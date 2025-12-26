南非贸易差额 (South Africa Trade Balance)
南非贸易差额衡量的是报告期内以南非兰特计算的进出口贸易额的变化。经济学家使用这个指标来评估国家之间贸易流动的结构和强度。该指标每月由南非税务局进行公布。
南非的主要贸易合作伙伴包括：中国、德国、美国、英国、印度和尼日利亚。主要出口项目是黄金和钻石，而进口项目包括石油和石油产品。
当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。
南非进口对兰特报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。在南非，顺差被认为对经济有利，因此指数增长可被视为对ZAR报价有利。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
R13.951 B
R21.756 B
9月 2025
R21.756 B
R1.952 B
R2.370 B
8月 2025
R3.968 B
R20.290 B
7月 2025
R20.290 B
R20.960 B
6月 2025
R22.040 B
R28.065 B
R21.670 B
5月 2025
R21.670 B
R8.919 B
R12.999 B
4月 2025
R14.077 B
R16.154 B
R22.647 B
3月 2025
R24.774 B
R16.591 B
R19.946 B
2月 2025
R20.904 B
R5.647 B
R-16.806 B
1月 2025
R-16.420 B
R14.012 B
R15.460 B
12月 2024
R15.460 B
R19.088 B
R34.029 B
11月 2024
R34.700 B
R14.130 B
10月 2024
R14.630 B
R12.840 B
9月 2024
R12.840 B
R5.110 B
8月 2024
R5.630 B
R17.070 B
7月 2024
R17.610 B
R24.235 B
6月 2024
R24.235 B
R11.447 B
R19.959 B
5月 2024
R20.093 B
R18.760 B
R9.685 B
4月 2024
R10.468 B
R7.758 B
R9.164 B
3月 2024
R7.273 B
R6.295 B
R13.335 B
2月 2024
R14.043 B
R6.715 B
R-9.688 B
1月 2024
R-9.437 B
R7.518 B
R15.617 B
12月 2023
R14.374 B
R6.394 B
R21.017 B
11月 2023
R21.017 B
R6.876 B
R-12.882 B
10月 2023
R-12.661 B
R12.655 B
R11.973 B
9月 2023
R13.142 B
R8.282 B
R12.579 B
8月 2023
R13.279 B
R6.398 B
R15.443 B
7月 2023
R15.961 B
R4.222 B
R-4.750 B
6月 2023
R-3.541 B
R7.236 B
R9.576 B
5月 2023
R10.196 B
R6.598 B
R3.969 B
4月 2023
R3.540 B
R-0.057 B
R6.300 B
3月 2023
R6.893 B
R-1.275 B
R16.134 B
2月 2023
R16.134 B
R-1.610 B
R-23.054 B
1月 2023
R-23.054 B
R4.139 B
R5.434 B
12月 2022
R5.434 B
R7.546 B
R7.977 B
11月 2022
R7.977 B
R9.798 B
R-4.314 B
10月 2022
R-4.314 B
R17.349 B
R26.161 B
9月 2022
R19.699 B
R20.227 B
R6.205 B
8月 2022
R7.180 B
R25.098 B
R24.811 B
7月 2022
R24.764 B
R24.588 B
R24.230 B
6月 2022
R24.227 B
R28.422 B
R30.855 B
5月 2022
R28.350 B
R23.530 B
R16.006 B
4月 2022
R15.493 B
R19.185 B
R47.196 B
3月 2022
R45.862 B
R16.430 B
R10.602 B
2月 2022
R10.602 B
R24.228 B
R3.554 B
1月 2022
R3.554 B
R28.700 B
R29.022 B
12月 2021
R30.141 B
R26.941 B
R35.838 B
11月 2021
R35.833 B
R47.086 B
R27.682 B
10月 2021
R19.782 B
R52.182 B
R22.147 B
9月 2021
R22.237 B
R56.194 B
R42.270 B
