- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoString
Получает значение указанного текстового свойства.
bool InfoString(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор текстового свойства из перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.
var
[out] Ссылка на переменную типа string для размещения результата.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.
Примечание
Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).