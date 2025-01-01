InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства.

bool InfoDouble(

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double& var

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор double-свойства из перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE.

var

[out] Ссылка на переменную типа double для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).