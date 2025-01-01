InfoString

Получает значение указанного текстового свойства.

bool InfoString(

ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING prop_id,

string& var

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор текстового свойства из перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.

var

[out] Ссылка на переменную типа string для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).