833 B
R​47.086 B
R​27.682 B
10月 2021
R​19.782 B
R​52.182 B
R​22.147 B
9月 2021
R​22.237 B
R​56.194 B
R​42.270 B
1234
